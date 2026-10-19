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Русия иска да разположи балистични ракети в Беларус: какви са рисковете за Украйна?
  Тема: Украйна

Русия иска да разположи балистични ракети в Беларус: какви са рисковете за Украйна?

19 Октомври, 2026 15:03 843 42

  • балистични ракети-
  • беларус-
  • русия-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана

Дори три пускови установки биха натоварили допълнително украинската противовъздушна отбрана. Според него Москва може да цели и натиск върху Европа.

Русия иска да разположи балистични ракети в Беларус: какви са рисковете за Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може да се стреми да разположи балистични ракети и пускови установки в Беларус, за да разшири посоките на възможни удари срещу Украйна, да натовари допълнително противовъздушната ѝ отбрана и да окаже натиск върху Европа. Това заяви пред УНИАН Анатолий Храпчински, директор по развитието на отбранително предприятие и офицер от резерва на Въздушните сили на Украйна.

„Една от основните критични проблеми е разтягането на посоката на нападението. Едно е, когато знаем, че въздушната атака идва от Руската федерация. Тук вече говорим и за допълнително натоварване от страна на Беларус“, каза Храпчински.

По думите му Москва може да използва Беларус като защитена територия за руските пускови установки. Така Русия би увеличила броя на възможните огневи позиции, като едновременно с това затрудни откриването и неутрализирането им. Храпчински посочи, че поддръжката на балистичните ракети вероятно ще бъде извършвана от руски военни.

Дори три установки биха били проблем

Експертът подчерта, че точният брой на евентуално разположените системи ще зависи от разузнавателните данни и от действията на Русия и Беларус. Според него обаче дори три пускови установки биха представлявали сериозна заплаха.

„Дори три пускови установки вече са проблем“, заяви Анатолий Храпчински.

Той твърди, че Украйна технически може да унищожава балистични ракети, включително още на територията на Русия, но за това са необходими подходящи оръжия и допълнителна помощ от западните партньори. Допълнително усложнение би било обстоятелството, че Беларус официално не е обявила пряко участие във войната.

Според Храпчински Китай е единствената държава, която би могла да повлияе на Александър Лукашенко да не приеме подобно разполагане заради силното си икономическо присъствие в Беларус.

Заплаха за северните райони и натиск върху Европа

Храпчински допуска, че Русия може да прехвърли в Беларус пускови установки за ракети „Искандер“ не само с намерение да увеличи военните възможности срещу Украйна. По думите му подобен ход може да има и политическа цел – да сплаши европейските общества и да окаже натиск върху държавите, които подпомагат Киев.

Местоположението на системите ще определи кои части на Украйна ще бъдат изложени на най-голям риск. Ако бъдат разположени в района на Гомел, на първо място ще бъде застрашен северът на страната. Храпчински посочи ориентировъчен радиус на действие между 400 и 450 километра.

„Балистичната ракета е съвсем друг профил и средствата за нейното прехващане са по-малко. Във всеки случай цялата територия на Украйна се намира под заплаха“, каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Русия оказва натиск върху режима на Александър Лукашенко за разполагане на други средства за въздушно нападение, включително балистично въоръжение. По думите му Беларус вече подпомага руските атаки чрез ретранслатори за ударни безпилотни апарати. Зеленски призова Минск да не предприема стъпка, която би означавала по-пряко въвличане във войната.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Писателят

    16 1 Отговор
    ®Детска приказка®
    Имало едно време царство-господарство на име Украйна в което живеели 45 милиона жители.
    По незнайни нам обстоятелства обаче царят в това царство умрял.
    Тогава хората спонтанно решили да провъзгласят дворцовия клоун за цар, за да ги радва и им помага.
    А и клоунът обещавал на всички весел и безгрижен живот.
    Хората му вярвали и никой даже и не подозирал, че той ще се окаже измамникът на хилядолетието.
    След като станал цар, мошенникът разпродал царството си и скрил получените парите по необитаеми острови.
    Сделката включвала и принудително пращане на царските поданици на война с довчерашните си братя.
    Но за лош късмет 5 милиона от насилствено мобилизираните му жители попаднали в гробищата.
    Тогава хората започнали масово да бягат от царството.
    И от 45 милиона поданици, в царството му останали 10 милиона да живеят, но пък клоунът успял да си построи златна туалетна.
    Ето такива царе живеят по света, мили деца.

    Коментиран от #36

    15:05 19.10.2026

  • 10 Боли ме фара

    1 15 Отговор
    За Русия

    Коментиран от #18

    15:05 19.10.2026

  • 11 Знаем много добре

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае":

    Че сайта е ПРОукраински. Няма нужда да ни убеждаваш в противното.

    15:05 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 456

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да се знае":

    Но затова пък от посолството ви плащат редовно.

    15:06 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 456

    7 0 Отговор
    Тези ракети не са за 404.

    Коментиран от #28

    15:07 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гориил

    14 0 Отговор
    Разполагането на руски ракети в Беларус е отговор на разширяването на НАТО и разполагането на ракети в Полша, Балтийските страни и Финландия. Колкото повече грешки прави Европа, толкова по-лошо и по-несигурно е нейното бъдеще. Всички руски ракети в Беларус вече имат своите цели в Европа и следователно ефективността на ракетите на НАТО е нулева.

    15:08 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дръта чанта

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Пак дрънкаш глупости

    15:09 19.10.2026

  • 24 Пешо

    8 1 Отговор
    "Русия може да се стреми " и след това следват глупостите.
    Част от психологията за тези думички" Може, възможно е, ако и т.н.
    И е кое гладно шаранче клъвне е отишло по дяволите. тези думички са за тези които не мислят

    15:11 19.10.2026

  • 25 може да се стреми

    8 3 Отговор
    ............може да се стреми да разположи балистични ракети и пускови установки в ...............Що за овча мисъл?

    Коментиран от #35

    15:12 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Официално

    7 0 Отговор
    нато разработва сценарий за нападение срещу Русия! Дали руснаците ще стоят със скръстени ръце?!

    15:14 19.10.2026

  • 28 Шопо

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "456":

    Украйна е обречена, да му мисли ЕС.
    Русия, Китай и САЩ не искат силен ЕС.

    15:14 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Джони дъвката

    3 1 Отговор
    Ако Тръмп при тази непоносимост към Украйна имаше статута на диктатор, отдавна да е приключил с нея, но има опозиция, пък и не е вечен както путин!

    15:27 19.10.2026

  • 32 Историк

    1 4 Отговор
    Четиво за българските путинолизци миротворци- тези руски ракети са нови средства за мир на Путин в света ли?

    Коментиран от #39

    15:29 19.10.2026

  • 33 Всяка круша има опашка

    5 0 Отговор
    След като Украйна атакува Петербург от Латвия и Естония, защо Русия да не атакува Украйна и Латвия от Белорусия?

    Коментиран от #37, #40, #42

    15:32 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 В УССР

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Писателят":

    живееха 54,2 милиона диши - повечето от тях с руска кръв, руски майчин език и руско самосъзнание.

    Защото знаеха от историята, че до 1918 г. не е имало Уктайна, а Русия.

    15:36 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Споко, истерико!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    Пий си хапчетата за успокоение!

    15:38 19.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Джони дъвката

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Всяка круша има опашка":

    Тоз който помага на агресора е u6рuкk! Ти също! Срамно е да се наредиш в една редичка с русия, с. корея, беларус и иран!

    15:45 19.10.2026

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