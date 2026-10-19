Русия иска да разположи балистични ракети в Беларус: какви са рисковете за Украйна?

Русия може да се стреми да разположи балистични ракети и пускови установки в Беларус, за да разшири посоките на възможни удари срещу Украйна, да натовари допълнително противовъздушната ѝ отбрана и да окаже натиск върху Европа. Това заяви пред УНИАН Анатолий Храпчински, директор по развитието на отбранително предприятие и офицер от резерва на Въздушните сили на Украйна.

„Една от основните критични проблеми е разтягането на посоката на нападението. Едно е, когато знаем, че въздушната атака идва от Руската федерация. Тук вече говорим и за допълнително натоварване от страна на Беларус“, каза Храпчински.

По думите му Москва може да използва Беларус като защитена територия за руските пускови установки. Така Русия би увеличила броя на възможните огневи позиции, като едновременно с това затрудни откриването и неутрализирането им. Храпчински посочи, че поддръжката на балистичните ракети вероятно ще бъде извършвана от руски военни.

Дори три установки биха били проблем

Експертът подчерта, че точният брой на евентуално разположените системи ще зависи от разузнавателните данни и от действията на Русия и Беларус. Според него обаче дори три пускови установки биха представлявали сериозна заплаха.

„Дори три пускови установки вече са проблем“, заяви Анатолий Храпчински.

Той твърди, че Украйна технически може да унищожава балистични ракети, включително още на територията на Русия, но за това са необходими подходящи оръжия и допълнителна помощ от западните партньори. Допълнително усложнение би било обстоятелството, че Беларус официално не е обявила пряко участие във войната.

Според Храпчински Китай е единствената държава, която би могла да повлияе на Александър Лукашенко да не приеме подобно разполагане заради силното си икономическо присъствие в Беларус.

Заплаха за северните райони и натиск върху Европа

Храпчински допуска, че Русия може да прехвърли в Беларус пускови установки за ракети „Искандер“ не само с намерение да увеличи военните възможности срещу Украйна. По думите му подобен ход може да има и политическа цел – да сплаши европейските общества и да окаже натиск върху държавите, които подпомагат Киев.

Местоположението на системите ще определи кои части на Украйна ще бъдат изложени на най-голям риск. Ако бъдат разположени в района на Гомел, на първо място ще бъде застрашен северът на страната. Храпчински посочи ориентировъчен радиус на действие между 400 и 450 километра.

„Балистичната ракета е съвсем друг профил и средствата за нейното прехващане са по-малко. Във всеки случай цялата територия на Украйна се намира под заплаха“, каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че Русия оказва натиск върху режима на Александър Лукашенко за разполагане на други средства за въздушно нападение, включително балистично въоръжение. По думите му Беларус вече подпомага руските атаки чрез ретранслатори за ударни безпилотни апарати. Зеленски призова Минск да не предприема стъпка, която би означавала по-пряко въвличане във войната.

Източници: unian.net