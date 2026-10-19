Украински ветеран: Тръмп вече е на страната на Путин

Администрацията на Доналд Тръмп вече е пряк съюзник на Русия и Украйна трябва да се съобрази с тази реалност. Това заяви ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий в ефира на Radio NV. Той е бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.
„САЩ вече окончателно преминаха на страната на Русия“, заяви Дикий в края на изказването си. По думите му американският президент е повторил тези на Владимир Путин и вече не се опитва да прикрива позицията на администрацията си.
Дикий свърза думите на Тръмп, че Украйна е трябвало да сключи споразумение преди две години, с план от 28 точки, който според него е бил представен на Киев като условие за прекратяване на войната. Ветеранът определи този план като „детайлен план за капитулация и пълно подчинение на Русия“.
Дикий: Ситуацията на фронта вече е различна
Според него преди две години руските сили са настъпвали по почти целия фронт, макар и с тежки загуби. Дикий твърди, че сега военната ситуация е променена и Украйна се намира в различна позиция спрямо Москва.
Той определи войната като навлязла в „решаваща фаза“ и предупреди, че върху Украйна ще бъде оказван силен натиск. Дикий нарече това развитие „операция за спасяване на приятеля Владимир“, имайки предвид руския президент.
Ветеранът коментира и възможността за среща между Тръмп, Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По думите му инициативата идва от Тръмп, който искал да се представи като част от тройка лидери, а не като политик, застанал на страната на демократичните държави.
Киев настоява Украйна да участва в преговорите
Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай без участието на Украйна би насърчила Путин да продължи войната. Киев предлага разговори на ниво Украйна, САЩ и Русия, които според Сибига биха могли да ускорят края на конфликта.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че са водени разговори за евентуална среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин, но не каза дали е постигнато окончателно споразумение. Рубио заяви, че Вашингтон иска войната да приключи и се опасява от разпространяването ѝ в други държави.
На този фон Рубио отрече САЩ да са прекратявали обмена на разузнавателна информация с Украйна. Той обясни липсата на предупреждение за руския балистичен удар по Киев със софтуерна грешка в системата за ранно предупреждение, с която се занимава Европейското командване на американските въоръжени сили.
При удара по Киев на 19 октомври е загинал един човек, а осем са били ранени. Повредени са сгради в три района на града, а метростанциите „Черниговская“ и „Лесная“ временно са били затворени.
Източници: unian.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 През
13:53 19.10.2026
2 Така е!
13:55 19.10.2026
3 Град Козлодуй
13:55 19.10.2026
4 Овчар
13:56 19.10.2026
5 Ха ха ха ха
13:56 19.10.2026
6 гост
13:56 19.10.2026
7 Стоянчо Пуканката
13:56 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Украинци нацисти
Долна окраинска тактика.
13:57 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 каунь
13:59 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Перо
14:01 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
14:04 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Реджо Емилия
14:04 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Маринов
14:08 19.10.2026
22 Цеко
Коментиран от #26
14:10 19.10.2026
23 НАЙ ЛОШОТО Е
14:15 19.10.2026
24 Емил
14:15 19.10.2026
25 В предизборната си кампания
....
Оказа се много права
14:16 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зъл пес
14:18 19.10.2026
29 Че какво, Дикий ще обяви
14:22 19.10.2026
30 Но все пак...
14:23 19.10.2026
31 !!!?
14:24 19.10.2026
32 БАНДЕРИТЕ
14:25 19.10.2026
33 Фейков
Тръмп е дърт .мошеник и подлец и ако беше на страната на фашистите ,щеше да спре Старлинк на Украйна ,а и САЩ нямаше да подава разузнавателни данни на Киев .
14:25 19.10.2026