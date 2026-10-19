Администрацията на Доналд Тръмп вече е пряк съюзник на Русия и Украйна трябва да се съобрази с тази реалност. Това заяви ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий в ефира на Radio NV. Той е бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.

„САЩ вече окончателно преминаха на страната на Русия“, заяви Дикий в края на изказването си. По думите му американският президент е повторил тези на Владимир Путин и вече не се опитва да прикрива позицията на администрацията си.

Дикий свърза думите на Тръмп, че Украйна е трябвало да сключи споразумение преди две години, с план от 28 точки, който според него е бил представен на Киев като условие за прекратяване на войната. Ветеранът определи този план като „детайлен план за капитулация и пълно подчинение на Русия“.

Дикий: Ситуацията на фронта вече е различна

Според него преди две години руските сили са настъпвали по почти целия фронт, макар и с тежки загуби. Дикий твърди, че сега военната ситуация е променена и Украйна се намира в различна позиция спрямо Москва.

Той определи войната като навлязла в „решаваща фаза“ и предупреди, че върху Украйна ще бъде оказван силен натиск. Дикий нарече това развитие „операция за спасяване на приятеля Владимир“, имайки предвид руския президент.

Ветеранът коментира и възможността за среща между Тръмп, Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По думите му инициативата идва от Тръмп, който искал да се представи като част от тройка лидери, а не като политик, застанал на страната на демократичните държави.

Киев настоява Украйна да участва в преговорите

Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай без участието на Украйна би насърчила Путин да продължи войната. Киев предлага разговори на ниво Украйна, САЩ и Русия, които според Сибига биха могли да ускорят края на конфликта.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че са водени разговори за евентуална среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин, но не каза дали е постигнато окончателно споразумение. Рубио заяви, че Вашингтон иска войната да приключи и се опасява от разпространяването ѝ в други държави.

На този фон Рубио отрече САЩ да са прекратявали обмена на разузнавателна информация с Украйна. Той обясни липсата на предупреждение за руския балистичен удар по Киев със софтуерна грешка в системата за ранно предупреждение, с която се занимава Европейското командване на американските въоръжени сили.

При удара по Киев на 19 октомври е загинал един човек, а осем са били ранени. Повредени са сгради в три района на града, а метростанциите „Черниговская“ и „Лесная“ временно са били затворени.

Източници: unian.net