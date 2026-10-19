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Украински ветеран: Тръмп вече е на страната на Путин
  Тема: Украйна

Украински ветеран: Тръмп вече е на страната на Путин

19 Октомври, 2026 13:52 852 33

  • доналд тръмп-
  • евгений дикий-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • марко рубио

Евгений Дикий твърди, че Вашингтон вече действа като пряк съюзник на Москва. Изказването му идва на фона на разговори за среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин

Украински ветеран: Тръмп вече е на страната на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Доналд Тръмп вече е пряк съюзник на Русия и Украйна трябва да се съобрази с тази реалност. Това заяви ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий в ефира на Radio NV. Той е бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център на Украйна.

„САЩ вече окончателно преминаха на страната на Русия“, заяви Дикий в края на изказването си. По думите му американският президент е повторил тези на Владимир Путин и вече не се опитва да прикрива позицията на администрацията си.

Дикий свърза думите на Тръмп, че Украйна е трябвало да сключи споразумение преди две години, с план от 28 точки, който според него е бил представен на Киев като условие за прекратяване на войната. Ветеранът определи този план като „детайлен план за капитулация и пълно подчинение на Русия“.

Дикий: Ситуацията на фронта вече е различна

Според него преди две години руските сили са настъпвали по почти целия фронт, макар и с тежки загуби. Дикий твърди, че сега военната ситуация е променена и Украйна се намира в различна позиция спрямо Москва.

Той определи войната като навлязла в „решаваща фаза“ и предупреди, че върху Украйна ще бъде оказван силен натиск. Дикий нарече това развитие „операция за спасяване на приятеля Владимир“, имайки предвид руския президент.

Ветеранът коментира и възможността за среща между Тръмп, Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. По думите му инициативата идва от Тръмп, който искал да се представи като част от тройка лидери, а не като политик, застанал на страната на демократичните държави.

Киев настоява Украйна да участва в преговорите

Украинският външен министър Андрей Сибига заяви, че среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай без участието на Украйна би насърчила Путин да продължи войната. Киев предлага разговори на ниво Украйна, САЩ и Русия, които според Сибига биха могли да ускорят края на конфликта.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че са водени разговори за евентуална среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин, но не каза дали е постигнато окончателно споразумение. Рубио заяви, че Вашингтон иска войната да приключи и се опасява от разпространяването ѝ в други държави.

На този фон Рубио отрече САЩ да са прекратявали обмена на разузнавателна информация с Украйна. Той обясни липсата на предупреждение за руския балистичен удар по Киев със софтуерна грешка в системата за ранно предупреждение, с която се занимава Европейското командване на американските въоръжени сили.

При удара по Киев на 19 октомври е загинал един човек, а осем са били ранени. Повредени са сгради в три района на града, а метростанциите „Черниговская“ и „Лесная“ временно са били затворени.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 През

    17 1 Отговор
    цялото време комбина .

    13:53 19.10.2026

  • 2 Така е!

    16 1 Отговор
    Всеки обича победителите!

    13:55 19.10.2026

  • 3 Град Козлодуй

    24 4 Отговор
    Зеленски беше приластен и после изоставен, тъжно, много тъжно.

    13:55 19.10.2026

  • 4 Овчар

    14 2 Отговор
    След нова година БРИКС ще разпарчети Украйна и ще я вземе на концесия за 1000.г напред..! Инвеститора плаща определя правила и печата закони..!

    13:56 19.10.2026

  • 5 Ха ха ха ха

    16 4 Отговор
    Този усраински ветеран явно е тежко ранен в главата. Ха ха ха ха

    13:56 19.10.2026

  • 6 гост

    9 14 Отговор
    Перчема вече загуби всякакви задръжки , щото знае , че след две седмици ще му наденат таква юзда , че няма да може и да мисли за далавери с Тупин !! Обаче няма да му се уреди далаверата , сори !

    13:56 19.10.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    15 2 Отговор
    Бай Дончо е наясно че само лендлийз-а от Русия може да спаси от угрозата на икономически колапс "Великите" му Съединени щати...

    13:56 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Украинци нацисти

    16 3 Отговор
    яростно атакуват Тръмп, за да го злепоставят в САЩ и в целия евроатлантически свят преди изборите за сенатори и конгресмени на 03.11.2026 г.

    Долна окраинска тактика.

    13:57 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 каунь

    11 3 Отговор
    имаше един филм прелъстена и изоставена италианска комедия и тука понамирисва на комедия само дето има разрушения и смърт

    13:59 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Перо

    10 2 Отговор
    Много геополитически знания от един ротен командир!

    14:01 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    8 3 Отговор
    Дикий ,да ти кажа под секрет ама само ти да си знаеш-нещата вървят на много зле!

    14:04 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реджо Емилия

    7 3 Отговор
    Тръмп на страната на Путин, а вие, вие просто сте от другата страна!

    14:04 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Маринов

    5 1 Отговор
    Да си стягат задграничното правителство в Лондон и да гледат кой ще се вреди. За 35 години крадците на територии, промишленост, история си повярваха, че са непобедими и велики и сега хапят ръцете, които ги храниха. Да им дадат няколко западни области в техните окрайненска земи да си трошат главите. И без оръжие! Защото при повторение ще изчезнат и от тях ще остане само спомен.

    14:08 19.10.2026

  • 22 Цеко

    2 3 Отговор
    Нещо за Харковския котел да кажете? Руснаците много нацюги сготвили там.....

    Коментиран от #26

    14:10 19.10.2026

  • 23 НАЙ ЛОШОТО Е

    1 1 Отговор
    Че не останаа азуфци

    14:15 19.10.2026

  • 24 Емил

    2 2 Отговор
    Хахаха демократична държава Украйна - най-краткия виц!!!

    14:15 19.10.2026

  • 25 В предизборната си кампания

    3 1 Отговор
    Срещу Тръмп ,Камала Харис много точно каза - "Ако президент беше Тръмп а не Байдън ,Путин вече щеше да е в Киев с минимални жертви"
    ....
    Оказа се много права

    14:16 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зъл пес

    3 1 Отговор
    Не вече,а винаги е бил с Русая.Главната цел на Дончо е затриване на Европа,но наще брюкселци са на път да го постигнат сами.

    14:18 19.10.2026

  • 29 Че какво, Дикий ще обяви

    0 0 Отговор
    война на САЩ, лв ги превземат, ще арестуват Тръмп и ще го осъдят.

    14:22 19.10.2026

  • 30 Но все пак...

    2 0 Отговор
    Какво означава украински ветеран? Това означава бандерски нацист, снайперист стрелял по тълпата на Майдана, избивал цивилни в Донецк, горил живи хора в Одеса. Тръмп е все пак консерватор , но не е нацист ,нито пък рОзово о пони.

    14:23 19.10.2026

  • 31 !!!?

    1 0 Отговор
    Тръмп на страната на Хитлер...пардон - Путлер !!!?

    14:24 19.10.2026

  • 32 БАНДЕРИТЕ

    1 0 Отговор
    Много обидени го раздават. Дълбоко засегнати. Ризи късат.

    14:25 19.10.2026

  • 33 Фейков

    1 0 Отговор
    Няма такова нещо .
    Тръмп е дърт .мошеник и подлец и ако беше на страната на фашистите ,щеше да спре Старлинк на Украйна ,а и САЩ нямаше да подава разузнавателни данни на Киев .

    14:25 19.10.2026

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