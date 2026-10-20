Боложан: Предавам Румъния по пътя на възстановяването

Илие Боложан заяви, че е поел Румъния „с гръб към стената“, а преди очакваното гласуване на новото правителство я предава „по пътя на правилното възстановяване“. Премиерът представи равносметката си на 19 октомври в двореца Виктория, ден преди парламентарния вот за кабинета на Лука Никулеску.

„След почти 16 месеца, през които имах честта да служа на Румъния като премиер, мандатът ми приключва“, заяви Боложан. Той определи периода като белязан от вътрешни и външни кризи и посочи, че страната е била поета при бюджетен дефицит от 9,3% от брутния вътрешен продукт, блокиран Национален план за възстановяване и устойчивост и реален риск от неплатежоспособност.

Началото е поставено с непопулярни мерки

Според Боложан през юни 2025 г. нито един политик не е искал да поеме премиерския пост заради тежкото финансово положение. Той каза, че Европейската комисия и финансовите пазари вече не са приемали обещания, а са изисквали незабавни мерки.

Правителството е започнало с увеличение на данъка върху добавената стойност, което според премиера е било необходимо за осигуряване на приходи и ограничаване на дефицита. Боложан призна, че решенията са се отразили на домакинствата, работещите, предприемачите и пенсионерите.

„Не скрихме нищо от румънците, не променяхме цифрите и отказахме да даваме обещания без покритие“, каза Боложан.

Той заяви, че спадът на потреблението е резултат от прекратяването на модела, основан на потребление, финансирано чрез дълг. Като цел на бюджетната корекция премиерът посочи запазването на средства за инвестиции и постепенното преминаване към растеж, основан на производството и конкурентоспособността.

Какви проблеми остават пред следващия кабинет

Боложан заяви, че правителството му оставя бюджета по траектория на стабилизиране, но предупреди за няколко структурни проблема. Сред тях са съдебни решения по дела на магистрати, които са създали задължения за над 5 милиарда леи.

В енергетиката през годината са предвидени 3,7 милиарда леи за стари компенсационни схеми, като около 1,5 милиарда вече са изплатени. Боложан посочи, че част от сметките все още трябва да бъдат проверени.

По думите му в здравеопазването броят на осигуряващите се е нараснал от 6,5 милиона на 10,5 милиона, но системата продължава да се нуждае от структурно балансиране.

Друг проблем е мащабът на договорите за транспортна инфраструктура. Те надхвърлят 30 милиарда евро при среден годишен бюджет от около 6 милиарда евро. По програмата „Ангел Салини“ местните власти очакват плащания по фактури за 2,4 милиарда леи.

Боложан настоя бъдещият кабинет да запази предпазливата бюджетна политика и да не се връща към популизъм. Парламентарният вот за правителството на Лука Никулеску е насрочен за 20 октомври.

Източници: agerpres.ro, romaniajournal.ro, romania-actualitati.ro