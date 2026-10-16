Американският ARTEMIS II патрулира над Черно море

Американският разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II е патрулирал над Черно море в продължение на около 8 часа и 10 минути, след което се е върнал в румънската авиобаза „Михаил Когълничану“. РИА Новости свързва информацията с данни за проследяване на полети.

Самолетът е излетял около 08:45 московско време и е започнал полет над акваторията на Черно море. Около 16:55 московско време е кацнал обратно в базата в Румъния. В публикуваните данни не се посочва ARTEMIS II да е навлизал във въздушното пространство на крайбрежна държава.

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Предишни полети край Крим и Калининград

На 11 октомври същият самолет е извършвал кръгови маневри на стотици километри от Кримския полуостров. Около 10:50 московско време той е бил над Черно море, а няколко минути по-късно е започнал да обикаля над източната част на акваторията, приблизително на линията на турския град Трабзон.

На 27 септември ARTEMIS II е извършил полет около Калининградска област, който също е продължил няколко часа. Новият патрул е поредното публично проследено движение на американски разузнавателен самолет в близост до райони с повишена военна активност.

Източници: focus-news.net