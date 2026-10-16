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Американският ARTEMIS II патрулира над Черно море
  Тема: Украйна

Американският ARTEMIS II патрулира над Черно море

16 Октомври, 2026 20:56 1 227 26

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  • крим-
  • русия-
  • украйна-
  • пентагон

Самолетът е излетял от база в Румъния и се е върнал след около 8 часа и 10 минути във въздуха

Американският ARTEMIS II патрулира над Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II е патрулирал над Черно море в продължение на около 8 часа и 10 минути, след което се е върнал в румънската авиобаза „Михаил Когълничану“. РИА Новости свързва информацията с данни за проследяване на полети.

Самолетът е излетял около 08:45 московско време и е започнал полет над акваторията на Черно море. Около 16:55 московско време е кацнал обратно в базата в Румъния. В публикуваните данни не се посочва ARTEMIS II да е навлизал във въздушното пространство на крайбрежна държава.

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Предишни полети край Крим и Калининград

На 11 октомври същият самолет е извършвал кръгови маневри на стотици километри от Кримския полуостров. Около 10:50 московско време той е бил над Черно море, а няколко минути по-късно е започнал да обикаля над източната част на акваторията, приблизително на линията на турския град Трабзон.

На 27 септември ARTEMIS II е извършил полет около Калининградска област, който също е продължил няколко часа. Новият патрул е поредното публично проследено движение на американски разузнавателен самолет в близост до райони с повишена военна активност.

Източници: focus-news.net


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 10 Отговор
    Търсят си белята

    20:57 16.10.2026

  • 2 РАЗХОДКА В НЕБЕТО

    24 6 Отговор
    БЕЗ НИКАКЪВ ЕФЕКТ. НЕ МОЖЕ ДА ЗАСЕЧЕ ПОДВОДЕН ДРОН.ПЛАШИМ ГАРГИТЕ

    20:57 16.10.2026

  • 3 Ааа...

    7 4 Отговор
    Има ли ние комплект, щото Тръмп разправяше, че ракети - нема!

    20:57 16.10.2026

  • 4 От както САЩ и Великобритания

    21 9 Отговор
    дойдоха в Черно море, станаха само войни и нещастия.

    20:58 16.10.2026

  • 5 Овчар

    17 6 Отговор
    Пак плашат гаргите...! Жалка картинка на която вече никой не вярва..

    20:58 16.10.2026

  • 6 Копейки,

    4 18 Отговор
    Американците дойдоха.😅

    21:00 16.10.2026

  • 7 Анонимен

    20 8 Отговор
    Интересно е какво прави и търси американски военен самолет на хиляди километри от САЩ в черно море

    21:01 16.10.2026

  • 8 Искат да ни шашкат и респектират

    21 6 Отговор
    А пък китайците постигнаха това с обикновен метео балон и тия се ошашавиха та чак рев до небесата.

    Коментиран от #17

    21:01 16.10.2026

  • 9 Факт

    4 14 Отговор
    Преди 10 години руснаци и украинци се хилеха като сливи, ама ние сме братушки, сега 24 часа дискотека фойерверки и избити, същото чака и Русофилите по градовете из черноморието,раша там ще бомбардира първо както преди години

    21:09 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    7 12 Отговор
    Ще хвърчат петолъчки,Артемис засича и подводни дронове

    21:11 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Туту

    10 1 Отговор
    Натуту не работи 🎊

    Коментиран от #15

    21:15 16.10.2026

  • 15 Ту тууу

    4 12 Отговор

    До коментар #14 от "Туту":

    ВСУ изгониха или потопиха целият руски черноморски флот.

    Коментиран от #16

    21:16 16.10.2026

  • 16 Добре

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ту тууу":

    Толкова ли е отчаян фашизма в Украйна, че опря до деца като през ВСВ.

    Коментиран от #22

    21:19 16.10.2026

  • 17 Анонимен

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Искат да ни шашкат и респектират":

    Чудя се ако руснаците дадат право на китайците да патрулират в черно море какво ще стане. А може и севернокорейски или ирански самолети . Партньори са със Русия все пак и те ще кръжат в международни води

    Коментиран от #23

    21:20 16.10.2026

  • 18 Фен

    2 1 Отговор
    Пак някой кораб ще е чао.

    21:22 16.10.2026

  • 19 Редник на бутилка

    0 0 Отговор
    Явно в черно море се явиха по служба някакви къртици, от няма накъде. Е и на тях ще им се намери цакалото.

    21:25 16.10.2026

  • 20 1111

    3 2 Отговор
    Е па тез хамерикански тенекии, кат фърчат толкоз време, не знаят ли кой думка по коритата в морето?

    21:29 16.10.2026

  • 21 Атина Палада

    1 4 Отговор
    Чорапа върна ли лева?

    Коментиран от #24

    21:30 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    То пък, това ако стане, неистовият атлантически вълчи вой ще продъни чак атмосферата на Марс.

    Коментиран от #26

    21:36 16.10.2026

  • 24 Защо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    От самолета на снимката ли те пуснаха или изплава от подводницата на гагебе.

    21:38 16.10.2026

  • 25 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Колко ли ще струва чадър и шезлонг следващия сезон на Черноморското крайбрежие никой не може да каже.

    21:41 16.10.2026

  • 26 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "1111":

    Ами руснаците не са се сетили. Не само в черно а и Балтийско северно море и северният ледовит океан..хей така като партньори.

    21:44 16.10.2026

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