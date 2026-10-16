Американският ARTEMIS II патрулира над Черно море

Американският разузнавателен самолет Bombardier ARTEMIS II е патрулирал над Черно море в продължение на около 8 часа и 10 минути, след което се е върнал в румънската авиобаза „Михаил Когълничану“. РИА Новости свързва информацията с данни за проследяване на полети.
Самолетът е излетял около 08:45 московско време и е започнал полет над акваторията на Черно море. Около 16:55 московско време е кацнал обратно в базата в Румъния. В публикуваните данни не се посочва ARTEMIS II да е навлизал във въздушното пространство на крайбрежна държава.
Предишни полети край Крим и Калининград
На 11 октомври същият самолет е извършвал кръгови маневри на стотици километри от Кримския полуостров. Около 10:50 московско време той е бил над Черно море, а няколко минути по-късно е започнал да обикаля над източната част на акваторията, приблизително на линията на турския град Трабзон.
На 27 септември ARTEMIS II е извършил полет около Калининградска област, който също е продължил няколко часа. Новият патрул е поредното публично проследено движение на американски разузнавателен самолет в близост до райони с повишена военна активност.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:57 16.10.2026
2 РАЗХОДКА В НЕБЕТО
20:57 16.10.2026
3 Ааа...
20:57 16.10.2026
4 От както САЩ и Великобритания
20:58 16.10.2026
5 Овчар
20:58 16.10.2026
6 Копейки,
21:00 16.10.2026
7 Анонимен
21:01 16.10.2026
8 Искат да ни шашкат и респектират
Коментиран от #17
21:01 16.10.2026
9 Факт
21:09 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
21:11 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Туту
Коментиран от #15
21:15 16.10.2026
15 Ту тууу
До коментар #14 от "Туту":ВСУ изгониха или потопиха целият руски черноморски флот.
Коментиран от #16
21:16 16.10.2026
16 Добре
До коментар #15 от "Ту тууу":Толкова ли е отчаян фашизма в Украйна, че опря до деца като през ВСВ.
Коментиран от #22
21:19 16.10.2026
17 Анонимен
До коментар #8 от "Искат да ни шашкат и респектират":Чудя се ако руснаците дадат право на китайците да патрулират в черно море какво ще стане. А може и севернокорейски или ирански самолети . Партньори са със Русия все пак и те ще кръжат в международни води
Коментиран от #23
21:20 16.10.2026
18 Фен
21:22 16.10.2026
19 Редник на бутилка
21:25 16.10.2026
20 1111
21:29 16.10.2026
21 Атина Палада
Коментиран от #24
21:30 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1111
До коментар #17 от "Анонимен":То пък, това ако стане, неистовият атлантически вълчи вой ще продъни чак атмосферата на Марс.
Коментиран от #26
21:36 16.10.2026
24 Защо
До коментар #21 от "Атина Палада":От самолета на снимката ли те пуснаха или изплава от подводницата на гагебе.
21:38 16.10.2026
25 Сатана Z
21:41 16.10.2026
26 Анонимен
До коментар #23 от "1111":Ами руснаците не са се сетили. Не само в черно а и Балтийско северно море и северният ледовит океан..хей така като партньори.
21:44 16.10.2026