Сръбските студенти приключват кампанията си с митинг в Белград

Сръбската студентска листа „Студентска листа – Студентите побеждават“ приключва предизборната си кампания с митинг на площад „Славия“ в Белград. Събитието започва в 18:00 часа, три дни преди парламентарните избори на 25 октомври. Организаторите са избрали мотото „Победата зове“.

Хиляди жители на столицата посрещнаха в сряда студентите и техните поддръжници, които пристигнаха след няколкодневни пешеходни шествия от различни части на страната. Колони тръгнаха от Зайечар, Горни Милановац, Валево, Шабац и Нови Сад. Те преминаха през населени места извън големите градове, където студентското движение се опитва да достигне до избиратели, традиционно подкрепящи управляващата партия.

„Това е невероятно, тази енергия е неудържима“, заяви пред телевизия N1 Илия Срданович, лекар и кандидат на студентската листа. Според Асошиейтед прес митингът на „Славия“ се очаква да привлече десетки хиляди участници.

От протестите към изборите

Студентското движение започна протестите си след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Участниците настояха за разследване на причините за трагедията и за отговорност за действията и решенията, свързани с ремонта на гарата.

След почти две години протести, блокади на университети и шествия студентите пренесоха кампанията си на изборното поле. Листата им включва 250 кандидати за 250-местния парламент. Сред тях има преподаватели, лекари, експерти, спортисти, земеделци и представители на културните среди. Движението поставя акцент върху борбата с корупцията, независимостта на институциите и прозрачността при обществените поръчки.

Вотът се възприема като пряк сблъсък между студентската листа и Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич, която управлява страната от 14 години. Вучич подаде оставка като президент през септември, за да води кампания за връщане на премиерския пост след изборите.

Митинги в един и същи ден

На 22 октомври в Белград е насрочено и предизборно събитие на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“. То трябва да се проведе в спортната зала „Ранко Жеравица“ в Нови Белград, няколко часа преди студентския митинг.

Напрежението около изборите остава високо. Асошиейтед прес съобщи, че управляващата партия и студентската листа са близо в обществените нагласи, което прави резултата несигурен. Международни наблюдатели и Европейският съюз вече изразиха тревога за условията, при които се провежда вотът.

След края на кампанията на 22 октомври следва предизборна тишина, а сръбските избиратели ще гласуват за нов парламент на 25 октомври.

Източници: apnews.com, n1info.rs, ansa.it