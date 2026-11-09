Вижте щетите по сградата на небостъргача Saudi Aramco в Рияд след ракетната атака на хусите ВИДЕО

Административна сграда на Saudi Aramco в Рияд е повредена при ракетна атака в неделя, 8 ноември. Кадри от мястото показват счупени прозорци и поражения по няколко от горните етажи на сградата в района King Abdullah Financial District.
CNN съобщава, че според очевидци и геолокирани видеозаписи сградата е била ударена от ракета. Саудитското министерство на енергетиката обаче представя различна формулировка и посочва, че административна сграда на Aramco е станала обект на опит за атака, при която върху нея са паднали отломки или шрапнели.
„Инцидентът е причинил незначителни щети по сградата, без да има съобщения за ранени или загинали“, заяви източник от Министерството на енергетиката, цитиран от Саудитската агенция по печата СПА. В официалната информация не се посочва, че сградата е била поразена директно от ракета.
Саудитската коалиция съобщи за прехванати ракети
Саудитската коалиция заяви, че противовъздушната отбрана е прехванала две балистични и две крилати ракети, насочени към Рияд и други райони на страната. Именно на фона на тези прехващания са регистрирани паднали отломки в столицата. Саудитските власти съобщиха за материални щети, но не и за жертви.
Ройтерс също съобщава за избити прозорци на няколко етажа на кулата на Aramco, като отбелязва, че първоначално не е било ясно дали сградата е била засегната от пряк удар или от отломки след прехващане на ракета.
Хусите заявиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия
Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви в социалната мрежа X, че групировката е извършила удари по цели в Саудитска Арабия. Според Асошиейтед прес той е посочил финансовия район на Рияд сред набелязаните цели.
Хусите представят атаката като отговор на саудитски удари в Йемен, за които твърдят, че са причинили жертви в село и на пазар. Тези твърдения за причините и резултатите от ударите не са независимо потвърдени.
Разминаването между официалната саудитска версия за щети от падащи отломки и информацията на CNN за ракетен удар остава. Потвърдено е, че сградата е понесла материални щети, а към публикуваните данни няма съобщения за загинали или ранени.
Източници: kvia.com, apnews.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стига бе
11:27 09.11.2026
2 Лелиий
Ама....... как станАха и сериозно въоръжени?!
Коментиран от #6
11:29 09.11.2026
3 Мдааа
11:30 09.11.2026
4 Тик-Ток
11:31 09.11.2026
5 Демокрация ли?
11:32 09.11.2026
6 Тик-Ток
До коментар #2 от "Лелиий":Хусите имат повече и по модерно оръжие от демократичната българска армия
Коментиран от #7
11:32 09.11.2026
7 Тука
До коментар #6 от "Тик-Ток":Майтап няма!!! Нашата армия е на талибанско ниво - с калашници!
Коментиран от #9, #11
11:34 09.11.2026
8 ЧеБурашка
11:35 09.11.2026
9 Тик-Ток
До коментар #7 от "Тука":Демокрацията е тумор който бавно и убива България
11:40 09.11.2026
10 Отзад Сила
11:40 09.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соломон
11:45 09.11.2026
13 Нашите ушанки
Понеже са съюзници на Путин.
Коментиран от #15
11:46 09.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 фАНТОМасс
12:20 09.11.2026
17 Мдааа
12:24 09.11.2026