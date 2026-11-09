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Вижте щетите по сградата на небостъргача Saudi Aramco в Рияд след ракетната атака на хусите ВИДЕО

Вижте щетите по сградата на небостъргача Saudi Aramco в Рияд след ракетната атака на хусите ВИДЕО

9 Ноември, 2026 11:25 1 999 17

  • saudi aramco-
  • рияд-
  • хуси-
  • ракетна атака-
  • саудитска арабия

Счупени са прозорци на няколко горни етажа, но няма загинали и ранени. Хусите заявиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия

Вижте щетите по сградата на небостъргача Saudi Aramco в Рияд след ракетната атака на хусите ВИДЕО - 1
Снимка: bnc.bilyonaryo.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Административна сграда на Saudi Aramco в Рияд е повредена при ракетна атака в неделя, 8 ноември. Кадри от мястото показват счупени прозорци и поражения по няколко от горните етажи на сградата в района King Abdullah Financial District.

CNN съобщава, че според очевидци и геолокирани видеозаписи сградата е била ударена от ракета. Саудитското министерство на енергетиката обаче представя различна формулировка и посочва, че административна сграда на Aramco е станала обект на опит за атака, при която върху нея са паднали отломки или шрапнели.

„Инцидентът е причинил незначителни щети по сградата, без да има съобщения за ранени или загинали“, заяви източник от Министерството на енергетиката, цитиран от Саудитската агенция по печата СПА. В официалната информация не се посочва, че сградата е била поразена директно от ракета.

Саудитската коалиция съобщи за прехванати ракети

Саудитската коалиция заяви, че противовъздушната отбрана е прехванала две балистични и две крилати ракети, насочени към Рияд и други райони на страната. Именно на фона на тези прехващания са регистрирани паднали отломки в столицата. Саудитските власти съобщиха за материални щети, но не и за жертви.

Ройтерс също съобщава за избити прозорци на няколко етажа на кулата на Aramco, като отбелязва, че първоначално не е било ясно дали сградата е била засегната от пряк удар или от отломки след прехващане на ракета.

Хусите заявиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви в социалната мрежа X, че групировката е извършила удари по цели в Саудитска Арабия. Според Асошиейтед прес той е посочил финансовия район на Рияд сред набелязаните цели.

Хусите представят атаката като отговор на саудитски удари в Йемен, за които твърдят, че са причинили жертви в село и на пазар. Тези твърдения за причините и резултатите от ударите не са независимо потвърдени.

Разминаването между официалната саудитска версия за щети от падащи отломки и информацията на CNN за ракетен удар остава. Потвърдено е, че сградата е понесла материални щети, а към публикуваните данни няма съобщения за загинали или ранени.

Източници: kvia.com, apnews.com, investing.com


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига бе

    36 1 Отговор
    Е как бе, нали хусите нямаха ракети. С прашки ли са стреляли. Или руснаците са им дали лопати?

    11:27 09.11.2026

  • 2 Лелиий

    24 1 Отговор
    Това хусите са сериозни ора!!!
    Ама....... как станАха и сериозно въоръжени?!

    Коментиран от #6

    11:29 09.11.2026

  • 3 Мдааа

    29 1 Отговор
    След подобни "незначителни щети" кулите близнаци се пречупиха! Не, че нещо, но нещата трябва да се казват в реалните им измерения!

    11:30 09.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    23 3 Отговор
    Хусите имат топки от желязо,не като цървулите скопени мишоци

    11:31 09.11.2026

  • 5 Демокрация ли?

    17 0 Отговор
    Нищо и няма на сградата, още малко и сама ще си падне.

    11:32 09.11.2026

  • 6 Тик-Ток

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лелиий":

    Хусите имат повече и по модерно оръжие от демократичната българска армия

    Коментиран от #7

    11:32 09.11.2026

  • 7 Тука

    17 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Майтап няма!!! Нашата армия е на талибанско ниво - с калашници!

    Коментиран от #9, #11

    11:34 09.11.2026

  • 8 ЧеБурашка

    10 0 Отговор
    И тия свалиха всички ракети, май...

    11:35 09.11.2026

  • 9 Тик-Ток

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тука":

    Демокрацията е тумор който бавно и убива България

    11:40 09.11.2026

  • 10 Отзад Сила

    10 0 Отговор
    Да живеят нашите кръвни братя-Хусите!!!!!

    11:40 09.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соломон

    11 0 Отговор
    Хутите са пичове!

    11:45 09.11.2026

  • 13 Нашите ушанки

    3 14 Отговор
    станаха фенове на хусите , на Хамас и Хисбула и на иранските молли.

    Понеже са съюзници на Путин.

    Коментиран от #15

    11:46 09.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Не си поплюват тези !

    12:20 09.11.2026

  • 17 Мдааа

    0 0 Отговор
    Шумов добре ли си😉 Ти си знаеш😉

    12:24 09.11.2026