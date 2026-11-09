Вижте щетите по сградата на небостъргача Saudi Aramco в Рияд след ракетната атака на хусите ВИДЕО

Административна сграда на Saudi Aramco в Рияд е повредена при ракетна атака в неделя, 8 ноември. Кадри от мястото показват счупени прозорци и поражения по няколко от горните етажи на сградата в района King Abdullah Financial District.

CNN съобщава, че според очевидци и геолокирани видеозаписи сградата е била ударена от ракета. Саудитското министерство на енергетиката обаче представя различна формулировка и посочва, че административна сграда на Aramco е станала обект на опит за атака, при която върху нея са паднали отломки или шрапнели.

„Инцидентът е причинил незначителни щети по сградата, без да има съобщения за ранени или загинали“, заяви източник от Министерството на енергетиката, цитиран от Саудитската агенция по печата СПА. В официалната информация не се посочва, че сградата е била поразена директно от ракета.

Саудитската коалиция съобщи за прехванати ракети

Саудитската коалиция заяви, че противовъздушната отбрана е прехванала две балистични и две крилати ракети, насочени към Рияд и други райони на страната. Именно на фона на тези прехващания са регистрирани паднали отломки в столицата. Саудитските власти съобщиха за материални щети, но не и за жертви.

Ройтерс също съобщава за избити прозорци на няколко етажа на кулата на Aramco, като отбелязва, че първоначално не е било ясно дали сградата е била засегната от пряк удар или от отломки след прехващане на ракета.

Хусите заявиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви в социалната мрежа X, че групировката е извършила удари по цели в Саудитска Арабия. Според Асошиейтед прес той е посочил финансовия район на Рияд сред набелязаните цели.

Хусите представят атаката като отговор на саудитски удари в Йемен, за които твърдят, че са причинили жертви в село и на пазар. Тези твърдения за причините и резултатите от ударите не са независимо потвърдени.

Разминаването между официалната саудитска версия за щети от падащи отломки и информацията на CNN за ракетен удар остава. Потвърдено е, че сградата е понесла материални щети, а към публикуваните данни няма съобщения за загинали или ранени.

Източници: kvia.com, apnews.com, investing.com