Хегсет награди войника, който го смъмри пред Паметника на Незнайния воин

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет награди войника, който ден по-рано му направи забележка заради разговори и смях пред Паметника на Незнайния воин в Националното гробище „Арлингтън“.

Томас Иглесиас получи Медал за похвална служба на съвместните сили по време на церемония в Пентагона. Хегсет прие в сградата военнослужещи от 3-ти пехотен полк на американската армия, известен като „Старата гвардия“, който охранява мемориала.

Забележката пред мемориала

Случаят започна на 11 ноември след церемонията за Деня на ветераните. Хегсет, съпругата му Дженифър и част от неговия екип се снимали на стъпалата пред паметника. На видеозапис се чуват разговори и смях, докато групата се отдалечава.

Иглесиас, който бил на пост, се обърнал към посетителите и извикал: „Всички посетители трябва да поддържат атмосфера на тишина и уважение по всяко време.“ На церемонията по-рано са присъствали президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че войникът „правилно и уважително е напомнил на всички да спазват необходимото поведение“. Изявлението беше направено, след като видеото от случката привлече широко внимание.

Посланието на Хегсет

След награждаването Хегсет публикува снимки, на които поставя медала на униформата на Иглесиас и се ръкува с него.

„Обичаме войниците. Обичаме стандартите. Браво, специалисте. Продължавайте, патриоти“, написа Хегсет.

Паметникът на Незнайния воин е едно от най-почитаните военни мемориални места в САЩ. Той е посветен на военнослужещи, загинали във войните, чиито останки не са били идентифицирани. Войници от „Старата гвардия“ поддържат денонощна охрана и следят за спазването на тишина и уважение около мемориала.

Медалът, връчен на Иглесиас, се присъжда за отличаваща се служба или постижение при работа в съвместна военна структура.

Източници: apnews.com, cbsnews.com, abcnews.com