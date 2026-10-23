Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване по обвинение в убийство

България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване по обвинение в убийство

23 Октомври, 2026 12:31 594 14

  • интерпол-
  • русия-
  • българия-
  • убийство-
  • ирина волк

Благодарение за взаимодействието по канали на Интерпол от българските партньори бяха получени сведения за задържането на издирвания, обяви Москва

България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване по обвинение в убийство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване по обвинение в убийство, съобщи за ТАСС говорителката на руското вътрешно министерство Ирина Волк, предаде БТА.

„Днес на летището в град София представители на правоохранителните органи на Република България предадоха гражданин на Руската федерация на служители на Националния център на Интерпол към Министерството на вътрешните работи на Русия и Федералната служба за изтърпяване на наказанията на Русия. Той беше обявен за международно издирване по обвинение в убийство“, каза Волк.

Тя поясни, че престъплението е извършено през 2005 г. в Москва. Жертвата бил мъж, починал от порезни рани. Следствените органи са образували наказателно производство (чл. 105 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Мъжът е избягал извън територията на Руската федерация и е бил обявен за международно издирване.

„Благодарение за взаимодействието по канали на Интерпол от българските партньори бяха получени сведения за задържането на издирвания“, каза Волк.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    4 3 Отговор
    България трябва да смекчи тона с Русия , в противен случай българския кеш инвестиран при руснаците или БГ актива просто ще изчезне ..! Що за глупаци ни управляват..?

    Коментиран от #10

    12:39 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Във варна навсякъде се лее руска реч

    3 2 Отговор
    Пълно е с руснаци бежанци от войната на социал

    Коментиран от #8, #14

    12:44 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Във варна навсякъде се лее руска реч":

    Украински руснаци. И с право! Защо да у.мират за урсулите...

    Коментиран от #13

    12:49 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Похвално

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    Това да се чува, трябва да има разбиране между държавите..

    12:55 23.10.2026

  • 11 Герги

    1 0 Отговор
    Въпроса е дали искането за задържане е коректно,да не се окаже че е човек от опозицията в Русия,в тази държава всичко против логиката е възможно..

    12:55 23.10.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор
    България издирва руски гражданин за педофилство с момченца има и запис р РТ как ги целува по коремчетата. Нисичък. С ботокс. С токченца. Подвизава се в бункерите под Кремъл.

    12:56 23.10.2026

  • 13 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Голям ТРОЛейбус си...от Икарусите...

    12:57 23.10.2026

  • 14 Вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Във варна навсякъде се лее руска реч":

    Украинци са, избягали от войната на Зеленски, говорят на майчиния си език...

    12:57 23.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания