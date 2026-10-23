България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване по обвинение в убийство, съобщи за ТАСС говорителката на руското вътрешно министерство Ирина Волк, предаде БТА.

„Днес на летището в град София представители на правоохранителните органи на Република България предадоха гражданин на Руската федерация на служители на Националния център на Интерпол към Министерството на вътрешните работи на Русия и Федералната служба за изтърпяване на наказанията на Русия. Той беше обявен за международно издирване по обвинение в убийство“, каза Волк.

Тя поясни, че престъплението е извършено през 2005 г. в Москва. Жертвата бил мъж, починал от порезни рани. Следствените органи са образували наказателно производство (чл. 105 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Мъжът е избягал извън територията на Руската федерация и е бил обявен за международно издирване.

„Благодарение за взаимодействието по канали на Интерпол от българските партньори бяха получени сведения за задържането на издирвания“, каза Волк.