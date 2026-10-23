България екстрадира в Русия руски гражданин, обявен за международно издирване по обвинение в убийство, съобщи за ТАСС говорителката на руското вътрешно министерство Ирина Волк, предаде БТА.
„Днес на летището в град София представители на правоохранителните органи на Република България предадоха гражданин на Руската федерация на служители на Националния център на Интерпол към Министерството на вътрешните работи на Русия и Федералната служба за изтърпяване на наказанията на Русия. Той беше обявен за международно издирване по обвинение в убийство“, каза Волк.
Тя поясни, че престъплението е извършено през 2005 г. в Москва. Жертвата бил мъж, починал от порезни рани. Следствените органи са образували наказателно производство (чл. 105 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Мъжът е избягал извън територията на Руската федерация и е бил обявен за международно издирване.
„Благодарение за взаимодействието по канали на Интерпол от българските партньори бяха получени сведения за задържането на издирвания“, каза Волк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Кина
Коментиран от #10
12:39 23.10.2026
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4 Във варна навсякъде се лее руска реч
Коментиран от #8, #14
12:44 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Атина Палада
До коментар #4 от "Във варна навсякъде се лее руска реч":Украински руснаци. И с право! Защо да у.мират за урсулите...
Коментиран от #13
12:49 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Похвално
До коментар #2 от "Кина":Това да се чува, трябва да има разбиране между държавите..
12:55 23.10.2026
11 Герги
12:55 23.10.2026
12 Българин
12:56 23.10.2026
13 гост
До коментар #8 от "Атина Палада":Голям ТРОЛейбус си...от Икарусите...
12:57 23.10.2026
14 Вярно
До коментар #4 от "Във варна навсякъде се лее руска реч":Украинци са, избягали от войната на Зеленски, говорят на майчиния си език...
12:57 23.10.2026