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Издирват с червена бюлетина украинка, извършила атентата срещу украинския олигарх в Монако
  Тема: Украйна

Издирват с червена бюлетина украинка, извършила атентата срещу украинския олигарх в Монако

3 Юли, 2026 12:42 926 17

  • монако-
  • анастасия березовска-
  • украйна-
  • атентат-
  • вадим ермолаев-
  • интерпол

Анастасия Березовска е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор

Издирват с червена бюлетина украинка, извършила атентата срещу украинския олигарх в Монако - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заподозряната в опит за убийство във връзка с взрива в Монако е украинка, предаде Франс прес, позовавайки се на червената бюлетина, издадена от Интерпол днес, предаде БТА.

Властите в Монако вчера издадоха заповед за арест, а по-късно обявиха, че основният заподозрян е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който пострада украински олигарх, предаде Ройтерс.

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Тридесет и девет годишната Анастасия Березовска е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор, посочва още Интерпол.

Червената бюлетина на Интерпол представлява искане към правоохранителните органи по света за издирване и временно задържане на заподозрян, независимо къде бъде открит. Тя не представлява международна заповед за арест, отбелязва агенцията.

По-рано днес френски медии съобщиха, че основният заподозрян е жена, която не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.

В понеделник вечерта трима души бяха ранени в богатото княжество при експлозия на бомба, поставена в колет. Смята се, че нападението е било насочено срещу роден в Украйна олигарх.

Княжеството, известно със своите казина и луксозния начин на живот на своите жители, граничи със Средиземно море от едната страна и с Франция от другата.

Предполага се, че заподозряната е избягала пеша във Франция, която няма граничен контрол с Монако.

Вадим Ермолаев, който беше ранен при бомбен атентат в Монако, е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнес дейността си в анексирания от Русия полуостров Крим. Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г.


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пияната украинка с двата ножа

    24 4 Отговор
    Аз съм в България. Коля жени във Варна.

    Коментиран от #8

    12:45 03.07.2026

  • 2 Дерменджиев

    20 3 Отговор
    Издирва се Олеся Иласчук

    12:45 03.07.2026

  • 3 Украински мутри

    19 3 Отговор
    Стрелят за кеф по бабички в България.

    12:46 03.07.2026

  • 4 и това ли е новината?

    7 3 Отговор
    е, нас българите какво ни вълнува таз тъпня?

    Коментиран от #5, #7

    12:49 03.07.2026

  • 5 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "и това ли е новината?":

    Баба Алино

    12:51 03.07.2026

  • 6 мдаа

    12 2 Отговор
    Мисля, че я мернах в една от луксозните къщички в Баба Алино. Там има и други участници в терористични актове.

    12:51 03.07.2026

  • 7 Миротворец

    3 15 Отговор

    До коментар #4 от "и това ли е новината?":

    Интересува те, защото още една cвиня с руско самосъзнание ще отиде на свиждане при кобзон
    Има още много такива ,но всеки с времето си
    След време и България ще се позачисти от руските гниди, които само се наричат български патриоти.

    Коментиран от #11, #15

    12:54 03.07.2026

  • 8 Европеец

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пияната украинка с двата ножа":

    Щом е жените им започнаха да правят атентати, какво остава за мъжете когато се върнат от фронта...... Ду😀е да е яко на европейците.....

    12:57 03.07.2026

  • 9 Иван

    1 0 Отговор
    Евреина Березовски беше уважаван от варварите в Англия.

    13:00 03.07.2026

  • 10 Госあ

    4 0 Отговор
    Браво на жената ! Трябва да ги почват един по един, та до главатаря на шайката - евреина зельо ! Само така могат да спасят нещо от държавата и народа си.

    13:01 03.07.2026

  • 11 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миротворец":

    В главата ти е пълна боза

    13:01 03.07.2026

  • 12 Гаврош

    4 2 Отговор
    Скоро украинката да не се окаже рускиня, пратена лично от Путин - очаквайте пропагандата да се задейства

    Коментиран от #16

    13:01 03.07.2026

  • 13 Блага вест

    5 0 Отговор
    В РФ живеят постоянно повече арменци, отколкото в Армения. С промяната на отношението на Армения към Русия, те губят своя статут и всеки, повтарям всеки полицай може да ги задържи, за да бъдат депортирани. Казват им да предадат много здраве на президента Пашинян и ги изгонват от страната. Отсега те нямат право да купят кола, недвижимост и да извършват търговска дейност в РФ.

    13:02 03.07.2026

  • 14 Иван

    5 0 Отговор
    Да се поставят под наблюдение израелските посолства.

    13:04 03.07.2026

  • 15 Червеноармеец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миротворец":

    Обличай си натовската униформа и бегом на източния украински фронт, да станеш на тор, че да има поне някаква полза от теб!

    13:04 03.07.2026

  • 16 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гаврош":

    Макрон е коварен бисексуален евреин, ще извърти нещата.

    13:07 03.07.2026

  • 17 Трол

    0 0 Отговор
    Казах ли ви, че украинките до една са скрити агенти на Кремъл?

    13:08 03.07.2026