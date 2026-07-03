Издирват с червена бюлетина украинка, извършила атентата срещу украинския олигарх в Монако

Заподозряната в опит за убийство във връзка с взрива в Монако е украинка, предаде Франс прес, позовавайки се на червената бюлетина, издадена от Интерпол днес, предаде БТА.
Властите в Монако вчера издадоха заповед за арест, а по-късно обявиха, че основният заподозрян е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който пострада украински олигарх, предаде Ройтерс.
Тридесет и девет годишната Анастасия Березовска е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор, посочва още Интерпол.
Червената бюлетина на Интерпол представлява искане към правоохранителните органи по света за издирване и временно задържане на заподозрян, независимо къде бъде открит. Тя не представлява международна заповед за арест, отбелязва агенцията.
По-рано днес френски медии съобщиха, че основният заподозрян е жена, която не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.
В понеделник вечерта трима души бяха ранени в богатото княжество при експлозия на бомба, поставена в колет. Смята се, че нападението е било насочено срещу роден в Украйна олигарх.
Княжеството, известно със своите казина и луксозния начин на живот на своите жители, граничи със Средиземно море от едната страна и с Франция от другата.
Предполага се, че заподозряната е избягала пеша във Франция, която няма граничен контрол с Монако.
Вадим Ермолаев, който беше ранен при бомбен атентат в Монако, е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнес дейността си в анексирания от Русия полуостров Крим. Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пияната украинка с двата ножа
Коментиран от #8
12:45 03.07.2026
2 Дерменджиев
12:45 03.07.2026
3 Украински мутри
12:46 03.07.2026
4 и това ли е новината?
Коментиран от #5, #7
12:49 03.07.2026
5 Факт
До коментар #4 от "и това ли е новината?":Баба Алино
12:51 03.07.2026
6 мдаа
12:51 03.07.2026
7 Миротворец
До коментар #4 от "и това ли е новината?":Интересува те, защото още една cвиня с руско самосъзнание ще отиде на свиждане при кобзон
Има още много такива ,но всеки с времето си
След време и България ще се позачисти от руските гниди, които само се наричат български патриоти.
Коментиран от #11, #15
12:54 03.07.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Пияната украинка с двата ножа":Щом е жените им започнаха да правят атентати, какво остава за мъжете когато се върнат от фронта...... Ду😀е да е яко на европейците.....
12:57 03.07.2026
9 Иван
13:00 03.07.2026
10 Госあ
13:01 03.07.2026
11 Хаха
До коментар #7 от "Миротворец":В главата ти е пълна боза
13:01 03.07.2026
12 Гаврош
Коментиран от #16
13:01 03.07.2026
13 Блага вест
13:02 03.07.2026
14 Иван
13:04 03.07.2026
15 Червеноармеец
До коментар #7 от "Миротворец":Обличай си натовската униформа и бегом на източния украински фронт, да станеш на тор, че да има поне някаква полза от теб!
13:04 03.07.2026
16 Иван
До коментар #12 от "Гаврош":Макрон е коварен бисексуален евреин, ще извърти нещата.
13:07 03.07.2026
17 Трол
13:08 03.07.2026