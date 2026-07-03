Издирват с червена бюлетина украинка, извършила атентата срещу украинския олигарх в Монако

Заподозряната в опит за убийство във връзка с взрива в Монако е украинка, предаде Франс прес, позовавайки се на червената бюлетина, издадена от Интерпол днес, предаде БТА.

Властите в Монако вчера издадоха заповед за арест, а по-късно обявиха, че основният заподозрян е жена, за която се смята, че е организирала бомбения атентат, при който пострада украински олигарх, предаде Ройтерс.

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Тридесет и девет годишната Анастасия Березовска е издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществен път и участие в престъпен заговор, посочва още Интерпол.

Червената бюлетина на Интерпол представлява искане към правоохранителните органи по света за издирване и временно задържане на заподозрян, независимо къде бъде открит. Тя не представлява международна заповед за арест, отбелязва агенцията.

По-рано днес френски медии съобщиха, че основният заподозрян е жена, която не е била открита нито в Монако, нито в съседна Франция.

В понеделник вечерта трима души бяха ранени в богатото княжество при експлозия на бомба, поставена в колет. Смята се, че нападението е било насочено срещу роден в Украйна олигарх.

Княжеството, известно със своите казина и луксозния начин на живот на своите жители, граничи със Средиземно море от едната страна и с Франция от другата.

Предполага се, че заподозряната е избягала пеша във Франция, която няма граничен контрол с Монако.

Вадим Ермолаев, който беше ранен при бомбен атентат в Монако, е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнес дейността си в анексирания от Русия полуостров Крим. Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г.