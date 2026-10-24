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Тръмп обеща рязък спад на цените на петрола
  Тема: Иранската криза

Тръмп обеща рязък спад на цените на петрола

24 Октомври, 2026 03:47 1 694 4

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  • брент-
  • горива

Американският президент свърза поскъпването с военните действия около Иран. Пазарните данни обаче показват ново покачване на сорта „Брент“ до над 116 долара за барел

Тръмп обеща рязък спад на цените на петрола - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цените на петрола ще спаднат рязко в близко бъдеще. Той направи изказването на предизборен митинг във Форт Майърс, Флорида, преди междинните избори за Конгреса, а думите му бяха излъчени от телевизия „Фокс Нюз“.

„Цените на петрола ще паднат много, много съществено“, каза Тръмп пред свои привърженици. Той добави, че поскъпването е започнало след началото на американските военни операции, свързани с Иран, но според него пазарът вече се подобрява значително.

Пазарните данни показват обратна посока

Последните данни за търговията не потвърждават твърдението за започнал съществен спад. Според Асошиейтед прес цената на международния бенчмарк „Брент“ е нараснала с 3,1% до 116,72 долара за барел на 23 октомври. Това е най-високото ниво от юни 2022 г. В началото на октомври цената е била под 97 долара за барел.

Поскъпването е свързано със съкращенията на световните доставки и несигурността около транспорта на петрол в Близкия изток. Продължаващата война между САЩ и Иран оказва натиск върху пазара, а всяка нова атака или заплаха за ключови маршрути повишава опасенията от допълнителни ограничения на предлагането.

Горивата остават политически проблем

По-високите цени на петрола вече се пренасят върху американските потребители. Асошиейтед прес съобщи, че средната цена на бензина в САЩ е достигнала 4,33 долара за галон, а тази на дизела е 6,33 долара за галон. И двете стойности са значително над равнищата преди началото на войната.

Темата е особено чувствителна за републиканците преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Тръмп многократно заявява, че конфликтът ще приключи скоро и че с възстановяването на нормалните доставки цените на петрола и горивата ще се понижат. Засега обаче пазарът остава зависим от развитието на военните действия и от сигнали за евентуално дипломатическо решение.

Следващият важен момент за енергийния пазар ще бъде срещата на ОПЕК+ на 1 ноември. На нея ще бъдат обсъдени условията на пазара и производствената политика на основните износители.

Източници: apnews.com, foxnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин.

    3 0 Отговор
    Значи още ще растат .Тръмп винаги лъже.

    03:57 24.10.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Ко, не

    06:27 24.10.2026

  • 3 Васил

    0 1 Отговор
    Колкото повече се вдига петрола толкова повече хората ще се насочват към електрическите коли.

    09:17 24.10.2026

  • 4 Чакащ

    0 0 Отговор
    Вече никой не ти вярва…….. А политик на който не му вярват е СВЪРШИЛ!!!

    07:22 25.10.2026