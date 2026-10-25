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Започна изборният ден за президент и вицепрезидент
  Тема: Избори

Започна изборният ден за президент и вицепрезидент

25 Октомври, 2026 07:02 728 43

  • президентски избори-
  • цик-
  • изборен ден-
  • гласуване-
  • вицепрезидент

Българските граждани гласуват между 27 кандидатпрезидентски двойки. Секциите ще работят до 20:00 часа, а при чакащи избиратели - най-късно до 21:00 часа

Започна изборният ден за президент и вицепрезидент - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изборният ден за президент и вицепрезидент на България започна в 7:00 часа. Гласуването продължава до 20:00 часа, а ако пред секция все още има чакащи избиратели, може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.

„Гласуването започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, но не по-късно от 21:00 часа, когато пред секцията има негласували избиратели“, посочва Централната избирателна комисия в хронограмата за вота.

27 двойки участват в изборите

Българските граждани избират държавен глава и вицепрезидент между 27 кандидатпрезидентски двойки. В избирателните списъци са включени около 6,59 милиона пълнолетни граждани, а 46 001 души ще гласуват за първи път.

В страната са разкрити 9373 секции с машинно гласуване. В 2249 от тях има по две устройства, като общият брой на машините е 11 622. Машинно гласуване е предвидено в секциите с над 300 избиратели, докато в най-малките секции се гласува с хартиени бюлетини.

Вотът в чужбина

Българите зад граница гласуват в 613 секции, разположени в 60 държави. Изборният ден извън страната започва и приключва според местното време, при същия ред за удължаване до 21:00 часа, ако има чакащи избиратели.

След края на гласуването секционните комисии ще преброят бюлетините и ще оформят протоколите. ЦИК трябва да обяви окончателните резултати, победителя и дали ще има втори тур до 27 октомври.

Ако никоя кандидатпрезидентска двойка не бъде избрана на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев и Йотова

    10 8 Отговор
    ги тресе шубето.

    Коментиран от #6, #39

    07:04 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На БАБА фърчилото

    10 5 Отговор
    Гледам списъко с двойките - ха....нийде го нема бат Бойко или негов човек ! Що така ?
    Да не се е уплашИл нашот герой от Банкя ?
    Пък на думи смелчага и юнак се прави този мъж.

    Коментиран от #16

    07:09 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 райберЪТ

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Радев и Йотова":

    Ама много ли ги тресе или не чак толкова ? Я дай по-точно !
    И да ги тресе , явно не е толкова много като на Бойко. Че той от страх от 3-4-5 място , да не се яви никакъв на тез пусти избори. Ама страх , ама чудо !

    07:12 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Внимание!!!!

    8 5 Отговор
    Вчера откриха официално ловния сезон за гъбари .Така че мислите, къде ще ходим да гласуваме, или ще си рискуваме живота в гората, където дебнат ловни дружинки.

    07:16 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стар ЧЛЕН на БКП

    4 4 Отговор
    До последната година на 80-те на миналия век пеехме за един самотник "нейде"...
    Но, след тогава келепира ни облече в една дрешка без ръкави и в определен цвят, а жълтата река с едно галещо ушите звънне, потече към без дънните ни .....
    Живота е само веднъж и трябва да се изживее "достойно" !!!

    07:20 25.10.2026

  • 12 Агит АТор

    3 3 Отговор
    Ако спечели ...
    Печели цял ...
    Ако не спечели ,значи не е играл.
    Хибридна атака.

    07:20 25.10.2026

  • 13 дебеЛ Лебед

    6 5 Отговор
    Какво ще правим сега без нашата любима партия-майка-закрилница гЕРБ ?
    Няма ги в списъка ?
    Защо абдикираха ? Не милеят ли за народа , който Вожда им нарече Тулупи и Матрял ?

    Коментиран от #19

    07:21 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Еееей,

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "На БАБА фърчилото":

    Голем юнак си бе !!!
    Га кучето бе живо - от мишата дупка не смееше да гъкнеш, а сега, га е на оня свят - с геройски поза и с по 2 нажа в кунките

    07:25 25.10.2026

  • 17 Ха ха ха

    5 9 Отговор
    Някой гласува ли за лицето Волен Сидеров? Ареее Костадинов при него на бунището.

    Коментиран от #26

    07:26 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боооже,

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "дебеЛ Лебед":

    Ще си продължите както след 1944г !

    Коментиран от #24

    07:27 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обамакеър

    2 3 Отговор
    Най доброто е че с дизела се свърши никой не купува тди бо клуците а с него и немската икономика.

    07:34 25.10.2026

  • 23 Дегенерат русофил

    2 3 Отговор
    Ясно е за кой ще гласувам. 😁

    07:35 25.10.2026

  • 24 Зайо Байо

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Боооже,":

    Ама наистина ли ? Така както главатаря на майката-партия е бил член на БКП ли ? Стига бе , човек ! Стегни се малко.

    Коментиран от #36

    07:38 25.10.2026

  • 25 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор
    Логиката е в полза на балоташ...☝

    07:38 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЦИК=ЦИРК

    4 1 Отговор
    Започна постановката.

    07:41 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    25 се очертава слънчев ден

    07:47 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Вчера

    0 2 Отговор
    беше отстрелян човек в гората, който събирал гъби. Общо-практикуващ лекар авджия го е помислил за диво прасе и го прострелял в гърба, гъбаря останал на място.

    07:47 25.10.2026

  • 32 Хелоуин

    1 2 Отговор
    На 1 Ви ноември ще решим съдбата на нацията ! Да им покажем коя маска ще падне !!

    07:50 25.10.2026

  • 33 Социологията

    4 2 Отговор
    трябва да се забрани със закон по време на избори. Абсолютна манипулация, и келупир за "социолозите".

    07:50 25.10.2026

  • 34 Започнаха урдурмите,

    4 2 Отговор
    фарс на "демокрация".

    07:51 25.10.2026

  • 35 ТЕАТЪРА ПОЧНА

    2 6 Отговор
    ТАМПЛИЕРКАТА И МАСОНА се надяват на купения мач.

    07:57 25.10.2026

  • 36 Стар ЧЛЕН на БКП

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Зайо Байо":

    Чадо, нашата майка е една! Името и е от 3 букви, а средната е "к".
    Тя е грижовна майка и народи много "синове" и "дъщери", които до един са и благодарни и и се от плащат богато, понеже всички ги е изпратила в западни университети, те замениха тоягата с птиче перо.. Но, ефекта си остана същия

    07:58 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Добро Утро!

    2 2 Отговор
    Време е за чеверме, бране на гъби, мазни сочни каки и ракия!!!
    Всеки е добре дошъл!

    08:14 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дзак

    0 0 Отговор
    Край чешмата в Балкана пуританите хвърляли мокри кърпички, памперси. А човек не може да пусне вода край пътя без някой от тях да го одумва!

    08:34 25.10.2026

  • 43 О, Морес

    0 0 Отговор
    Аз при тая Милиционерска Система и при тия Милиционерски Кандидати- Не Гласувам ! Защото лично мен никой за нищо не ме пита.А имам много какво да им кажа,но....

    08:40 25.10.2026

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