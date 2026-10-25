Започна изборният ден за президент и вицепрезидент

Изборният ден за президент и вицепрезидент на България започна в 7:00 часа. Гласуването продължава до 20:00 часа, а ако пред секция все още има чакащи избиратели, може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.

„Гласуването започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, но не по-късно от 21:00 часа, когато пред секцията има негласували избиратели“, посочва Централната избирателна комисия в хронограмата за вота.

27 двойки участват в изборите

Българските граждани избират държавен глава и вицепрезидент между 27 кандидатпрезидентски двойки. В избирателните списъци са включени около 6,59 милиона пълнолетни граждани, а 46 001 души ще гласуват за първи път.

В страната са разкрити 9373 секции с машинно гласуване. В 2249 от тях има по две устройства, като общият брой на машините е 11 622. Машинно гласуване е предвидено в секциите с над 300 избиратели, докато в най-малките секции се гласува с хартиени бюлетини.

Вотът в чужбина

Българите зад граница гласуват в 613 секции, разположени в 60 държави. Изборният ден извън страната започва и приключва според местното време, при същия ред за удължаване до 21:00 часа, ако има чакащи избиратели.

След края на гласуването секционните комисии ще преброят бюлетините и ще оформят протоколите. ЦИК трябва да обяви окончателните резултати, победителя и дали ще има втори тур до 27 октомври.

Ако никоя кандидатпрезидентска двойка не бъде избрана на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg