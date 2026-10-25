Започна изборният ден за президент и вицепрезидент

Изборният ден за президент и вицепрезидент на България започна в 7:00 часа. Гласуването продължава до 20:00 часа, а ако пред секция все още има чакащи избиратели, може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа.
„Гласуването започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа, но не по-късно от 21:00 часа, когато пред секцията има негласували избиратели“, посочва Централната избирателна комисия в хронограмата за вота.
27 двойки участват в изборите
Българските граждани избират държавен глава и вицепрезидент между 27 кандидатпрезидентски двойки. В избирателните списъци са включени около 6,59 милиона пълнолетни граждани, а 46 001 души ще гласуват за първи път.
В страната са разкрити 9373 секции с машинно гласуване. В 2249 от тях има по две устройства, като общият брой на машините е 11 622. Машинно гласуване е предвидено в секциите с над 300 избиратели, докато в най-малките секции се гласува с хартиени бюлетини.
Вотът в чужбина
Българите зад граница гласуват в 613 секции, разположени в 60 държави. Изборният ден извън страната започва и приключва според местното време, при същия ред за удължаване до 21:00 часа, ако има чакащи избиратели.
След края на гласуването секционните комисии ще преброят бюлетините и ще оформят протоколите. ЦИК трябва да обяви окончателните резултати, победителя и дали ще има втори тур до 27 октомври.
Ако никоя кандидатпрезидентска двойка не бъде избрана на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември.
Източници: bta.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев и Йотова
Коментиран от #6, #39
07:04 25.10.2026
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3 На БАБА фърчилото
Да не се е уплашИл нашот герой от Банкя ?
Пък на думи смелчага и юнак се прави този мъж.
Коментиран от #16
07:09 25.10.2026
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6 райберЪТ
До коментар #1 от "Радев и Йотова":Ама много ли ги тресе или не чак толкова ? Я дай по-точно !
И да ги тресе , явно не е толкова много като на Бойко. Че той от страх от 3-4-5 място , да не се яви никакъв на тез пусти избори. Ама страх , ама чудо !
07:12 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Внимание!!!!
07:16 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Стар ЧЛЕН на БКП
Но, след тогава келепира ни облече в една дрешка без ръкави и в определен цвят, а жълтата река с едно галещо ушите звънне, потече към без дънните ни .....
Живота е само веднъж и трябва да се изживее "достойно" !!!
07:20 25.10.2026
12 Агит АТор
Печели цял ...
Ако не спечели ,значи не е играл.
Хибридна атака.
07:20 25.10.2026
13 дебеЛ Лебед
Няма ги в списъка ?
Защо абдикираха ? Не милеят ли за народа , който Вожда им нарече Тулупи и Матрял ?
Коментиран от #19
07:21 25.10.2026
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15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Еееей,
До коментар #3 от "На БАБА фърчилото":Голем юнак си бе !!!
Га кучето бе живо - от мишата дупка не смееше да гъкнеш, а сега, га е на оня свят - с геройски поза и с по 2 нажа в кунките
07:25 25.10.2026
17 Ха ха ха
Коментиран от #26
07:26 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боооже,
До коментар #13 от "дебеЛ Лебед":Ще си продължите както след 1944г !
Коментиран от #24
07:27 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Обамакеър
07:34 25.10.2026
23 Дегенерат русофил
07:35 25.10.2026
24 Зайо Байо
До коментар #19 от "Боооже,":Ама наистина ли ? Така както главатаря на майката-партия е бил член на БКП ли ? Стига бе , човек ! Стегни се малко.
Коментиран от #36
07:38 25.10.2026
25 Жоржета стресираща
07:38 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ЦИК=ЦИРК
07:41 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ний ша Ва упрайм
07:47 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Вчера
07:47 25.10.2026
32 Хелоуин
07:50 25.10.2026
33 Социологията
07:50 25.10.2026
34 Започнаха урдурмите,
07:51 25.10.2026
35 ТЕАТЪРА ПОЧНА
07:57 25.10.2026
36 Стар ЧЛЕН на БКП
До коментар #24 от "Зайо Байо":Чадо, нашата майка е една! Името и е от 3 букви, а средната е "к".
Тя е грижовна майка и народи много "синове" и "дъщери", които до един са и благодарни и и се от плащат богато, понеже всички ги е изпратила в западни университети, те замениха тоягата с птиче перо.. Но, ефекта си остана същия
07:58 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Добро Утро!
Всеки е добре дошъл!
08:14 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дзак
08:34 25.10.2026
43 О, Морес
08:40 25.10.2026