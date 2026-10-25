Българските военни зад граница ще гласуват в посолствата.

Българските военнослужещи, разположени зад граница, ще гласуват в секциите в българските посолства. Министерството на отбраната е организирало и вота на военните, които ще изпълняват служебни задължения по време на изборите, съобщи Българското национално радио, позовавайки се на военното ведомство.
Най-големите български военни контингенти извън страната са в Косово и Босна и Херцеговина. За военнослужещите там, както и за останалите български военни зад граница, е предвидена възможност да гласуват в секциите към дипломатическите представителства.
Вотът е за президент и вицепрезидент
Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението на Народното събрание е прието на 31 юли. В него е записано:
Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство на първия тур, вторият тур ще бъде на 1 ноември 2026 г.
Организацията на гласуването извън страната се извършва с участието на Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия. ЦИК определя местата и броя на секциите в различните държави, а дипломатическите представителства осигуряват провеждането на вота зад граница.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
а резонният въпрос е :
Какво правят наши овенни в чужди държави ?
Коментиран от #2, #5
07:23 25.10.2026
2 с две думи
До коментар #1 от "........–":Взимат тлъсти заплати и ковандировъчни.
Коментиран от #4
07:41 25.10.2026
3 200 човека
Националният бюджет покрива по-голямата част от разходите:
• Заплати и ежедневни командировъчни: Нашите военнослужещи получават основните си заплати, плюс допълнителни дневни пари за участие в международна мисия, които наскоро бяха актуализирани.
• Транспорт, техника и оборудване: Изпращането на българските бойни машини, тяхното гориво, боеприпаси, поддръжка, както и личната екипировка на войниците се поемат от София.
И защо висят там, в Босна има мир от 1995 година, в Косово вече 27 години?!
07:44 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 търсят да та
До коментар #1 от "........–":гласят
07:49 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 1488
08:07 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сийка
08:31 25.10.2026
12 Точен
08:33 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.