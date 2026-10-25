Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Българските военни зад граница ще гласуват в посолствата
  Тема: Избори

Българските военни зад граница ще гласуват в посолствата

25 Октомври, 2026 07:05 551 13

  • военнослужещи зад граница-
  • президентски избори-
  • гласуване в чужбина-
  • косово-
  • босна и херцеговина

Министерството на отбраната е организирало вота и за военнослужещите, които ще бъдат на служба в изборния ден. Най-големите контингенти са в Косово и Босна и Херцеговина

Българските военни зад граница ще гласуват в посолствата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските военнослужещи, разположени зад граница, ще гласуват в секциите в българските посолства. Министерството на отбраната е организирало и вота на военните, които ще изпълняват служебни задължения по време на изборите, съобщи Българското национално радио, позовавайки се на военното ведомство.

Най-големите български военни контингенти извън страната са в Косово и Босна и Херцеговина. За военнослужещите там, както и за останалите български военни зад граница, е предвидена възможност да гласуват в секциите към дипломатическите представителства.

Вотът е за президент и вицепрезидент

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението на Народното събрание е прието на 31 юли. В него е записано:

„Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“

Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство на първия тур, вторият тур ще бъде на 1 ноември 2026 г.

Организацията на гласуването извън страната се извършва с участието на Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия. ЦИК определя местата и броя на секциите в различните държави, а дипломатическите представителства осигуряват провеждането на вота зад граница.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    5 3 Отговор
    Българските военни зад граница ще гласуват в посолствата.

    а резонният въпрос е :

    Какво правят наши овенни в чужди държави ?

    Коментиран от #2, #5

    07:23 25.10.2026

  • 2 с две думи

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Взимат тлъсти заплати и ковандировъчни.

    Коментиран от #4

    07:41 25.10.2026

  • 3 200 човека

    4 1 Отговор
    Какво плаща България (Национален бюджет)?

    Националният бюджет покрива по-голямата част от разходите:
    • Заплати и ежедневни командировъчни: Нашите военнослужещи получават основните си заплати, плюс допълнителни дневни пари за участие в международна мисия, които наскоро бяха актуализирани.
    • Транспорт, техника и оборудване: Изпращането на българските бойни машини, тяхното гориво, боеприпаси, поддръжка, както и личната екипировка на войниците се поемат от София.
    И защо висят там, в Босна има мир от 1995 година, в Косово вече 27 години?!

    07:44 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 търсят да та

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    гласят

    07:49 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    2 1 Отговор
    сичките трима ли или само гошо манерката ?

    08:07 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сийка

    0 0 Отговор
    Струва ми се, че военните не би трябвало да имат право да гласуват. Те да се клели в името на България, а сега ги карат да се определят ......

    08:31 25.10.2026

  • 12 Точен

    1 0 Отговор
    Новият президент на България ще е КК.

    08:33 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове