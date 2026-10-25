Българските военни зад граница ще гласуват в посолствата.

Българските военнослужещи, разположени зад граница, ще гласуват в секциите в българските посолства. Министерството на отбраната е организирало и вота на военните, които ще изпълняват служебни задължения по време на изборите, съобщи Българското национално радио, позовавайки се на военното ведомство.

Най-големите български военни контингенти извън страната са в Косово и Босна и Херцеговина. За военнослужещите там, както и за останалите български военни зад граница, е предвидена възможност да гласуват в секциите към дипломатическите представителства.

Вотът е за президент и вицепрезидент

Президентските избори са насрочени за 25 октомври 2026 г. Решението на Народното събрание е прието на 31 юли. В него е записано:

„Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“

Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство на първия тур, вторият тур ще бъде на 1 ноември 2026 г.

Организацията на гласуването извън страната се извършва с участието на Министерството на външните работи и Централната избирателна комисия. ЦИК определя местата и броя на секциите в различните държави, а дипломатическите представителства осигуряват провеждането на вота зад граница.

Източници: bnrnews.bg