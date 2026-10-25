Украинската ПВО свали 119 руски дрона при масирана атака срещу Украйна

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 119 от общо 153 руски безпилотника, използвани при атака срещу Украйна от вечерта на 24 октомври. Данните са на украинските военновъздушни сили и са за периода до 08:00 часа на 25 октомври.

Нападението е започнало в 18:00 часа. Сред използваните апарати са 92 реактивни дрона тип Shahed, както и безпилотници S8000 „Бандерол/Дан-Т“, „Гербера“ и дронове-имитатори тип „Пародия“.

Попадения на 15 места

Украинските военновъздушни сили съобщават, че дроновете са били изстреляни от направленията Брянск, Орел, Курск и Милерово в Русия, както и от временно окупирания Донецк и Гвардейское в окупирания Крим.

В отблъскването на въздушното нападение са участвали авиация, зенитни ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. В официалното съобщение резултатът е описан като „свалени/потиснати 119 руски БПЛА“.

Регистрирани са попадения на средства за въздушно нападение на 15 места. На още девет места са паднали свалени дронове или техни отломки. В предоставената информация не се посочват данни за броя на пострадалите или за размера на щетите.

На фона на атаката президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия ще засилва балистичните атаки срещу страната. По думите му това се очаква особено при намаляване на доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана.

Източници: ukrinform.ua