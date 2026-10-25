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Украинската ПВО свали 119 руски дрона при масирана атака срещу Украйна
  Тема: Украйна

Украинската ПВО свали 119 руски дрона при масирана атака срещу Украйна

25 Октомври, 2026 09:25 692 9

  • украйна-
  • пво-
  • руски дронове-
  • въздушна атака-
  • володимир зеленски

Сред използваните безпилотници има 92 реактивни дрона тип Shahed. Попадения са регистрирани на 15 места, а отломки са паднали на още девет

Украинската ПВО свали 119 руски дрона при масирана атака срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 119 от общо 153 руски безпилотника, използвани при атака срещу Украйна от вечерта на 24 октомври. Данните са на украинските военновъздушни сили и са за периода до 08:00 часа на 25 октомври.

Нападението е започнало в 18:00 часа. Сред използваните апарати са 92 реактивни дрона тип Shahed, както и безпилотници S8000 „Бандерол/Дан-Т“, „Гербера“ и дронове-имитатори тип „Пародия“.

Попадения на 15 места

Украинските военновъздушни сили съобщават, че дроновете са били изстреляни от направленията Брянск, Орел, Курск и Милерово в Русия, както и от временно окупирания Донецк и Гвардейское в окупирания Крим.

В отблъскването на въздушното нападение са участвали авиация, зенитни ракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. В официалното съобщение резултатът е описан като „свалени/потиснати 119 руски БПЛА“.

Регистрирани са попадения на средства за въздушно нападение на 15 места. На още девет места са паднали свалени дронове или техни отломки. В предоставената информация не се посочват данни за броя на пострадалите или за размера на щетите.

На фона на атаката президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия ще засилва балистичните атаки срещу страната. По думите му това се очаква особено при намаляване на доставките на ракети прехващачи за украинската противовъздушна отбрана.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Чичи

    16 2 Отговор
    Зелю побеждава.
    Контранастъпление чак до Сибир.
    Курск е задържан,а в Крим отдавна шмъркат Бело наволя.

    09:28 25.10.2026

  • 2 Информация

    18 1 Отговор
    Укринформ

    09:29 25.10.2026

  • 3 Пич

    17 2 Отговор
    С кво бе...?!
    Вчера ревяха, че нямат нищо, ни ракети, ни самолети!!!
    С въдици ли ги хващат...?!

    09:33 25.10.2026

  • 4 ПО ТОЧНО

    14 2 Отговор
    .........СВАЛИ ГИ НА МЕСТАТА ,......ДЕТ БЯХА ПРАТЕНИ......!

    09:35 25.10.2026

  • 5 Кой печели от тези фейкове?

    14 2 Отговор
    Ролята на журналистите е да информира, а не да дезинформира своята аудитория.

    Коментиран от #7

    09:38 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мхм, свалили са

    6 0 Отговор
    моят хей

    10:14 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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