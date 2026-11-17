Дъждът в много райони на страната ще спре до сутринта във вторник, 17 ноември. След това облачността временно ще се разкъса и намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Преди обяд по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина ще има мъгла на места.

„През нощта от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, които до сутринта ще спрат“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България до умерен, от запад-югозапад. Вечерта ще се ориентира от юг-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 13° и 18°. За София прогнозата е за около 5° сутринта и 13° през деня.

Силен вятър в планините

Над планините облачността ще бъде разкъсана, но преди обяд на отделни места ще превалява. Вятърът ще бъде силен и бурен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието облачността ще остане значителна в началото на деня, като на места преди обяд ще превали дъжд. По-късно тя ще се разкъса до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°, температурата на морската вода – около 15°, а вълнението – около 2 бала.

Източници: bta.bg