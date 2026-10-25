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Техеран нанесе удар по база в Иракски Кюрдистан
  Тема: Иранската криза

Техеран нанесе удар по база в Иракски Кюрдистан

25 Октомври, 2026 10:12 727 4

  • иран-
  • иракски кюрдистан-
  • комала-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • дронове

Щабът на иранска кюрдска въоръжена групировка е бил атакуван в района на Балисан. Засега няма потвърдени данни за жертви и щети

Техеран нанесе удар по база в Иракски Кюрдистан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили са нанесли удар с дронове по база на кюрдската групировка „Комала“ в Иракски Кюрдистан. Атаката е била извършена през нощта в района на Балисан, съобщи иранската информационна агенция Мехр, цитирана от Франс прес.

„Като част от операция с използване на дронове, проведена от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, снощи бе атакуван щабът на терористичната и сепаратистка групировка „Комала“, разположен в района на Балисан“, съобщава Мехр.

Към момента няма потвърдени данни за броя на жертвите, пострадалите или материалните щети. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция не е поел официално отговорност за удара.

Поредица от атаки срещу кюрдски групировки

В автономния Иракски Кюрдистан се намират лагери и бази на няколко ирански кюрдски въоръжени групировки. Техеран ги определя като терористични организации и ги обвинява, че получават подкрепа от Израел.

Иран многократно е нанасял удари по техни позиции след началото на войната в Близкия изток в края на февруари. Последната атака допълва серията от операции срещу групировки, които действат от територията на Иракски Кюрдистан, но са в конфликт с властите в Техеран.

При най-тежкото неотдавнашно нападение срещу „Комала“, извършено на 17 юли край град Сулеймания, са били убити деветима членове на групировката. И тогава ударът е бил свързан с иранските въоръжени сили.

Източници: arabnews.pk, rudaw.net


Ирак
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Съмнявам се

    0 0 Отговор
    По скоро не
    Познайте кой от десетилетия разделя и провокира към вони и революции в близкия изток

    10:37 25.10.2026

  • 4 Много си повярва

    2 0 Отговор
    иранския режим и определя други като терористи, а гледа себе си и кого подкрепя- Хизбула, Хамас, хути от.н.

    10:40 25.10.2026

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