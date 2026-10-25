Зеленски: Русия изстреля близо 2300 дрона, 48 ракети и 1600 авиобомби за седмица

Русия е изстреляла по Украйна около 1600 управляеми авиобомби, 48 ракети и почти 2300 ударни дрона само за една седмица. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който посочи, че ракетите са били от различни типове, включително балистични.

„Почти всеки ден има загинали и ранени от тези жестоки удари“, заяви Зеленски.

Четирима загинали и 22 ранени в Днепропетровска област

При руски обстрел в Днепропетровска област са загинали четирима души, а 22 са били ранени. Сред пострадалите е 11-годишно момиче.

Във Виница руски дрон е ударил многоетажен жилищен блок. Ранени са шестима души.

В Харков руските сили първоначално са атакували строителен хипермаркет, а след това са нанесли повторен удар по спешните служби, пристигнали на място. При втория удар са пострадали спасители.

Щети по енергийни и цивилни обекти

По думите на украинския президент през нощта са били поразени топлоелектрически централи, подстанции, въглищни мини, зърнохранилища, търговски центрове и пощенски терминал. Повреди са регистрирани в девет области.

Зеленски заяви, че така Русия реагира на дипломатическите усилия и на намаляването на международната ѝ изолация. Той подчерта, че паралелно с преговорите подкрепата за украинската противовъздушна отбрана не трябва да бъде намалявана.

Киев настоява за ракети за Patriot и подкрепа за бойната авиация

Украинският президент призова европейските партньори да деблокират вече договорените доставки на ракети прехващачи за системите Patriot. Той поиска и продължаване на подкрепата за украинската бойна авиация, която се използва срещу реактивни дронове „Шахед“.

Според Зеленски всеки отбранителен пакет е особено важен преди зимата, тъй като може да помогне за защитата на цивилното население и критичната инфраструктура.

Източници: ukrinform.ua