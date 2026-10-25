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Зеленски: Русия изстреля близо 2300 дрона, 48 ракети и 1600 авиобомби за седмица
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия изстреля близо 2300 дрона, 48 ракети и 1600 авиобомби за седмица

25 Октомври, 2026 12:04 543 40

  • войната в украйна-
  • русия-
  • владимир зеленски-
  • ракетни удари-
  • ударни дронове

Володимир Зеленски съобщи и за 48 ракети, включително балистични. При последните удари са загинали четирима души, а десетки са ранени

Зеленски: Русия изстреля близо 2300 дрона, 48 ракети и 1600 авиобомби за седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е изстреляла по Украйна около 1600 управляеми авиобомби, 48 ракети и почти 2300 ударни дрона само за една седмица. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който посочи, че ракетите са били от различни типове, включително балистични.

„Почти всеки ден има загинали и ранени от тези жестоки удари“, заяви Зеленски.

Четирима загинали и 22 ранени в Днепропетровска област

При руски обстрел в Днепропетровска област са загинали четирима души, а 22 са били ранени. Сред пострадалите е 11-годишно момиче.

Във Виница руски дрон е ударил многоетажен жилищен блок. Ранени са шестима души.

В Харков руските сили първоначално са атакували строителен хипермаркет, а след това са нанесли повторен удар по спешните служби, пристигнали на място. При втория удар са пострадали спасители.

Щети по енергийни и цивилни обекти

По думите на украинския президент през нощта са били поразени топлоелектрически централи, подстанции, въглищни мини, зърнохранилища, търговски центрове и пощенски терминал. Повреди са регистрирани в девет области.

Зеленски заяви, че така Русия реагира на дипломатическите усилия и на намаляването на международната ѝ изолация. Той подчерта, че паралелно с преговорите подкрепата за украинската противовъздушна отбрана не трябва да бъде намалявана.

Киев настоява за ракети за Patriot и подкрепа за бойната авиация

Украинският президент призова европейските партньори да деблокират вече договорените доставки на ракети прехващачи за системите Patriot. Той поиска и продължаване на подкрепата за украинската бойна авиация, която се използва срещу реактивни дронове „Шахед“.

Според Зеленски всеки отбранителен пакет е особено важен преди зимата, тъй като може да помогне за защитата на цивилното население и критичната инфраструктура.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    21 0 Отговор
    Яхвай една ракета и излитай към Кремъл да вземеш един орешник..! Това е пътят на победата.

    12:06 25.10.2026

  • 2 Защо се оплакваш?

    25 0 Отговор
    Мирът можеше да е факт още 2022 година. Ти го отказа, слушайки Б. Д.

    12:08 25.10.2026

  • 3 3.14К

    20 0 Отговор
    Ще се носи отговорност за постоянното популяризиране на изявления на терористи.

    12:10 25.10.2026

  • 4 Ачо

    21 0 Отговор
    Малко са. С повечко бонбони трябва да ви черпят

    12:10 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ти да видиш

    21 1 Отговор
    А, не им ли бяха свършили преди 3-4 години? Май само лопати им бяха останали.

    Коментиран от #9, #26

    12:11 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какви години на петушар

    1 16 Отговор

    До коментар #7 от "Ти да видиш":

    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
    Ееееедехееее

    Коментиран от #18

    12:13 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    14 0 Отговор
    Брях...,!!!
    Я каква хубава новина!!!
    Веднага отварям една бутилка Принц де Конде"!!!

    12:18 25.10.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    СТУДЕНАТА ВОЙНА БЕШЕ ВОЙНА НА ТЕНДЖЕРИТЕ
    .....
    СЕГА ПАК Е ВОЙНА НА ТЕНДЖЕРИТЕ САМО ЧЕ СЪВСЕМ ОБРАТНО
    ..... ЕС ПОЧНА ДА ИЗПРАЩЯВА ОТ ГЛАД
    ....

    Коментиран от #29

    12:18 25.10.2026

  • 16 Съдията

    12 0 Отговор
    Брой, брой! Е елка си вземи, може и повече да го докараш. И така, докато вдигнеш бялото знаме.

    12:18 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АКО СЛОЖИМ И НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ ЗА УКРАИНСКАТА ВОЙНА ОТ ПОСКЪПВАНЕТО НА ЖИВОТА,
    ЕС Е В ДУПКАТА С НАД 1 ТРИЛИОН ЕВРО
    .....
    И КИТАЙСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ ЪНДЪРТЕЙКЪРИ ( ПОГРЕБАЛНИ АГЕНТИ)
    ЧАКАТ С НЕТЪРПЕНИЕ ДА ПРАВЯТ КОВЧЕГА:)

    12:25 25.10.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор
    Имам яйца, ток, бензин и интернет,в Москва,хаахахах
    В Киев как е,хахахах

    Коментиран от #25, #28, #32

    12:25 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хи хи хи волoдiмiр

    2 1 Отговор
    а тиа, дет ги броиха живи ли сЪ ???!

    12:30 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ти да видиш":

    Та те още използват останалото от СССР. Даже и върнато от бившите съветски републики срещу гаранция за границите.

    12:30 25.10.2026

  • 27 Дани

    6 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни, при изстреляни 3000 дрона, 2000 бомби и 50 ракети, как жертвите са само няколко? Кой лъже ? Някой надува броя на бомбите или някой намалява броя на жертвите? Ил просто не казвате какво ОЩЕ в било ударено, а наблягате на жертвите дето се броят на пръсти?

    Коментиран от #34

    12:31 25.10.2026

  • 28 В киеф съм

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И ф киеф сме харно. Метрото е топло. Вярно, че трябва да гледаш лъде стъпваш и е миризливичко, но то се свиква.
    И излезе права Урсука като каза, че къпането е вредно и че след месец сърбежа минава.

    12:33 25.10.2026

  • 29 Защо

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    преписваш буквално? Вложи малко мисъл. Дай примери и факти.

    Коментиран от #38

    12:33 25.10.2026

  • 30 бай Кольо

    3 0 Отговор
    Имат си-стрелят си!

    12:35 25.10.2026

  • 31 ЗЕЛЕНСКИ ПАК ЛИ Е ПЛАКАЛ

    2 0 Отговор
    По телевизора

    Коментиран от #33

    12:36 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хи хи

    1 0 Отговор
    Не вервам аз таз работа, че отде толкоз чипове за перални бе ??!!!

    12:39 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Фръчилото

    1 0 Отговор
    Тва убаво, а след 13 г...у... Малая Токмачка, Константиновка, Купянск, Покровск... когиш?!?
    АааааааХахахаха
    У йло и Ким оше лопат ку Ревете у БАН бас

    12:43 25.10.2026

  • 38 Възрожденска Алтернатива

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Защо":

    Така пише, аз откъде да знам.

    12:44 25.10.2026

  • 39 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Шафьоро":

    Да, пусна нета и бендзина, обаче на урките им спря старлинка !!

    12:44 25.10.2026

  • 40 Нещо сте в грешка,

    0 0 Отговор
    перални ще да са били, всички знаем, че Русия няма ракети и бомби от много отдавна.

    12:45 25.10.2026

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