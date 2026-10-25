Зеленски: Русия изстреля близо 2300 дрона, 48 ракети и 1600 авиобомби за седмица

Русия е изстреляла по Украйна около 1600 управляеми авиобомби, 48 ракети и почти 2300 ударни дрона само за една седмица. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който посочи, че ракетите са били от различни типове, включително балистични.
„Почти всеки ден има загинали и ранени от тези жестоки удари“, заяви Зеленски.
Четирима загинали и 22 ранени в Днепропетровска област
При руски обстрел в Днепропетровска област са загинали четирима души, а 22 са били ранени. Сред пострадалите е 11-годишно момиче.
Във Виница руски дрон е ударил многоетажен жилищен блок. Ранени са шестима души.
В Харков руските сили първоначално са атакували строителен хипермаркет, а след това са нанесли повторен удар по спешните служби, пристигнали на място. При втория удар са пострадали спасители.
Щети по енергийни и цивилни обекти
По думите на украинския президент през нощта са били поразени топлоелектрически централи, подстанции, въглищни мини, зърнохранилища, търговски центрове и пощенски терминал. Повреди са регистрирани в девет области.
Зеленски заяви, че така Русия реагира на дипломатическите усилия и на намаляването на международната ѝ изолация. Той подчерта, че паралелно с преговорите подкрепата за украинската противовъздушна отбрана не трябва да бъде намалявана.
Киев настоява за ракети за Patriot и подкрепа за бойната авиация
Украинският президент призова европейските партньори да деблокират вече договорените доставки на ракети прехващачи за системите Patriot. Той поиска и продължаване на подкрепата за украинската бойна авиация, която се използва срещу реактивни дронове „Шахед“.
Според Зеленски всеки отбранителен пакет е особено важен преди зимата, тъй като може да помогне за защитата на цивилното население и критичната инфраструктура.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
12:06 25.10.2026
2 Защо се оплакваш?
12:08 25.10.2026
3 3.14К
12:10 25.10.2026
4 Ачо
12:10 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ти да видиш
Коментиран от #9, #26
12:11 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Какви години на петушар
До коментар #7 от "Ти да видиш":3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон
Ееееедехееее
Коментиран от #18
12:13 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
Я каква хубава новина!!!
Веднага отварям една бутилка Принц де Конде"!!!
12:18 25.10.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
СЕГА ПАК Е ВОЙНА НА ТЕНДЖЕРИТЕ САМО ЧЕ СЪВСЕМ ОБРАТНО
..... ЕС ПОЧНА ДА ИЗПРАЩЯВА ОТ ГЛАД
....
Коментиран от #29
12:18 25.10.2026
16 Съдията
12:18 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕС Е В ДУПКАТА С НАД 1 ТРИЛИОН ЕВРО
.....
И КИТАЙСКИТЕ И АМЕРИКАНСКИТЕ ЪНДЪРТЕЙКЪРИ ( ПОГРЕБАЛНИ АГЕНТИ)
ЧАКАТ С НЕТЪРПЕНИЕ ДА ПРАВЯТ КОВЧЕГА:)
12:25 25.10.2026
21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
В Киев как е,хахахах
Коментиран от #25, #28, #32
12:25 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хи хи хи волoдiмiр
12:30 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Интересно
До коментар #7 от "Ти да видиш":Та те още използват останалото от СССР. Даже и върнато от бившите съветски републики срещу гаранция за границите.
12:30 25.10.2026
27 Дани
Коментиран от #34
12:31 25.10.2026
28 В киеф съм
До коментар #21 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И ф киеф сме харно. Метрото е топло. Вярно, че трябва да гледаш лъде стъпваш и е миризливичко, но то се свиква.
И излезе права Урсука като каза, че къпането е вредно и че след месец сърбежа минава.
12:33 25.10.2026
29 Защо
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":преписваш буквално? Вложи малко мисъл. Дай примери и факти.
Коментиран от #38
12:33 25.10.2026
30 бай Кольо
12:35 25.10.2026
31 ЗЕЛЕНСКИ ПАК ЛИ Е ПЛАКАЛ
Коментиран от #33
12:36 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хи хи
12:39 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Фръчилото
АааааааХахахаха
У йло и Ким оше лопат ку Ревете у БАН бас
12:43 25.10.2026
38 Възрожденска Алтернатива
До коментар #29 от "Защо":Така пише, аз откъде да знам.
12:44 25.10.2026
39 Хи хи
До коментар #36 от "Шафьоро":Да, пусна нета и бендзина, обаче на урките им спря старлинка !!
12:44 25.10.2026
40 Нещо сте в грешка,
12:45 25.10.2026