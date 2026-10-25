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Путин затяга защитата на резиденцията си на Валдай с още 16 кули за ПВО
  Тема: Украйна

Путин затяга защитата на резиденцията си на Валдай с още 16 кули за ПВО

25 Октомври, 2026 17:20 803 36

  • владимир путин-
  • валдай-
  • противовъздушна отбрана-
  • русия-
  • сателитни изображения

Новите съоръжения са в радиус от 50 километра южно от резиденцията, от страната към Украйна. Общият брой на позициите за противовъздушна отбрана в района вече надхвърля 50

Путин затяга защитата на резиденцията си на Валдай с още 16 кули за ПВО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай е изградено ново външно кольцо от кули за противовъздушна отбрана. Повече от 15 съоръжения, обобщени от Украинформ като 16, са построени през октомври в радиус до 50 километра южно от резиденцията – от страната, която е насочена към Украйна.

Сателитните изображения на Planet Labs са анализирани от Радио Свобода и OSINT анализатор, известен в социалната мрежа X като @jembobineuse. „В радиус от 50 километра от резиденцията на Валдай е изградено още едно кольцо от кули за ПВО“, съобщава Радио Свобода. Според анализа върху новите конструкции вероятно ще бъдат разположени зенитно-ракетни комплекси „Панцир“ или „Тор“.

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Позициите са разположени южно от резиденцията

Една от кулите във външното кольцо е била построена още през март 2026 г. на територията на военната база „Хотилово“. Базата се използва редовно от Путин, а до резиденцията във Валдай води специално изградена железопътна връзка.

Още няколко позиции за ПВО са изградени край Вишньоволoцкото водохранилище. В него, на остров Лисий, руските военни са построили нов лабораторен комплекс, който според Радио Свобода вероятно е свързан с руската програма за биологично оръжие. Строителството на две кули край острова е започнало в началото на септември.

Над 50 позиции за ПВО около Валдай

След изграждането на новите съоръжения около Валдай вече има повече от 50 позиции за противовъздушна отбрана. Това е приблизително два пъти по-малко от броя на позициите, изградени след началото на пълномащабната война в Москва и Московска област, където живеят над 20 милиона души.

Във Валдай, Валдайския район и в радиус от 50 километра живеят по-малко от 100 000 души. Радио Свобода посочва, че досега не са открити позиции в северната част на новото кольцо. Според медията е възможно такива съоръжения да бъдат изградени през следващите месеци.

През януари руските военни заявиха, че Украйна е опитала да атакува резиденцията на Путин във Валдай с дронове. Киев отхвърли твърдението, а независими експерти и американското Централно разузнавателно управление изразиха съмнения, че подобна атака е имало.

Източници: ukrinform.ua, svoboda.org


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не те е канил там

    11 9 Отговор
    на кафе с райбер, че знаеш, МА.

    Коментиран от #18

    17:21 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    13 8 Отговор
    И още шест реда бодлива тел да сложи.За всеки случай.

    Коментиран от #19

    17:23 25.10.2026

  • 5 Джо Ножа

    7 3 Отговор
    Поръчл е и 32 куфарчета

    17:23 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Укринформ

    5 5 Отговор
    И формира. Хахаха

    17:25 25.10.2026

  • 9 Путин е загрижен за себе си,

    4 6 Отговор
    защото е решил да живее вечно. Щели да му присаждат всякакви вътрешни органи, щом се износят, дробове, бъбреци, сърце, мозък, а също така ръце, крака и коса. И да го удари някой украински дрон при такива планове за бъдещето на Русия? Немислимо.

    Коментиран от #27, #28

    17:25 25.10.2026

  • 10 Маг

    5 6 Отговор
    Путин няма да бъде ударен. От друга страна, виждам предателство на Зеленски. Няколко хора са, не много. Ще издадат местоположението му в реално време, и ще бъде нанесен въздушен удар. Странното е, че не съм сигурен дали ще го ударят руснаците. Виждам и някакви сенки в тъмнината. Скоро!

    Коментиран от #13, #17, #22

    17:25 25.10.2026

  • 11 Жожи

    4 3 Отговор
    И у наше село всеки дом е с по 20 видиокамери, следят не само вратата си, но и целите улици. Колко по-мизерен е стопанинът на дома, толкова повече се пади. Пазят се хората, да не загине гнилото им семе.

    17:26 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кого ще ударят, че не се разбира

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Маг":

    Путин или Зеленски?

    Коментиран от #21

    17:28 25.10.2026

  • 14 Бау

    6 4 Отговор
    Унищожената армия на Киев пълна с жени, деца и ГМО комари явно е доста страшна.

    17:28 25.10.2026

  • 15 Толкова просто

    3 4 Отговор
    Какво значи тука някаква си личност......цитат. За руският елит е важна личноста а не народа.

    17:28 25.10.2026

  • 16 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Голф клубът на другаря Тръмп се пази от 4 постоянно прелитащи Ф 35 ,няколко комплекса Patriot и какво ли още не.
    Така се пазят лидерите на двете държави ,от които зависи живота на всички нас.

    Коментиран от #32

    17:28 25.10.2026

  • 17 Кого?

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Маг":

    Зеленски ли?

    17:30 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така е

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Как спи тоя човек? Сигурно го тъпчат с яки приспивателни! Да се докараш до там, сам да си бъдеш арестантин!

    17:30 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кого ще ударят, че не се разбира":

    Човека е написал, че Зеленски ще бъде предаден и ударен, но за мен пък загадката е, кои други споменава?

    17:31 25.10.2026

  • 22 Ти ма

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Маг":

    Да не си онази от ергена,чи ги зниш тез работи

    17:33 25.10.2026

  • 23 Фен

    3 2 Отговор
    А Зе не се страхува, Путин е обещал да не го убива. Защо ли!?🤔

    17:36 25.10.2026

  • 24 кольцо

    2 0 Отговор
    Това "кольцо" на какъв език е написано?

    17:36 25.10.2026

  • 25 Снимки

    0 1 Отговор
    Дайте снимки да видим !

    17:36 25.10.2026

  • 26 Пет пъти

    4 1 Отговор
    повторена думата КОЛЬЦО на чист български Звучите като ТАСС!🤓

    17:37 25.10.2026

  • 27 Роскомнадзор

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин е загрижен за себе си,":

    Мозъка е добре още сега да го инсталират

    17:39 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Знаете ли че

    6 2 Отговор
    Путин е преминал на реактивни памперси с изкуствен интелект. Моля всички българофоби и корумпирани да последват примера на великия си водач.

    17:42 25.10.2026

  • 30 Сериозен ей

    2 1 Отговор
    Джуджето си затяга защитата а обикновенния руски народ да умира на фронта.Ще има видовден някой ден

    17:45 25.10.2026

  • 31 СТРАХЛИВ БУНКЕРЕН ПЛЪХ

    4 2 Отговор
    А ИНАЧЕ ЩЯЛ
    ДА ЖИВЕЕ 150 ГОДИНИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НИТО 100 ПВОта

    НИТО ЕЛЕКСИРИ

    ЩЕ МУ ПОМОГНАТ .

    ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА.

    17:45 25.10.2026

  • 32 9 МИЛИМЕТРА

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    СТИГАТ .

    Коментиран от #33, #34

    17:48 25.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 А на тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "9 МИЛИМЕТРА":

    черно дилдо с размер на двулитрова бутилка от кока кола да ти влезе!

    18:00 25.10.2026

  • 35 Кирил

    0 0 Отговор
    ... И е прокопал още 100 метра под земята....

    18:01 25.10.2026

  • 36 Там

    0 0 Отговор
    Какво кольцо бе, има си българска дума "кръг". Неграмотни русофили

    18:02 25.10.2026

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