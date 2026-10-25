Путин затяга защитата на резиденцията си на Валдай с още 16 кули за ПВО

Около резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай е изградено ново външно кольцо от кули за противовъздушна отбрана. Повече от 15 съоръжения, обобщени от Украинформ като 16, са построени през октомври в радиус до 50 километра южно от резиденцията – от страната, която е насочена към Украйна.
Сателитните изображения на Planet Labs са анализирани от Радио Свобода и OSINT анализатор, известен в социалната мрежа X като @jembobineuse. „В радиус от 50 километра от резиденцията на Валдай е изградено още едно кольцо от кули за ПВО“, съобщава Радио Свобода. Според анализа върху новите конструкции вероятно ще бъдат разположени зенитно-ракетни комплекси „Панцир“ или „Тор“.
Позициите са разположени южно от резиденцията
Една от кулите във външното кольцо е била построена още през март 2026 г. на територията на военната база „Хотилово“. Базата се използва редовно от Путин, а до резиденцията във Валдай води специално изградена железопътна връзка.
Още няколко позиции за ПВО са изградени край Вишньоволoцкото водохранилище. В него, на остров Лисий, руските военни са построили нов лабораторен комплекс, който според Радио Свобода вероятно е свързан с руската програма за биологично оръжие. Строителството на две кули край острова е започнало в началото на септември.
Над 50 позиции за ПВО около Валдай
След изграждането на новите съоръжения около Валдай вече има повече от 50 позиции за противовъздушна отбрана. Това е приблизително два пъти по-малко от броя на позициите, изградени след началото на пълномащабната война в Москва и Московска област, където живеят над 20 милиона души.
Във Валдай, Валдайския район и в радиус от 50 километра живеят по-малко от 100 000 души. Радио Свобода посочва, че досега не са открити позиции в северната част на новото кольцо. Според медията е възможно такива съоръжения да бъдат изградени през следващите месеци.
През януари руските военни заявиха, че Украйна е опитала да атакува резиденцията на Путин във Валдай с дронове. Киев отхвърли твърдението, а независими експерти и американското Централно разузнавателно управление изразиха съмнения, че подобна атака е имало.
Източници: ukrinform.ua, svoboda.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не те е канил там
Коментиран от #18
17:21 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
Коментиран от #19
17:23 25.10.2026
5 Джо Ножа
17:23 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Укринформ
17:25 25.10.2026
9 Путин е загрижен за себе си,
Коментиран от #27, #28
17:25 25.10.2026
10 Маг
Коментиран от #13, #17, #22
17:25 25.10.2026
11 Жожи
17:26 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кого ще ударят, че не се разбира
До коментар #10 от "Маг":Путин или Зеленски?
Коментиран от #21
17:28 25.10.2026
14 Бау
17:28 25.10.2026
15 Толкова просто
17:28 25.10.2026
16 Сатана Z
Така се пазят лидерите на двете държави ,от които зависи живота на всички нас.
Коментиран от #32
17:28 25.10.2026
17 Кого?
До коментар #10 от "Маг":Зеленски ли?
17:30 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Така е
До коментар #4 от "Гост":Как спи тоя човек? Сигурно го тъпчат с яки приспивателни! Да се докараш до там, сам да си бъдеш арестантин!
17:30 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гост
До коментар #13 от "Кого ще ударят, че не се разбира":Човека е написал, че Зеленски ще бъде предаден и ударен, но за мен пък загадката е, кои други споменава?
17:31 25.10.2026
22 Ти ма
До коментар #10 от "Маг":Да не си онази от ергена,чи ги зниш тез работи
17:33 25.10.2026
23 Фен
17:36 25.10.2026
24 кольцо
17:36 25.10.2026
25 Снимки
17:36 25.10.2026
26 Пет пъти
17:37 25.10.2026
27 Роскомнадзор
До коментар #9 от "Путин е загрижен за себе си,":Мозъка е добре още сега да го инсталират
17:39 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Знаете ли че
17:42 25.10.2026
30 Сериозен ей
17:45 25.10.2026
31 СТРАХЛИВ БУНКЕРЕН ПЛЪХ
ДА ЖИВЕЕ 150 ГОДИНИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НИТО 100 ПВОта
НИТО ЕЛЕКСИРИ
ЩЕ МУ ПОМОГНАТ .
ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА.
17:45 25.10.2026
32 9 МИЛИМЕТРА
До коментар #16 от "Сатана Z":СТИГАТ .
Коментиран от #33, #34
17:48 25.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 А на тебе
До коментар #32 от "9 МИЛИМЕТРА":черно дилдо с размер на двулитрова бутилка от кока кола да ти влезе!
18:00 25.10.2026
35 Кирил
18:01 25.10.2026
36 Там
18:02 25.10.2026