Путин затяга защитата на резиденцията си на Валдай с още 16 кули за ПВО

Около резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай е изградено ново външно кольцо от кули за противовъздушна отбрана. Повече от 15 съоръжения, обобщени от Украинформ като 16, са построени през октомври в радиус до 50 километра южно от резиденцията – от страната, която е насочена към Украйна.

Сателитните изображения на Planet Labs са анализирани от Радио Свобода и OSINT анализатор, известен в социалната мрежа X като @jembobineuse. „В радиус от 50 километра от резиденцията на Валдай е изградено още едно кольцо от кули за ПВО“, съобщава Радио Свобода. Според анализа върху новите конструкции вероятно ще бъдат разположени зенитно-ракетни комплекси „Панцир“ или „Тор“.

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Позициите са разположени южно от резиденцията

Една от кулите във външното кольцо е била построена още през март 2026 г. на територията на военната база „Хотилово“. Базата се използва редовно от Путин, а до резиденцията във Валдай води специално изградена железопътна връзка.

Още няколко позиции за ПВО са изградени край Вишньоволoцкото водохранилище. В него, на остров Лисий, руските военни са построили нов лабораторен комплекс, който според Радио Свобода вероятно е свързан с руската програма за биологично оръжие. Строителството на две кули край острова е започнало в началото на септември.

Над 50 позиции за ПВО около Валдай

След изграждането на новите съоръжения около Валдай вече има повече от 50 позиции за противовъздушна отбрана. Това е приблизително два пъти по-малко от броя на позициите, изградени след началото на пълномащабната война в Москва и Московска област, където живеят над 20 милиона души.

Във Валдай, Валдайския район и в радиус от 50 километра живеят по-малко от 100 000 души. Радио Свобода посочва, че досега не са открити позиции в северната част на новото кольцо. Според медията е възможно такива съоръжения да бъдат изградени през следващите месеци.

През януари руските военни заявиха, че Украйна е опитала да атакува резиденцията на Путин във Валдай с дронове. Киев отхвърли твърдението, а независими експерти и американското Централно разузнавателно управление изразиха съмнения, че подобна атака е имало.

Източници: ukrinform.ua, svoboda.org