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69% от американските избиратели се тревожат от корупция при Тръмп
  Тема: Избори

69% от американските избиратели се тревожат от корупция при Тръмп

25 Октомври, 2026 18:46 517 4

  • доналд тръмп-
  • корупция-
  • американски избори-
  • конфликт на интереси-
  • междинни избори

Проучване на Financial Times показва, че опасенията обхващат и почти половината от гласувалите за президента през 2024 г. Темата влиза в центъра на кампанията за междинните избори

69% от американските избиратели се тревожат от корупция при Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо 69% от регистрираните американски избиратели са заявили, че са „много“ или „донякъде“ обезпокоени от корупция, лично облагодетелстване или конфликт на интереси в администрацията на президента Доналд Тръмп. Това показва проучване на Financial Times, проведено съвместно с Focaldata.

Почти половината от американците, гласували за Тръмп на президентските избори през 2024 г., също са изразили подобна тревога. Резултатите идват в навечерието на междинните избори за Конгреса през ноември 2026 г., когато темата за управлението и етичните стандарти във Вашингтон се очертава като един от факторите, които могат да повлияят на избирателната активност.

Недоверието е широко разпространено

Данните от проучването на Financial Times се вписват в по-широка тенденция. Близо 90% от американците смятат, че корупцията във федералното правителство е широко разпространена, показва проучване на Gallup, проведено през май и юни 2026 г. сред 1000 души. Делът е с 10 процентни пункта по-висок от предходната година и е най-високият регистриран за последните две десетилетия.

Въпросът не разделя обществото единствено по партийна линия. За широко разпространена корупция говорят 83% от републиканците и 90% от независимите избиратели. При демократите делът достига 91%. Gallup уточнява, че изследването не посочва конкретни лица или институции, които участниците смятат за отговорни.

Белият дом отхвърля обвиненията

Демократични законодатели обвиняват администрацията на Тръмп в лично облагодетелстване и използване на държавната власт в полза на президента, семейството му и негови съюзници. Белият дом отхвърля тези твърдения.

„Президентът Тръмп започна пълномащабна война срещу измамите в цялото федерално правителство, като търси отговорност от престъпниците и спестява милиарди на данъкоплатците“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл.

В отделно проучване на Economist и YouGov, проведено между 11 и 14 септември 2026 г. сред 1461 регистрирани избиратели, 53% са определили Тръмп като корумпиран. Делът е 91% сред демократите, 62% сред независимите и 10% сред републиканците.

Така корупцията вече се превръща не само в тема за институционален контрол, но и в централен политически въпрос преди междинния вот. Резултатите от изборите ще покажат дали общественото недоверие ще се превърне в промяна на баланса в Конгреса.

Източници: politicalwire.com, washingtonpost.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 1 Отговор
    Дони е прагматик ..Прагматика не се интересува от мнения правила или чувства а от работеща печалба ..! Накратко безскрупулен тип..!

    18:50 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Избирател

    1 0 Отговор
    Ако са само 69%, значи хамериканците ги пиши бегали. Трябва да са 100%.

    19:08 25.10.2026

  • 4 Европеец

    2 0 Отговор
    А ние знаем че Урсулите бият Тръмп с цели 99 %
    По корупция !
    Само родните им гласуват за тях .
    И две сестри от генеколигията !

    19:16 25.10.2026