Нетаняху предупреди Иран да не се намесва в изборите в Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Иран и неговите съюзници да не предприемат атаки с цел да нарушат парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври. Той заяви, че страната разполага с разузнавателни признаци за възможни действия срещу Израел в дните преди вота.

Нетаняху отправи предупреждението по време на посещение при батарея от израелската противоракетна система „Стрела“. „Имаме разузнавателни признаци, че Иран и неговите проксита могат да се опитат да ни предизвикат с атаки, за да нарушат изборите“, каза той.

Премиерът подчерта, че израелската армия е подготвена както за отбрана, така и за нападение. „Предупреждавам ги: не ни изпитвайте. Ще понесете непропорционално тежки удари, много по-силни, отколкото можете да си представите“, заяви Нетаняху.

По данни на „Таймс ъф Израел“ предупреждението е отправено два дни преди изборите, на които право на глас имат около 7,3 милиона израелци. Премиерът не представи публично конкретни доказателства за подготвяна атака и не посочи кога или по какъв начин би могла да бъде извършена.

Предупрежденията за намеса са от месеци

Нетаняху вече заяви по-рано през октомври, че не подкрепя превантивен удар срещу Иран преди изборите. Тогава той предупреди, че Израел ще отговори със сила, ако бъде атакуван от Иран или от подкрепяни от Техеран групировки.

В интервю за „Джерузалем пост“ премиерът каза, че израелското военно разузнаване и „Мосад“ разполагат с ясни предупреждения, че Иран и неговите регионални съюзници обмислят начини да повлияят на изборите. Той заяви, че евентуална атака би била „голяма грешка“ и че отговорът на Израел ще бъде с мащаб, който противниците му не могат да си представят.

Още през юли ръководителят на Шин Бет Давид Зини предупреди за опити за чужда намеса в израелския вот. Тогава бяха обсъждани възможни кампании в социалните мрежи, насочени към задълбочаване на обществените разделения и намаляване на доверието в изборния процес. Израелският държавен контролер също предупреди, че Иран и други враждебни фактори използват цифрови платформи за разпространяване на паника и манипулиране на общественото мнение.

Към момента няма публично потвърждение от Иран, че подготвя атака или конкретна операция за намеса в израелските избори. Израелските власти обаче засилиха мерките за сигурност. Полицията заяви, че е подготвила сили за охрана на избирателните секции, пътищата и обществения ред преди, по време и след гласуването.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, jpost.com