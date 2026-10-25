Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху предупреди Иран да не се намесва в изборите в Израел
  Тема: Избори

Нетаняху предупреди Иран да не се намесва в изборите в Израел

25 Октомври, 2026 19:34 665 7

  • бенямин нетаняху-
  • иран-
  • избори в израел-
  • израелска армия-
  • намеса в избори

Израелският премиер заяви, че Иран и негови съюзници могат да предприемат атаки, за да нарушат вота на 27 октомври

Нетаняху предупреди Иран да не се намесва в изборите в Израел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Иран и неговите съюзници да не предприемат атаки с цел да нарушат парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври. Той заяви, че страната разполага с разузнавателни признаци за възможни действия срещу Израел в дните преди вота.

Нетаняху отправи предупреждението по време на посещение при батарея от израелската противоракетна система „Стрела“. „Имаме разузнавателни признаци, че Иран и неговите проксита могат да се опитат да ни предизвикат с атаки, за да нарушат изборите“, каза той.

Премиерът подчерта, че израелската армия е подготвена както за отбрана, така и за нападение. „Предупреждавам ги: не ни изпитвайте. Ще понесете непропорционално тежки удари, много по-силни, отколкото можете да си представите“, заяви Нетаняху.

По данни на „Таймс ъф Израел“ предупреждението е отправено два дни преди изборите, на които право на глас имат около 7,3 милиона израелци. Премиерът не представи публично конкретни доказателства за подготвяна атака и не посочи кога или по какъв начин би могла да бъде извършена.

Предупрежденията за намеса са от месеци

Нетаняху вече заяви по-рано през октомври, че не подкрепя превантивен удар срещу Иран преди изборите. Тогава той предупреди, че Израел ще отговори със сила, ако бъде атакуван от Иран или от подкрепяни от Техеран групировки.

В интервю за „Джерузалем пост“ премиерът каза, че израелското военно разузнаване и „Мосад“ разполагат с ясни предупреждения, че Иран и неговите регионални съюзници обмислят начини да повлияят на изборите. Той заяви, че евентуална атака би била „голяма грешка“ и че отговорът на Израел ще бъде с мащаб, който противниците му не могат да си представят.

Още през юли ръководителят на Шин Бет Давид Зини предупреди за опити за чужда намеса в израелския вот. Тогава бяха обсъждани възможни кампании в социалните мрежи, насочени към задълбочаване на обществените разделения и намаляване на доверието в изборния процес. Израелският държавен контролер също предупреди, че Иран и други враждебни фактори използват цифрови платформи за разпространяване на паника и манипулиране на общественото мнение.

Към момента няма публично потвърждение от Иран, че подготвя атака или конкретна операция за намеса в израелските избори. Израелските власти обаче засилиха мерките за сигурност. Полицията заяви, че е подготвила сили за охрана на избирателните секции, пътищата и обществения ред преди, по време и след гласуването.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, jpost.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Земен жител

    8 0 Отговор
    Има избори а той говори за убийсва война насилие. Кой би гласувал такъв човек да бъде лидер на държава?

    19:47 25.10.2026

  • 4 нещастници

    9 0 Отговор
    значи може да избивате управленците на Иране, обаче те нда не се намесват....

    19:47 25.10.2026

  • 5 Да разлаем кучетата/bark the dogs

    4 0 Отговор
    Имаше такъв филм с Робърт де Ниро и Дъстин Хофман, и други, разбира се. Мнооого показателен. Падна ми шапката като го гледах първия път. САЩ воюват с Албания, медийно разбира се, повечето хахамериканци не могат да я намерят на картата, да спасят американски парашутист. Албания не знае за какво става дума и пита по дипломатически канали "какво става". Ами, става това, че американския президент беше с рекордно нисък рейтинг и го бяха прискрипали с порадния скандал "гейт", та, трябваше нещо да се направи.

    19:49 25.10.2026

  • 6 Кандев и Кокорчо

    5 0 Отговор
    Е то щом Иран може да ви влияе на изборите ,
    Пишете се бегали!

    20:00 25.10.2026

  • 7 факт

    2 0 Отговор
    Иран и Палестина вече са намесени в изборите индиректно. Като кажеш Израел и веднага се сещаш за Палестина, Иран и Ливан. Няма нужда от директна намеса и тази е повече от достатъчна.

    20:11 25.10.2026