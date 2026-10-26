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Сибига: Русия не е готова за сериозни преговори
  Тема: Украйна

Сибига: Русия не е готова за сериозни преговори

26 Октомври, 2026 03:08 631 8

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  • мирни преговори-
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  • украйна-
  • войната в украйна

Украинският външен министър заяви, че Москва продължава да разчита на натиск и капитулация на Киев. Москва междувременно обяви готовност за нови тристранни разговори след 4 ноември

Сибига: Русия не е готова за сериозни преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия не е готова за сериозни мирни преговори с Украйна, докато вярва, че може да постигне целите си чрез натиск и да принуди Киев да капитулира. Това заяви украинският външен министър Андрей Сибига.

„Докато Русия вярва, че може да постигне целите на нахлуването си чрез натиск върху Украйна, тя няма да е готова за сериозни преговори“, каза Сибига.

По думите му Москва се надява да постигне на масата за преговори цели, които не е успяла да постигне на бойното поле. Той заяви, че руската стратегия е насочена към отслабване на украинската съпротива и налагане на капитулация.

Киев настоява за натиск върху Москва

Сибига определи запазването и засилването на натиска върху Русия като критично важно за прекратяването на войната. „Мирът чрез сила е единствената стратегия, която работи“, заяви украинският министър.

Той допълни, че натискът трябва да бъде насочен срещу агресора, а не срещу държавата, която се защитава. Според Сибига войната не може да приключи със спиране на украинската съпротива, а само с прекратяване на руските атаки.

Москва обяви готовност за нови разговори

Изявлението на Сибига последва съобщение от Москва, че Русия е готова да възобнови тристранните разговори с Украйна и Съединените щати след 4 ноември. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент по международните въпроси.

Конкретна дата за нов кръг преговори не е обявена. Предишни съобщения посочваха, че разговорите могат да се проведат в началото или в средата на ноември, като сред възможните места беше споменат Абу Даби.

Така Киев и Москва заявяват различни оценки за готовността на Русия за преговори. Украинската страна поставя акцент върху прекратяването на руските атаки и натиска върху Москва, докато Кремъл говори за възобновяване на разговорите, без засега да е посочен конкретен график.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com, devdiscourse.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вучич загуби

    10 3 Отговор
    На 3-ти ноември демократите ще спечелят конгреса и сената, а Йотова ще загуби на балотажа.
    Как да му едно преговори на Путин.

    03:25 26.10.2026

  • 2 Нищо ново

    10 6 Отговор
    Тактиката на фашистите при всички "преговори " до момента е една и съща, а именно, че ще имитират готовност и после да поставят абсолютно абсурдни искания които резонно ще бъдат отхвърлени от Украйна.
    Естествено след това подлеците ще кажат, че Украйна не иска мир.

    03:46 26.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА ВИЕТНАМСКАТА ВОЙНА ПРЕГОВОРИТЕ СА ПРОДЪЛЖИЛИ 9 ГОДИНИ
    И МИРНИЯ ДОГОВОР Е ПОДПИСАН 2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН ( ДНЕС СТОЛИЦАТА ХО ШИ МИН СИТИ)
    .......
    НЕ ЧЕТАТ ИСТОРИЯТА НАЦИТАТА :)

    03:49 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Като цяло. Русия се нуждае от мир, но само под формата на капитулация на тази квазидържава! Що се отнася до мокрите мечти на тези кокаиново пристрастени комици за лични преговори с ВВП. те ще си останат само това мечти. Русия не обръща внимание на дрогирани буболечки

    Коментиран от #7

    04:33 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рублевка

    0 0 Отговор
    Задава се Велика депресия. През 20 век от предишната Велика депресия в САЩ са починали от глад повече американци, отколкото са убити през ВСВ. Цяла Европа се тресе от протести, а шепа кръвожадни политици крадат парите на населението и ги делят с пропадналия наркоман.
    Господин Тръмп, спасете света от киевския фашизъм! Помогнете на Русия, която винаги е подкрепяла САЩ!

    05:03 26.10.2026

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