Сибига: Русия не е готова за сериозни преговори

Русия не е готова за сериозни мирни преговори с Украйна, докато вярва, че може да постигне целите си чрез натиск и да принуди Киев да капитулира. Това заяви украинският външен министър Андрей Сибига.

„Докато Русия вярва, че може да постигне целите на нахлуването си чрез натиск върху Украйна, тя няма да е готова за сериозни преговори“, каза Сибига.

По думите му Москва се надява да постигне на масата за преговори цели, които не е успяла да постигне на бойното поле. Той заяви, че руската стратегия е насочена към отслабване на украинската съпротива и налагане на капитулация.

Киев настоява за натиск върху Москва

Сибига определи запазването и засилването на натиска върху Русия като критично важно за прекратяването на войната. „Мирът чрез сила е единствената стратегия, която работи“, заяви украинският министър.

Той допълни, че натискът трябва да бъде насочен срещу агресора, а не срещу държавата, която се защитава. Според Сибига войната не може да приключи със спиране на украинската съпротива, а само с прекратяване на руските атаки.

Москва обяви готовност за нови разговори

Изявлението на Сибига последва съобщение от Москва, че Русия е готова да възобнови тристранните разговори с Украйна и Съединените щати след 4 ноември. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент по международните въпроси.

Конкретна дата за нов кръг преговори не е обявена. Предишни съобщения посочваха, че разговорите могат да се проведат в началото или в средата на ноември, като сред възможните места беше споменат Абу Даби.

Така Киев и Москва заявяват различни оценки за готовността на Русия за преговори. Украинската страна поставя акцент върху прекратяването на руските атаки и натиска върху Москва, докато Кремъл говори за възобновяване на разговорите, без засега да е посочен конкретен график.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com, devdiscourse.com