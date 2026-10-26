Сибига: Русия не е готова за сериозни преговори

Русия не е готова за сериозни мирни преговори с Украйна, докато вярва, че може да постигне целите си чрез натиск и да принуди Киев да капитулира. Това заяви украинският външен министър Андрей Сибига.
„Докато Русия вярва, че може да постигне целите на нахлуването си чрез натиск върху Украйна, тя няма да е готова за сериозни преговори“, каза Сибига.
По думите му Москва се надява да постигне на масата за преговори цели, които не е успяла да постигне на бойното поле. Той заяви, че руската стратегия е насочена към отслабване на украинската съпротива и налагане на капитулация.
Киев настоява за натиск върху Москва
Сибига определи запазването и засилването на натиска върху Русия като критично важно за прекратяването на войната. „Мирът чрез сила е единствената стратегия, която работи“, заяви украинският министър.
Той допълни, че натискът трябва да бъде насочен срещу агресора, а не срещу държавата, която се защитава. Според Сибига войната не може да приключи със спиране на украинската съпротива, а само с прекратяване на руските атаки.
Москва обяви готовност за нови разговори
Изявлението на Сибига последва съобщение от Москва, че Русия е готова да възобнови тристранните разговори с Украйна и Съединените щати след 4 ноември. Това заяви Юрий Ушаков, съветник на руския президент по международните въпроси.
Конкретна дата за нов кръг преговори не е обявена. Предишни съобщения посочваха, че разговорите могат да се проведат в началото или в средата на ноември, като сред възможните места беше споменат Абу Даби.
Така Киев и Москва заявяват различни оценки за готовността на Русия за преговори. Украинската страна поставя акцент върху прекратяването на руските атаки и натиска върху Москва, докато Кремъл говори за възобновяване на разговорите, без засега да е посочен конкретен график.
Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com, devdiscourse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вучич загуби
Как да му едно преговори на Путин.
03:25 26.10.2026
2 Нищо ново
Естествено след това подлеците ще кажат, че Украйна не иска мир.
03:46 26.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МИРНИЯ ДОГОВОР Е ПОДПИСАН 2 ДНИ ПРЕДИ ДА ПАДНЕ САЙГОН ( ДНЕС СТОЛИЦАТА ХО ШИ МИН СИТИ)
.......
НЕ ЧЕТАТ ИСТОРИЯТА НАЦИТАТА :)
03:49 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И Киев е Руски
Коментиран от #7
04:33 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рублевка
Господин Тръмп, спасете света от киевския фашизъм! Помогнете на Русия, която винаги е подкрепяла САЩ!
05:03 26.10.2026