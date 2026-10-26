САЩ помогнали за износа на 1,5 млрд. барела петрол от Персийския залив

Американските военни са помогнали на държавите от Персийския залив да изнесат над 1,5 милиарда барела петрол от юни насам. Това съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM), според което повече от 3000 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток с подкрепата на американските сили през последните шест месеца.

Над 95% от корабите са преминали безопасно през стратегическия воден път въпреки заплахите от Иран. Американското командване заяви, че данните показват „ясно“, че САЩ и регионалните им партньори контролират международния маршрут.

Вашингтон обещава да запази свободата на корабоплаването

Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър посети региона и наблюдава оперативната обстановка в Ормузкия проток от американски армейски хеликоптер. В изявление той заяви: „Продължаваме да стоим рамо до рамо с партньорите ни от Залива и корабоплавателната индустрия.“

Купър посочи, че посещението му потвърждава ангажимента на САЩ към свободата на корабоплаването през протока. По думите му основните маршрути за преминаване са освободени от ирански морски мини благодарение на работата на екипите, ангажирани с разминирането.

„Оставаме изцяло съсредоточени върху поддържането на търговския поток, докато работим с американските институции, държавите от Съвета за сътрудничество в Залива и корабоплавателната индустрия“, каза адмиралът.

Износът се възстановява, но петролът остава скъп

Петролните потоци от региона до голяма степен са се върнали към нивата отпреди войната, започнала в края на февруари. По данни на анализаторската компания Kpler през септември от района са излизали най-малко 16,5 милиона барела петрол дневно, без да се включва Иран. Това съответства на средното равнище преди войната.

Възстановяването на износа е било подпомогнато от няколко фактора: прехвърляне на товари между кораби в открито море, американски военни ескорти и по-широко използване на петролопроводи. Тези механизми са позволили на производителите от Залива да поддържат доставките, въпреки заплахата от нападения срещу търговски кораби.

Цените обаче остават значително по-високи. Фючърсите на сорта Брент са се търгували около 114,50 долара за барел в неделя, след като са се понижили с около 2% спрямо достигнатия през предходната седмица близо шестмесечен връх. За сравнение, на 27 февруари Брент е затворил при 72,48 долара за барел.

Източници: aljazeera.com