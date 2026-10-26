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САЩ помогнали за износа на 1,5 млрд. барела петрол от Персийския залив

САЩ помогнали за износа на 1,5 млрд. барела петрол от Персийския залив

26 Октомври, 2026 06:43 656 4

  • петрол-
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  • персийски залив

Американското командване съобщи, че над 3000 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток с подкрепата на американските сили

САЩ помогнали за износа на 1,5 млрд. барела петрол от Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са помогнали на държавите от Персийския залив да изнесат над 1,5 милиарда барела петрол от юни насам. Това съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM), според което повече от 3000 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток с подкрепата на американските сили през последните шест месеца.

Над 95% от корабите са преминали безопасно през стратегическия воден път въпреки заплахите от Иран. Американското командване заяви, че данните показват „ясно“, че САЩ и регионалните им партньори контролират международния маршрут.

Вашингтон обещава да запази свободата на корабоплаването

Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър посети региона и наблюдава оперативната обстановка в Ормузкия проток от американски армейски хеликоптер. В изявление той заяви: „Продължаваме да стоим рамо до рамо с партньорите ни от Залива и корабоплавателната индустрия.“

Купър посочи, че посещението му потвърждава ангажимента на САЩ към свободата на корабоплаването през протока. По думите му основните маршрути за преминаване са освободени от ирански морски мини благодарение на работата на екипите, ангажирани с разминирането.

„Оставаме изцяло съсредоточени върху поддържането на търговския поток, докато работим с американските институции, държавите от Съвета за сътрудничество в Залива и корабоплавателната индустрия“, каза адмиралът.

Износът се възстановява, но петролът остава скъп

Петролните потоци от региона до голяма степен са се върнали към нивата отпреди войната, започнала в края на февруари. По данни на анализаторската компания Kpler през септември от района са излизали най-малко 16,5 милиона барела петрол дневно, без да се включва Иран. Това съответства на средното равнище преди войната.

Възстановяването на износа е било подпомогнато от няколко фактора: прехвърляне на товари между кораби в открито море, американски военни ескорти и по-широко използване на петролопроводи. Тези механизми са позволили на производителите от Залива да поддържат доставките, въпреки заплахата от нападения срещу търговски кораби.

Цените обаче остават значително по-високи. Фючърсите на сорта Брент са се търгували около 114,50 долара за барел в неделя, след като са се понижили с около 2% спрямо достигнатия през предходната седмица близо шестмесечен връх. За сравнение, на 27 февруари Брент е затворил при 72,48 долара за барел.

Източници: aljazeera.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако Тръмп не беше бомбардирал Иран

    4 0 Отговор
    САЩ нямаше да се налага да помага на никой с нищо.

    Коментиран от #2, #4

    06:46 26.10.2026

  • 2 Жан Бойко

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако Тръмп не беше бомбардирал Иран":

    Помогнали ! Така помагаха и на Виетнам, Ирак, Иран, Югославия и къде ли още не !Включително и в турския кенеф с швейцарски цени !

    06:54 26.10.2026

  • 3 хехе

    5 0 Отговор
    Повече от 3000 кораба някой ще напишели какъв % е това от сите кораби по света.

    06:56 26.10.2026

  • 4 помагат хората навсвкъде

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако Тръмп не беше бомбардирал Иран":

    даже, сутрин, ако е облачно, разбутват облаците, за да изгрее слънцето..

    07:34 26.10.2026

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