Почина бившият японски премиер Ясуо Фукуда

Бившият японски премиер Ясуо Фукуда е починал на 90 години от сърдечна недостатъчност, съобщи японският вестник „Никей“. Смъртта е настъпила на 22 октомври в болница в Токио.

Фукуда беше министър-председател на Япония от септември 2007 до септември 2008 г. Той пое поста след внезапната оставка на Шиндзо Абе и остана начело на правителството 365 дни.

Първият премиер от второ поколение

Ясуо Фукуда е роден през 1936 г. и е син на бившия премиер Такео Фукуда. Той е първият син на японски министър-председател, който сам оглавява правителството на страната.

Преди да стане премиер, Фукуда е бил главен секретар на кабинета в правителствата на Йоширо Мори и Джуничиро Коидзуми. Той заема поста от 2000 до 2004 г., а през 1990 г. е избран за първи път за депутат в Камарата на представителите.

Мандат, белязан от вътрешни трудности

Като премиер Фукуда управлява в условията на разделен парламент, в който опозицията има мнозинство в горната камара. Това затруднява приемането на законодателство и ограничава възможностите на кабинета му да провежда политиката си.

Фукуда поставя акцент върху защитата на потребителите и подобряването на отношенията с азиатските държави, включително Китай. През юли 2008 г. той председателства срещата на Г-8 в Тояко, на остров Хокайдо.

През септември 2008 г. подава оставка, след като политическата безизходица затруднява работата на правителството. През 2012 г. се оттегля от политиката, но продължава да участва в дипломатически инициативи, свързани с отношенията между Япония и Китай.

„Тук, заедно с гражданите, поднасям най-дълбоките си съболезнования“, заяви японският министър-председател в официално послание за кончината на Фукуда.

Погребението е било извършено в тесен семеен кръг. Очаква се по-късно да бъде проведена възпоменателна церемония.

Източници: marketscreener.com, japantimes.co.jp, fnn.jp