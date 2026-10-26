Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предлага военното положение и общата мобилизация в страната да бъдат продължени с още 90 дни от 31 октомври. За целта във Върховната рада са внесени два законопроекта – №16182 и №16183, съобщи Укринформ.
Първият проект предвижда парламентът да одобри указа на президента за продължаване на военното положение в Украйна. Вторият е за одобряване на указа за продължаване на общата мобилизация.
И двата документа са регистрирани на 26 октомври и са внесени по инициатива на Володимир Зеленски. В парламентарната система те са посочени като законопроекти в областта на сигурността и отбраната.
Проектите са изпратени за разглеждане
Законопроектите са насочени към Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада. Като допълнителни комисии са посочени тези по бюджет, антикорупционна политика и интеграция на Украйна към Европейския съюз.
Към момента документите са на етап разглеждане в комисия. След обсъждането им Върховната рада трябва да гласува отделно одобряването на указа за военното положение и указа за общата мобилизация.
Действащият срок изтича на 31 октомври
Предложението идва непосредствено преди изтичането на настоящия срок, който е до 31 октомври 2026 г. При одобрение от парламента новото продължаване ще обхване следващите 90 дни.
Военното положение и общата мобилизация са в сила в Украйна от началото на пълномащабната руска агресия през февруари 2022 г. Оттогава Върховната рада многократно е одобрявала президентски укази за продължаването им.
Предложението на Зеленски не променя обхвата на двата режима, а предвижда удължаване на действащите срокове. Окончателното решение зависи от гласуването на украинския парламент.
Източници: ukrinform.ua, itd.rada.gov.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:45 26.10.2026
2 Обективни истини
Коментиран от #5, #10
10:47 26.10.2026
3 Пич
Само не разбрах откъде ще мобилизират украинци?! И жените ли...?!
Или ще ходят до Полша и Слънчака...?!
10:48 26.10.2026
4 А50
10:49 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ццц
10:51 26.10.2026
7 Защо е необходимо това
10:54 26.10.2026
8 Някой си
10:54 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ......-
Прекалено много добитък има все още.
11:07 26.10.2026
12 поручик Бенц
11:09 26.10.2026
13 Я КОГА ЩЕ ПРЕДЛОЖИШ
11:10 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.