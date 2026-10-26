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Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна

26 Октомври, 2026 10:44 667 14

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • мобилизация-
  • военно положение-
  • върховна рада

Президентът внесе във Върховната рада два законопроекта за продължаване на военното положение и общата мобилизация с още 90 дни от 31 октомври

Зеленски предлага ново удължаване на военното положение и мобилизацията в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предлага военното положение и общата мобилизация в страната да бъдат продължени с още 90 дни от 31 октомври. За целта във Върховната рада са внесени два законопроекта – №16182 и №16183, съобщи Укринформ.

Първият проект предвижда парламентът да одобри указа на президента за продължаване на военното положение в Украйна. Вторият е за одобряване на указа за продължаване на общата мобилизация.

И двата документа са регистрирани на 26 октомври и са внесени по инициатива на Володимир Зеленски. В парламентарната система те са посочени като законопроекти в областта на сигурността и отбраната.

Проектите са изпратени за разглеждане

Законопроектите са насочени към Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада. Като допълнителни комисии са посочени тези по бюджет, антикорупционна политика и интеграция на Украйна към Европейския съюз.

Към момента документите са на етап разглеждане в комисия. След обсъждането им Върховната рада трябва да гласува отделно одобряването на указа за военното положение и указа за общата мобилизация.

Действащият срок изтича на 31 октомври

Предложението идва непосредствено преди изтичането на настоящия срок, който е до 31 октомври 2026 г. При одобрение от парламента новото продължаване ще обхване следващите 90 дни.

Военното положение и общата мобилизация са в сила в Украйна от началото на пълномащабната руска агресия през февруари 2022 г. Оттогава Върховната рада многократно е одобрявала президентски укази за продължаването им.

Предложението на Зеленски не променя обхвата на двата режима, а предвижда удължаване на действащите срокове. Окончателното решение зависи от гласуването на украинския парламент.

Източници: ukrinform.ua, itd.rada.gov.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 3 Отговор
    И Ганчо в неделя това ще предложи.

    10:45 26.10.2026

  • 2 Обективни истини

    28 0 Отговор
    Защо не отиде това куче краставо в окопите, 4пъти е бягал от казармата, как така с лекота праща хората против волята им да умират, не разбирам народа в украйна как го търпи този виден корупционер.

    Коментиран от #5, #10

    10:47 26.10.2026

  • 3 Пич

    21 0 Отговор
    Разбрахме бе!!!
    Само не разбрах откъде ще мобилизират украинци?! И жените ли...?!
    Или ще ходят до Полша и Слънчака...?!

    10:48 26.10.2026

  • 4 А50

    19 0 Отговор
    Гюро да прати вицето си на фронта , дака ще докаже че е истински евроатлантик. Смелите евроатлантици така постъпват

    10:49 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ццц

    18 0 Отговор
    Дрогираният не мисли нито за мир, нито за избори, нито изобщо може да мисли вече с неговите прахчета. Гледа само инстинктшвно да оцелее като всеки торен червей - гънейки се на всички посоки, мазен, мазен.

    10:51 26.10.2026

  • 7 Защо е необходимо това

    9 0 Отговор
    Той печели войната и напредва към запад.

    10:54 26.10.2026

  • 8 Някой си

    9 0 Отговор
    Нещо става, едно и също заглавие през един час.

    10:54 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ......-

    5 0 Отговор
    Проектът "Небесен ИЕРОСАЛЕМ" продължава.
    Прекалено много добитък има все още.

    11:07 26.10.2026

  • 12 поручик Бенц

    5 0 Отговор
    Та нали заради военното положение е все още на власт.Мандата му отдавна изтече.

    11:09 26.10.2026

  • 13 Я КОГА ЩЕ ПРЕДЛОЖИШ

    3 0 Отговор
    ИЗБОРИ. А ДАНО ЯКО СЕ НАДРУСАШ И ДА ОБЪРКАШ ПОСЛАНИЯТА И РЕФЕРЕНДУМ ЗА ДОНЕЦК ЛУГАНСК И ИЗБОРИ СКОРО

    11:10 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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