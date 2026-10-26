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Възстановиха Starlink в Украйна, но тревогата остава
  Тема: Украйна

Възстановиха Starlink в Украйна, но тревогата остава

26 Октомври, 2026 14:23 570 11

  • starlink-
  • starshield-
  • украйна-
  • евгений дикий-
  • илон мъск

SpaceX временно възстанови пълната работа на Starlink и Starshield. Евгений Дикий предупреди, че ново спиране може да последва още през следващия месец

Възстановиха Starlink в Украйна, но тревогата остава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пълната работа на Starlink и военната версия Starshield в Украйна е възстановена временно, но ново ограничаване на услугите може да последва още през следващия месец. Това заяви Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война, бивш командир на рота в батальона „Айдар“ и директор на Националния антарктически научен център, в ефира на Radio NV.

„Получихме пауза, но не бива да се отпускаме“, каза Дикий. Според него първоначално е бил поставен ултиматум към Украйна, който Киев е отхвърлил. След намеса на проукраински представители в Конгреса на САЩ и на европейски партньори достъпът до спътниковите системи е бил възстановен.

Дикий твърди, че натискът върху Украйна ще продължи, за да бъде принудена да приеме руски условия. Именно затова той очаква ново ограничаване на Starlink и Starshield в близко бъдеще, но подчерта, че прогнозата му не е официално потвърден срок за действие на SpaceX или американското правителство.

Търси се замяна на Starlink

По думите на Дики Украйна трябва да използва настоящия период, за да ускори търсенето на заместители. Той посочи, че няма единна система, способна изцяло да поеме функциите на Starlink, но отделни елементи могат да бъдат заменени с налични технологии.

Като една от възможните посоки той определи по-широкото използване на изкуствен интелект при безпилотните системи. Става дума за технологии, които намаляват нуждата от постоянна ръчна намеса при насочването и управлението на дронове. Дикий заяви, че подобни системи вече съществуват в Украйна, но трябва да бъдат разширени.

Няма потвърждение за сделка с ударите по петролната инфраструктура

Изказването му идва след възстановяването на достъпа до Starlink и Starshield, за което украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 24 октомври. Украинските власти заявиха, че скоростите са се върнали до нивата отпреди ограниченията. Асошиейтед прес съобщи, че възстановяването е последвало повече от седмица на затруднения, засегнали военните комуникации и операциите с дронове.

Дикий свърза възстановяването на услугата с временното спиране на украинските удари по руски нефтопреработвателни предприятия. Той предположи, че може да съществува договореност, при която Украйна не атакува петролната инфраструктура, а в замяна запазва достъпа до Starlink. В същото време подчерта, че подобна сделка би била неизгодна за Киев и че няма потвърждение от официални представители за нейното съществуване.

Спорът за ограниченията се изостри, след като Илон Мъск заяви, че украинските сили са използвали Starlink за настъпателни атаки с дронове в нарушение на условията за ползване. Украински представители отхвърлиха това твърдение. Така възстановяването на услугата засега не премахва зависимостта на украинската армия от решение, което се контролира извън страната.

Източници: unian.net, apnews.com, president.gov.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъск усети, че е настъпил змията.

    3 4 Отговор
    450 милиона европейци и още 300 милиона в колониите им го гледат през микроскоп.
    Да бе забравяме, че това са най богатата и платежоспособна част от света!!!

    Коментиран от #4

    14:26 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъск го

    6 3 Отговор
    достраша руснаците да не му го избомбят. На 300 м. до Сралинк бяха руснаците. Предупредиха го един вид

    14:28 26.10.2026

  • 4 Само да те допълня:

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мъск усети, че е настъпил змията.":

    Забрави Великобритания, и кралските колонии-АВСТРАЛИЯ и островните части, както и съмишлениците на демократичният свят като Япония, Ю. Корея, Филипините, Индонезия, Тайван, Тайланд, Ю.Анерика(потенциално без Бразилия) половин Африка 7 цялата Азия без Иран.

    14:29 26.10.2026

  • 5 Един

    0 7 Отговор
    Путин днес не е на кеф.

    14:29 26.10.2026

  • 6 Стоянчо Пуканката

    11 1 Отговор
    Starlink- а на Мъск е един "трилионен балон"- не са решили Русия и Китай, не са го "спукали". Засега! Ама докога- не се знае!?

    14:30 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ——————-

    7 2 Отговор
    САЩ ви тренират да слушкате, ако ли не-спират ви въздуха, докато не ви дойде умът в главата. А ЕС само ви дават шоколадчета във вид на милиони за да имате ищах да давате кръвта си на земята, за да могат те да властват. Всеки си има свой номер.

    14:32 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Михо

    4 1 Отговор
    Вече по-равен брой мъже/жени,слава на равенството

    14:35 26.10.2026

  • 11 няма значение

    0 5 Отговор
    Важното е че новото име на Лукойл е Тръмпойл и че Зеленски не клекна пред Тръмп, отново.

    14:36 26.10.2026

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