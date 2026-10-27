Новини
Свят »
Франция »
Френските ученици и студенти продължават протестите

Френските ученици и студенти продължават протестите

27 Октомври, 2026 03:48 407 2

  • франция-
  • ученически протести-
  • студентски протести-
  • parcoursup-
  • себастиен лекорню

Правителството обеща промени в Parcoursup и 15 000 нови места във висшето образование, но младежките организации определиха мерките като недостатъчни

Френските ученици и студенти продължават протестите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френски ученически и студентски организации призоваха за продължаване на масовите протести въпреки обявените от правителството мерки за отговор на кризата в образованието. Нов ден на национална мобилизация е насрочен за 5 ноември, а отделни организации планират действия и на 31 октомври.

Решението беше обявено след среща с премиера Себастиен Лекорню в Матиньон. В нея участваха представители на Union étudiante, ученически организации и други младежки структури. Те заявиха, че част от исканията им са намерили място в правителствените предложения, но настояха за конкретни срокове и гаранции за изпълнението им.

„Постигаме някои успехи благодарение на нашата мобилизация, но това са само трохи. И учениците, и студентите ще продължат мобилизацията“, заяви Сабрин Харбах, говорител на Union étudiante, цитирана от „Фигаро“.

Промени в Parcoursup от 2027 г.

Най-същественото обещание е свързано с Parcoursup – платформата, чрез която френските ученици кандидатстват във висши училища и която е една от основните причини за недоволството. Правителството планира значителна промяна на системата от кампанията през 2027 г., а пълната ѝ замяна с нов механизъм трябва да стане през 2028 г.

Предстои и парламентарен дебат за бъдещето на платформата. Младежките организации обаче настояват не само за по-голяма прозрачност, а за премахване на Parcoursup и създаване на система, която да осигурява по-справедлив достъп до висше образование.

15 000 нови места и план за сградите

Сред останалите мерки са откриването на 15 000 допълнителни места във висшите училища, основно в кратките професионални програми, както и план за обновяване на училищни и университетски сгради на стойност 5 милиарда евро.

Правителството обяви още, че броят на учениците в паралелките в гимназиалния етап ще бъде ограничен до 28, като мярката първоначално ще се прилага с приоритет в най-уязвимите училища. Предвидените съкращения на 836 учителски позиции през 2027 г. ще бъдат отменени, а в държавните гимназии ще бъдат открити още 500 места.

Обещана е и индексация на студентските стипендии спрямо инфлацията. Според организациите обаче остава неясно как точно ще бъдат финансирани и приложени част от мерките. Затова те призовават ученици, студенти и работещи да се включат в протестите на 5 ноември.

Източници: information.tv5monde.com, apnews.com, euronews.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Франция

    2 0 Отговор
    на 31 ви отново ще бъде разтърсена от народа а на 5-ти другия месец ще бъде заличена на картата като определящ икономически фактор.

    03:57 27.10.2026

  • 2 Ама що тези

    1 0 Отговор
    Ученици са избягали от африканските училища и дошли да протестират във франсето? И защо много от тях са излезнали от ученическа възраст преди 20-30 г.? И защо чупят, палят и ограбват магазините? Кво общо имат скъпите и луксозни магазини с училищата? Поне, като са недоволни от образованието да ограбват книжарниците и да се снабдяват с по-добри учебници? А те вземат и опустошават магазините, даже и за луксозни стоки? Нещо е странна тая работа?

    04:00 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания