Френските ученици и студенти продължават протестите

Френски ученически и студентски организации призоваха за продължаване на масовите протести въпреки обявените от правителството мерки за отговор на кризата в образованието. Нов ден на национална мобилизация е насрочен за 5 ноември, а отделни организации планират действия и на 31 октомври.

Решението беше обявено след среща с премиера Себастиен Лекорню в Матиньон. В нея участваха представители на Union étudiante, ученически организации и други младежки структури. Те заявиха, че част от исканията им са намерили място в правителствените предложения, но настояха за конкретни срокове и гаранции за изпълнението им.

Промени в Parcoursup от 2027 г.

„Постигаме някои успехи благодарение на нашата мобилизация, но това са само трохи. И учениците, и студентите ще продължат мобилизацията“, заяви Сабрин Харбах, говорител на Union étudiante, цитирана от „Фигаро“.

Най-същественото обещание е свързано с Parcoursup – платформата, чрез която френските ученици кандидатстват във висши училища и която е една от основните причини за недоволството. Правителството планира значителна промяна на системата от кампанията през 2027 г., а пълната ѝ замяна с нов механизъм трябва да стане през 2028 г.

Предстои и парламентарен дебат за бъдещето на платформата. Младежките организации обаче настояват не само за по-голяма прозрачност, а за премахване на Parcoursup и създаване на система, която да осигурява по-справедлив достъп до висше образование.

15 000 нови места и план за сградите

Сред останалите мерки са откриването на 15 000 допълнителни места във висшите училища, основно в кратките професионални програми, както и план за обновяване на училищни и университетски сгради на стойност 5 милиарда евро.

Правителството обяви още, че броят на учениците в паралелките в гимназиалния етап ще бъде ограничен до 28, като мярката първоначално ще се прилага с приоритет в най-уязвимите училища. Предвидените съкращения на 836 учителски позиции през 2027 г. ще бъдат отменени, а в държавните гимназии ще бъдат открити още 500 места.

Обещана е и индексация на студентските стипендии спрямо инфлацията. Според организациите обаче остава неясно как точно ще бъдат финансирани и приложени част от мерките. Затова те призовават ученици, студенти и работещи да се включат в протестите на 5 ноември.

Източници: information.tv5monde.com, apnews.com, euronews.com