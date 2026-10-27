Френските ученици и студенти продължават протестите

Френски ученически и студентски организации призоваха за продължаване на масовите протести въпреки обявените от правителството мерки за отговор на кризата в образованието. Нов ден на национална мобилизация е насрочен за 5 ноември, а отделни организации планират действия и на 31 октомври.
Решението беше обявено след среща с премиера Себастиен Лекорню в Матиньон. В нея участваха представители на Union étudiante, ученически организации и други младежки структури. Те заявиха, че част от исканията им са намерили място в правителствените предложения, но настояха за конкретни срокове и гаранции за изпълнението им.„Постигаме някои успехи благодарение на нашата мобилизация, но това са само трохи. И учениците, и студентите ще продължат мобилизацията“, заяви Сабрин Харбах, говорител на Union étudiante, цитирана от „Фигаро“.
Промени в Parcoursup от 2027 г.
Най-същественото обещание е свързано с Parcoursup – платформата, чрез която френските ученици кандидатстват във висши училища и която е една от основните причини за недоволството. Правителството планира значителна промяна на системата от кампанията през 2027 г., а пълната ѝ замяна с нов механизъм трябва да стане през 2028 г.
Предстои и парламентарен дебат за бъдещето на платформата. Младежките организации обаче настояват не само за по-голяма прозрачност, а за премахване на Parcoursup и създаване на система, която да осигурява по-справедлив достъп до висше образование.
15 000 нови места и план за сградите
Сред останалите мерки са откриването на 15 000 допълнителни места във висшите училища, основно в кратките професионални програми, както и план за обновяване на училищни и университетски сгради на стойност 5 милиарда евро.
Правителството обяви още, че броят на учениците в паралелките в гимназиалния етап ще бъде ограничен до 28, като мярката първоначално ще се прилага с приоритет в най-уязвимите училища. Предвидените съкращения на 836 учителски позиции през 2027 г. ще бъдат отменени, а в държавните гимназии ще бъдат открити още 500 места.
Обещана е и индексация на студентските стипендии спрямо инфлацията. Според организациите обаче остава неясно как точно ще бъдат финансирани и приложени част от мерките. Затова те призовават ученици, студенти и работещи да се включат в протестите на 5 ноември.
Източници: information.tv5monde.com, apnews.com, euronews.com
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