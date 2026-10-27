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Дипломатическо напрежение: Букурещ извика руския посланик

Дипломатическо напрежение: Букурещ извика руския посланик

27 Октомври, 2026 17:33 1 107 13

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  • русия-
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Букурещ определи пожара в промишления обект „Карфил“ като част от координирани от Русия действия. Румънското външно министерство свърза случая и с по-широк риск за сигурността в Черно море

Дипломатическо напрежение: Букурещ извика руския посланик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик в Букурещ заради акт на саботаж, който според румънската страна е координиран от Русия. Става дума за пожар, предизвикан на 14 септември в промишления обект „Карфил“ в Брашов, съобщи БТА.

По време на срещата румънското външно министерство е отправило категоричен протест и е подчертало отговорността на руската страна. Според ведомството тази позиция е подкрепена от доказателства, събрани в рамките на разследванията.

Букурещ определи случая като хибридна война

МВнР на Румъния е определило действията като недопустими заради последиците им за националната сигурност и безопасността на гражданите. Румънската страна е заявила, че инцидентът представлява „ясна проява на хибридна война“.

Според Букурещ пожарът е част от по-широка и усложняваща се поредица от действия, извършвани или подкрепяни от Русия срещу други европейски държави. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за установените лица или за конкретните доказателства по случая.

Румъния постави акцент и върху Черно море

По време на разговора румънската страна е осъдила и системните атаки на руските сили срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Според румънското външно министерство тези действия са довели до човешки жертви.

Букурещ е заявил, че нападенията представляват нарушения на международното право и застрашават безопасността и свободата на корабоплаването. Румънската оценка е, че те оказват сериозно влияние върху средата за сигурност в Черноморския регион.

Руската позиция по отправените от Румъния обвинения не е представена в съобщението за срещата.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    22 2 Отговор
    Мамалигарите за всеки пожар ли ще викат руския посланик.

    17:38 27.10.2026

  • 3 Европеец

    24 4 Отговор
    Ефектът от това упражнение никакъв..... Просто Румъния трябва да забрани кораби пътуващи към украински пристанища да не навлизат в румънски териториални води .....а от Руснаците да се поиска да решават проблема с проблемните за тях кораби извън териториалните води на Румъния..... А онова пристанище горе на делтата Сулина да спре да работи докато е войната.... На Сулина става претоварването на оръжието за kиев, защото в Одеса никой не сме е да акустира....

    17:39 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    10 2 Отговор
    Докато едното е някаква си проява на хибридни атаки,термин,с който се прикрива липсата на доказателства и с който се облъчва ошашавеното европейско население,то участието на Румъния във войната срещу Русия си е съвсем явно.

    17:47 27.10.2026

  • 7 Блатните

    2 8 Отговор
    трябва да се изолират от Европа завинаги.

    Коментиран от #8

    17:50 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор
    Румънците забравиха Сталинград По принцип който забравя грешките ги повтаря отново Те си имат президент за чудо и приказ Таман за тази работа

    18:08 27.10.2026

  • 10 СандьО

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    Ела да те нахраня със сиренце и мляко с ориз

    18:12 27.10.2026

  • 11 знещият джо

    3 2 Отговор
    Kакто казват Англосаксонците ---" Ние мислим така което означава ,че вярно няма нужда от доказателства ." . Веднага да обявят война на Русия както далечната 1941 година да окупират Крим --тогава заедно с Италианците го направиха , естествено ядрото се състоеше от Немските дивизии.

    18:16 27.10.2026

  • 12 4567

    1 1 Отговор
    Букурещ покани руския посланник на царевична ракия. И го изпрати кьор-кютюк пиян. Чаят си е друго нещо, не Драго.

    Коментиран от #13

    18:34 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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