Дипломатическо напрежение: Букурещ извика руския посланик

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик в Букурещ заради акт на саботаж, който според румънската страна е координиран от Русия. Става дума за пожар, предизвикан на 14 септември в промишления обект „Карфил“ в Брашов, съобщи БТА.

По време на срещата румънското външно министерство е отправило категоричен протест и е подчертало отговорността на руската страна. Според ведомството тази позиция е подкрепена от доказателства, събрани в рамките на разследванията.

Букурещ определи случая като хибридна война

МВнР на Румъния е определило действията като недопустими заради последиците им за националната сигурност и безопасността на гражданите. Румънската страна е заявила, че инцидентът представлява „ясна проява на хибридна война“.

Според Букурещ пожарът е част от по-широка и усложняваща се поредица от действия, извършвани или подкрепяни от Русия срещу други европейски държави. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за установените лица или за конкретните доказателства по случая.

Румъния постави акцент и върху Черно море

По време на разговора румънската страна е осъдила и системните атаки на руските сили срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Според румънското външно министерство тези действия са довели до човешки жертви.

Букурещ е заявил, че нападенията представляват нарушения на международното право и застрашават безопасността и свободата на корабоплаването. Румънската оценка е, че те оказват сериозно влияние върху средата за сигурност в Черноморския регион.

Руската позиция по отправените от Румъния обвинения не е представена в съобщението за срещата.