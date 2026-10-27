Дипломатическо напрежение: Букурещ извика руския посланик

Министерството на външните работи на Румъния извика руския посланик в Букурещ заради акт на саботаж, който според румънската страна е координиран от Русия. Става дума за пожар, предизвикан на 14 септември в промишления обект „Карфил“ в Брашов, съобщи БТА.
По време на срещата румънското външно министерство е отправило категоричен протест и е подчертало отговорността на руската страна. Според ведомството тази позиция е подкрепена от доказателства, събрани в рамките на разследванията.
Букурещ определи случая като хибридна война
МВнР на Румъния е определило действията като недопустими заради последиците им за националната сигурност и безопасността на гражданите. Румънската страна е заявила, че инцидентът представлява „ясна проява на хибридна война“.
Според Букурещ пожарът е част от по-широка и усложняваща се поредица от действия, извършвани или подкрепяни от Русия срещу други европейски държави. В съобщението не се посочват допълнителни подробности за установените лица или за конкретните доказателства по случая.
Румъния постави акцент и върху Черно море
По време на разговора румънската страна е осъдила и системните атаки на руските сили срещу търговски плавателни съдове в Черно море. Според румънското външно министерство тези действия са довели до човешки жертви.
Букурещ е заявил, че нападенията представляват нарушения на международното право и застрашават безопасността и свободата на корабоплаването. Румънската оценка е, че те оказват сериозно влияние върху средата за сигурност в Черноморския регион.
Руската позиция по отправените от Румъния обвинения не е представена в съобщението за срещата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
17:38 27.10.2026
3 Европеец
17:39 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сандо
17:47 27.10.2026
7 Блатните
Коментиран от #8
17:50 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:08 27.10.2026
10 СандьО
До коментар #8 от "Сандо":Ела да те нахраня със сиренце и мляко с ориз
18:12 27.10.2026
11 знещият джо
18:16 27.10.2026
12 4567
Коментиран от #13
18:34 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.