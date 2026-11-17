Румънската партия „Алианс за обединение на румънците“ (AUR) и германската „Алтернатива за Германия“ (AfD) изясниха позициите си след спора около изказване на лидерката на AfD Алис Вайдел за румънците в Германия. След среща в Букурещ депутатът от AUR Козмин Корендя определи случая като „недоразумение“ и заяви, че румънската общност в Германия е „изключително ценена“.

Вайдел предизвика реакция, след като заяви, че все повече мигранти от Румъния злоупотребяват с германската система за социално подпомагане. Срещата между Корендя и представители на AfD е била насочена към изясняване на позицията на германската партия към румънците, които работят в Германия, и към преодоляване на напрежението след изказването.

AfD: Румънската общност допринася за икономиката

Депутатът от AfD Раймонд Шерих е заявил, че германската партия оценява приноса на румънската общност към пазара на труда и функционирането на германската икономика. Той е оспорил начина, по който думите на Вайдел са били представени в медиите, и е подкрепил продължаването на политическото сътрудничество с AUR.

„Изявленията, предизвикали спора, са били интерпретирани и представени по начин, който би могъл да засегне отношенията между двете формации“, заяви Козмин Корендя.

По думите на Корендя разговорите са позволили позициите да бъдат изяснени и случилото се през последната седмица няма да доведе до прекратяване на сътрудничеството между двете партии.

Срещата се състоя по време на политически форум

Разговорите са проведени по време на международен политически форум, организиран от AUR в сградата на румънския парламент между 13 и 15 ноември. Според организаторите в него са участвали над 200 чуждестранни гости и повече от 180 лектори от над 55 държави.

Във форума са обсъждани бъдещето на Европа, националният суверенитет, идентичността, миграцията, образованието и международните отношения. Представен е и манифестът „Нашата Европа“, който се обявява за Европа, основана на националния суверенитет, демократичната легитимност и правото на всяка нация да определя собственото си бъдеще.

Букурещ реагира на изказването

На 4 ноември румънското Министерство на външните работи отхвърли всеки опит присъствието на румънски граждани в държави от Европейския съюз да бъде използвано за политически цели. Ведомството заяви, че румънската общност в Германия има съществен икономически и социален принос и се ползва с високо уважение.

Лидерът на „Съюз за спасение на Румъния“ Доминик Фриц, който има германско и румънско гражданство, поиска Алис Вайдел да се извини за твърденията си.

Източници: bta.bg, agerpres.ro