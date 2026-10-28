Съдът: Мадрид да разсекрети доклади за кризата в Сеута

Националният съд на Испания даде на Министерския съвет срок от 15 календарни дни да разсекрети всички доклади и материали на Националния разузнавателен център (CNI), свързани с масовото влизане на мигранти в Сеута на 30 и 31 юли 2026 г. Искането е отправено от съдията Мария Тардон на 27 октомври.

Тардон настоява да бъдат предоставени всички бележки и доклади на CNI, изготвени или разпространени до държавни институции след 30 юли. Особено внимание е отделено на документите за действията на мароканските власти по време на кризата.

„Информацията е необходима за изясняване на фактите“, посочва съдията в постановлението си. По думите ѝ документите трябва да покажат кои институции са знаели за подготвяното масово влизане, от кога са разполагали с тази информация и какви решения са били взети или не са били взети след получаването ѝ.

Какви документи се искат

Съдът иска и конкретен списък на испанските институции и длъжностни лица, получили вече разсекретените бележки от 27 и 30 юли, както и на всички адресати на последвали съобщения.

Сред поисканите материали са комуникациите между испанските и мароканските разузнавателни служби за евентуални предупреждения или сигнали за незаконна миграция от Мароко към Испания през целия юли. Тардон настоява да бъде разсекретена и бележката, изпратена от CNI до мароканските разузнавателни служби.

В списъка е включен и доклад на Центъра за разузнаване на въоръжените сили, озаглавен „Развитие на кризата в Сеута“, изготвен на 4 август. Съдията е поискала също Министерският съвет спешно да разреши разпит на служители на CNI, които са работили по случая или са комуникирали с испанските сили за сигурност.

Разследването продължава

Испанското правителство вече разсекрети част от документите по случая на 8 септември. Според Националния съд обаче предоставената досега информация не е пълна. Тардон посочва, че CNI е продължил да събира данни за събитията, но не е предал на съда всички изготвени впоследствие доклади.

Разследването започна след сигнал на партията „Юстития Европа“ и обхваща както действията от мароканска страна, така и реакцията на испанските институции. Съдът проверява каква информация е достигнала до властите преди масовото влизане и дали тя е била използвана при подготовката на мерките за сигурност.

Източници: publico.es, elpais.com, elconstitucional.es