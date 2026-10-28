САЩ изпратиха още две батареи Patriot в Близкия изток

Съединените щати са изпратили още две батареи от системата за противоракетна отбрана Patriot в Близкия изток, съобщи Axios, позовавайки се на двама американски представители и регионален източник. Едната батарея е разположена в Саудитска Арабия за защита на ключов петролен обект, а другата е изпратена в Катар за охрана на газова инфраструктура.

Разполагането е извършено през септември, на фона на подготовката на Вашингтон за евентуално подновяване на мащабните военни действия срещу Иран. Американските власти се опасяват, че при нови удари Техеран може да насочи ракети и дронове към енергийни съоръжения в региона.

Информацията уточнява широко разпространеното съобщение, че Пентагонът изпраща допълнителна система Patriot в Израел. Към момента няма публично потвърждение, че нова батарея е разположена директно на израелска територия. Wall Street Journal съобщи, че американската армия укрепва противовъздушната отбрана в региона със системи Patriot и THAAD, включително за защита на Израел, американските военни и арабските съюзници.

Американската отбрана се пренасочва към региона

Според Axios двете батареи са били прехвърлени от други регионални командвания. Това подчертава ограничения брой на готовите за действие системи Patriot и поражда въпроси за равнището на американската противовъздушна отбрана в други части на света.

Системите Patriot могат да прихващат балистични ракети и други въздушни заплахи. Те са част от по-широка американска мрежа, която включва и корабни системи за противоракетна отбрана, изтребители и по-мощната система THAAD.

Натоварването върху американските запаси е значително. Конгресната изследователска служба цитира публикация на Wall Street Journal, според която през 2026 г. американските сили са изразходвали приблизително 1700 прехващача Patriot, 200 прехващача THAAD и 150 ракети от корабните системи Standard Missile. Пентагонът не е оповестил собствени подробни числа.

Вашингтон отрича да е изчерпал боеприпасите

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че твърденията за изчерпване на американските боеприпаси са „напълно неверни“. В същото време публични оценки на Конгресната изследователска служба посочват, че високото потребление създава недостиг на част от стратегическите запаси и затруднения при тяхното бързо възстановяване.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че обмисля подновяване на мащабната кампания срещу Иран. При такъв сценарий допълнителните Patriot в Саудитска Арабия и Катар ще имат за задача да защитават американските сили и критичната енергийна инфраструктура, докато американската военна подкрепа за Израел ще продължи да се осигурява чрез съществуващата регионална система за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Източници: axios.com, tovima.com, everycrsreport.com