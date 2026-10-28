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Европа остава извън масата за преговори: ЕС няма да участва в следващия кръг за Украйна
  Тема: Украйна

Европа остава извън масата за преговори: ЕС няма да участва в следващия кръг за Украйна

28 Октомври, 2026 16:58 1 972 67

  • преговори за украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • абу даби

Москва потвърди, че форматът ще остане между Русия, САЩ и Украйна. Срещата се очаква в Абу Даби, но точната дата още не е договорена

Европа остава извън масата за преговори: ЕС няма да участва в следващия кръг за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейски представители няма да участват в следващия кръг от тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна за уреждане на конфликта, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин по външнополитическите въпроси. По думите му разговорите ще се проведат в договорения формат между трите държави, без европейски представители.

„Европа няма да бъде канена на масата за преговори“, е заявил Ушаков, цитиран от „Ведомости“. Той е уточнил, че участието на европейски държави не е било обсъждано по време на телефонния разговор на Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, проведен на 27 октомври.

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Срещата се очаква в Абу Даби

Преговорите се планира да се състоят в Абу Даби, но конкретната дата все още не е договорена. Ушаков е заявил, че тя ще бъде обявена скоро. Москва говори за средата на ноември, а прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че Кремъл ще съобщи датата своевременно.

Канцеларията на полския премиер Доналд Туск съобщи, че тристранната среща се планира след 4 ноември, като Абу Даби е посочен като вероятно място. Украинският президент Владимир Зеленски междувременно говори за 10 ноември като възможна дата в интервю за „Сън“, но тази дата не е потвърдена от Москва.

Какво ще обсъждат страните

На 22 октомври Владимир Путин заяви, че бъдещите разговори между Русия, САЩ и Украйна трябва да се съсредоточат върху гаранции за сигурност както за Москва, така и за Киев. Той посочи и необходимостта от обсъждане на по-широки въпроси, свързани с европейската сигурност.

Така следващата среща остава подготвяна в тристранен формат, докато участието на Европа не е включено в договорения дневен ред. Очаква се първо да бъде уточнена датата, след което да бъдат потвърдени окончателно мястото и съставът на делегациите.

Източници: vedomosti.ru


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УРСУЛА

    70 2 Отговор
    Ох лошо ми е , сложете ме на дивана.

    Коментиран от #7, #41, #48

    17:00 28.10.2026

  • 2 Сатана Z

    5 39 Отговор
    Кметовете на ГЕРБ осигуриха на първия тур победата - макар и доста измъчена - на Илияна Йотова. Това е категорично. Нека да видим предимно големите градове.

    Хасково - 47,89%. Станислав Дечев. Там могъщият фактор е Делян Добрев. Той напусна ГЕРБ и започна голям частен бизнес с Николай Павлов, приятел на Румен Радев, който лично откри първия батериен парк на компанията в Твърдица.

    Враца - 42,474%. Калин Каменов. Той има огромни проблеми с властта, притискан е жестоко от проверки и компромати.

    Стара Загора - 39.935%. Живко Тодоров. Той първи и единствен от ГЕРБ обяви, че неговият избор е Илияна Йотова, на която даде силна подкрепа в кампанията.

    Велико Търново - 39,638%. Даниел Панов. Той е близък със Сотир Ушев, мъж на Весела Лечева. Беше посочен поименно от Бойко Борисов, че заедно с Живко Тодоров, са прихванати от Цветан Цветанов да работят за Николай Копринков.

    Бургас - 38,54%.
    Димитър Николов. Той очаква десетки милиони от правителството за организирането на конкурса Евровизия и за общински проекти.

    Габрово - 36,63%. Таня Христова. Тя е неизвестна и без значение. ГЕРБ там се командва от Томислав Дончев.

    Симитли - 65,99% (42% активност). Апостол Апостолов. Синът му Стефан е дългогодишен депутат от ГЕРБ.

    Това е и отговорът на въпроса на Георги Кандев защо така слабо се работи по въпроса за купуването на гласове в някои региони, които той скъса от проверки.

    Коментиран от #13, #19, #30, #46

    17:00 28.10.2026

  • 3 Kaлпазанин

    67 2 Отговор
    Европа се управлява от идиоти

    17:01 28.10.2026

  • 4 Ясно

    51 2 Отговор
    Клоуна 🤡 ще пее е танцува👠💃 на токчета с 🎀, а Кая ИУрсулсще сервират .

    17:02 28.10.2026

  • 5 оня с коня

    2 33 Отговор
    Освен Европа и КИТАЙ остава извън масата за преговори.

    Коментиран от #14, #51

    17:03 28.10.2026

  • 6 шаа

    57 1 Отговор
    юрократуните толкова пари потрошиха в украйна, а накрая с пръстче в устенца.

    17:04 28.10.2026

  • 7 Ердоган

    42 0 Отговор

    До коментар #1 от "УРСУЛА":

    За теб миндер няма. Ще киризиш през ключалката.

    17:04 28.10.2026

  • 8 По добре

    33 2 Отговор
    Ойропейците не са силни в дипломацията. Все пак две световни войни ...
    Пък и те участват във войната непосредствено. Украинците ще ги представляват.

    17:05 28.10.2026

  • 9 Гошо

    47 4 Отговор
    ЕС нямат работа на тези преговори, Украйна пък още по малко На Брюксел може да им се предостави кратко резюме ако преговарящите сметнат за нужно ,е така ,от учтивост .
    Това си е сделка между Путин и Тръмп ,до някъде и Си

    17:05 28.10.2026

  • 10 Заети са

    30 0 Отговор
    Разработват новия санкционен "пакет". Хихи

    17:06 28.10.2026

  • 11 генерал наско -тагарев мирчев оземпика

    33 1 Отговор
    защо няма да са на срещата питам аз защооо .европа пропада за съжеление заради урсула и приятелки -нашите са едни послушковци придатъци който чеп за зеле не стават

    17:06 28.10.2026

  • 12 Европа

    2 22 Отговор
    Ми тогава няма да има среща!!!

    Коментиран от #17

    17:06 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ха ха

    21 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    На Китай му е все тай.Той ще възстановява 404 след мира ,а кой ще плаща ... на Китай му е все тай.

    17:11 28.10.2026

  • 15 Сменете

    22 1 Отговор
    Урсулиците, Макрон, Мерц и новия Бритиш пък може и Европа да я поканят...

    17:11 28.10.2026

  • 16 Естествено че

    28 1 Отговор
    ЕС няма да участва в следващия кръг за Украйна. ... Няма с кого да се преговаря нали?... Що ли?
    хахахахаха крееетени на 200... Кухите атлантици до там го докараха. (Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
    Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......)..... Сега Путин ще се гаври до дупка с тях и ще ги унижава да прегласуват собствената си тъпотия

    Коментиран от #23, #56

    17:14 28.10.2026

  • 17 Само питам

    18 0 Отговор

    До коментар #12 от "Европа":

    ЕС ще бомби Абу- Даби или кво?

    17:14 28.10.2026

  • 18 Утвърдена традиция

    18 0 Отговор
    е европейците да разрешават конфликтите помежду си с оръжие.
    Няма случай, когато това е ставало с дипломация.
    За какво да ги канят? Да пречат...

    17:15 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    10 0 Отговор
    Преговорите най вероятно ще са ,какво да правят с Европа след като я източиха..

    17:19 28.10.2026

  • 21 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Рано е за капитулацията.

    17:20 28.10.2026

  • 22 БББ

    0 14 Отговор
    До "Оня с коня" - абсолютно прав си - в случая става въпрос за много тежък проблем в света: РФ и САЩ ще се договарят, Украйна ще стои в ъгъла, а ЕС и Китай ще подсмърчат отстрани. Предполагам, че Китай не е "ОК" с това и при първа възможност ще "набие канчето на РФ" - Сибир на изток от Урал е техен.

    Коментиран от #29

    17:21 28.10.2026

  • 23 Няма мозък в ЕК

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Естествено че":

    Тотални лумпени са до един. Пълна загуба на време е да ги отразяваш

    17:22 28.10.2026

  • 24 8466848

    6 0 Отговор
    Едьотити да си знаят мястото ! Даже не ги искат за сервитьори !

    17:22 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Възpожденец 🇧🇬

    4 12 Отговор
    Четвъртък от 18.30ч. - протест пред руското посолство под надслов „СТОП на руската агресия – Митрофанова ВЪН!“

    Коментиран от #44, #66

    17:24 28.10.2026

  • 27 Най после. Браво !

    16 1 Отговор
    "Европейски представители няма да участват.." Най после да се напише в пряк текст, че не са никакви "лидери" а само "представители". Лошото е обаче, че и такива не са, защото никой не представляват реално..

    17:26 28.10.2026

  • 28 Ехааааааа

    11 0 Отговор
    Европейските войнолюбци ще се барат през джоба , едно , че народите им ше ги бият , другото е , че наливаха милиарди и крадаха безогледно барабар със зеленясалата плесен !!!!!!

    17:26 28.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 EВРОПА С НЕЙНИЯ ДЕБИЛЕЛИТ

    11 1 Отговор
    НЕ Е ЖЕЛАНА НА НИТО ЕДНА МАСА.

    17:29 28.10.2026

  • 33 дезинфектант

    6 0 Отговор
    Как да е на масата , като е в менюто.

    17:31 28.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 избирател

    7 1 Отговор
    Да , а тук ни тикат Гюро да го избираме , отврат.

    17:33 28.10.2026

  • 36 Фалирала и задлъжняла Европа

    8 1 Отговор
    Скоро ще остане извън всякакви маси. Като и изпраскат един валутен борд на еврото от Световната банка и МВФ по искане на кредиторите и съвсем никакви маси няма да види. Само още не е ясно дали към йоана или към рублата ще бъде вързано еврото ...

    17:33 28.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А КАЯ И УРСУЛА

    11 0 Отговор
    Гледат тъпо.

    Коментиран от #55

    17:33 28.10.2026

  • 39 Това е ясно от поне два месеца

    5 1 Отговор
    Защо европейските умни управляващи и наркозата пискат розавинкаво.
    Проблемът е че срещата между тримата големи е преди тази тристранка и бялото носленце ще бъде......

    17:35 28.10.2026

  • 40 Мърсуванов

    2 0 Отговор
    Още едно доказателство кои са следващите .

    17:36 28.10.2026

  • 41 Макарона верен приятел на марсулите ...

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "УРСУЛА":

    Как да те сложим мсрсуло на дивана да си почиваш със вирнати крака ли и на мен ми се клатят краката и тъй си почивам ?????

    17:38 28.10.2026

  • 42 Слуга на народа

    2 0 Отговор
    Те "желаещите" му диктуват в ухото на Зеленото какво да прави. Пак нищо няма да стане на тези преговори.

    17:38 28.10.2026

  • 43 ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА ПОБЕДЕНИТЕ

    9 0 Отговор
    Няма как да участват в каквито и да е преговори.

    17:38 28.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Точно така е

    5 0 Отговор
    Европейският парламент в лудоста си обяви с гласуване Държавна дума на Русия за НЕлегитимен представителен и законодателен орган с който дефакто отрече държавното управление на Русия. Никой в Русия сега няма с който и да е в ЕК да преговаря докато това решение не се прегласува. А и никой в ЕС няма право да преговаря с "НЕлегитимен орган" ! Че прекрасно се наредиха тея лумпени от юридическа гледна точка в ЕП и ЕК ...

    17:42 28.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "УРСУЛА":

    да ти е лошо , ама и по-лошо ще става, така че свиквай.

    17:43 28.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Така трябва

    5 1 Отговор
    Глупавия ес иска война, не спря да налива пари във военна подкрепа на украина, и ако европа е на масата за преговори, сигурен съм на 100% че ще блокират мирния процес.

    17:44 28.10.2026

  • 51 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Китай не го грее, там каквото и да се случи за тях е печеливша сделка, освен това нямат нищо общо, нито граница с Украйна. Докато ЕС са главен идеалог на победата над Русия, отделно наливат пари Украйна да се смалява и измира. Финално, в Пекин скоро - Си, Путин и Тръмп ще разделят баницата, пак без ЕС и ЮК.

    17:46 28.10.2026

  • 52 Хи хи хи . Голям майтап !

    6 0 Отговор
    Европа да си прибира дупканите черпаци със които се беше приготвила да яде курбан от тая война .....т.е. да обира само месото а чорбата на другите !!!!!

    17:48 28.10.2026

  • 53 нннн

    6 0 Отговор
    Преговорите са за мир. Европа иска война и няма място там.

    17:48 28.10.2026

  • 54 Няма Дата

    0 3 Отговор
    Как да има ?

    Агент КРАСНОВ

    След Изборите

    Ще бъда наритан във Оранжевата Зурла .

    17:48 28.10.2026

  • 55 Е как бе

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "А КАЯ И УРСУЛА":

    те с дреболии не се занимават. Те гледат мащабно напред в бъдещето и мечтаят.

    17:48 28.10.2026

  • 56 Обективен

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Естествено че":

    Ами, той и зеленият оръфляк с декрет забрани да се преговаря с Русия. И кво станА?

    17:49 28.10.2026

  • 57 Трол ма Мирпев

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Ние победихме Русия , Гюров ще е първи лакей на запада у нас .......разбира се ако го изберат !

    17:50 28.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    Ами в Европа ако са умни веднага да стяга куфарите на украинците мигранти и да ги праща в САЩ ние ги издържахме 5 години и им плащахме войната.

    17:51 28.10.2026

  • 60 ФилоСоффа

    2 0 Отговор
    Обикновенно домашните кучета са под масата на господарите си ,стоят в очакване да им подхвърлят нещо .

    17:52 28.10.2026

  • 61 Европа плаща сметката

    0 0 Отговор
    А не я пускат даже в ресторанта. Тотално унижение !

    17:54 28.10.2026

  • 62 Ивайло Мирчев -ДБ

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Чувам ,чувам ,моите хора са преданни и за жълти монети и са на линия 7/18.

    17:55 28.10.2026

  • 63 Може поне

    0 0 Отговор
    Орбан и Радев ,под масата?

    17:56 28.10.2026

  • 64 Стоянчо Пуканката

    1 0 Отговор
    Рано или късно се очакваше...мястото на европците е в кухнята- при тенджерите и тиганите. За хола трябва да искат разрешение, почуквайки на вратата...и ако големите батковци (Путин, Си, Моди, Иранеца, Ким, Лукашенко) благоволят, може и да им открехнат вратата...

    17:57 28.10.2026

  • 65 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Кая Калас ???

    17:58 28.10.2026

  • 66 Пала Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Да ми седнеш на ....я ,ако наистина искаш да се възродиш !

    17:59 28.10.2026

  • 67 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Европа не е фактор и затова не е на масата. Нормално!

    То е все едно да искаш да играеш на финал на Световно първенство по футбол без да си се класирал....

    Няма как да стане! 😂

    18:00 28.10.2026