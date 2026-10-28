Европа остава извън масата за преговори: ЕС няма да участва в следващия кръг за Украйна

Европейски представители няма да участват в следващия кръг от тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна за уреждане на конфликта, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин по външнополитическите въпроси. По думите му разговорите ще се проведат в договорения формат между трите държави, без европейски представители.

„Европа няма да бъде канена на масата за преговори“, е заявил Ушаков, цитиран от „Ведомости“. Той е уточнил, че участието на европейски държави не е било обсъждано по време на телефонния разговор на Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, проведен на 27 октомври.

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Срещата се очаква в Абу Даби

Преговорите се планира да се състоят в Абу Даби, но конкретната дата все още не е договорена. Ушаков е заявил, че тя ще бъде обявена скоро. Москва говори за средата на ноември, а прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че Кремъл ще съобщи датата своевременно.

Канцеларията на полския премиер Доналд Туск съобщи, че тристранната среща се планира след 4 ноември, като Абу Даби е посочен като вероятно място. Украинският президент Владимир Зеленски междувременно говори за 10 ноември като възможна дата в интервю за „Сън“, но тази дата не е потвърдена от Москва.

Какво ще обсъждат страните

На 22 октомври Владимир Путин заяви, че бъдещите разговори между Русия, САЩ и Украйна трябва да се съсредоточат върху гаранции за сигурност както за Москва, така и за Киев. Той посочи и необходимостта от обсъждане на по-широки въпроси, свързани с европейската сигурност.

Така следващата среща остава подготвяна в тристранен формат, докато участието на Европа не е включено в договорения дневен ред. Очаква се първо да бъде уточнена датата, след което да бъдат потвърдени окончателно мястото и съставът на делегациите.

Източници: vedomosti.ru