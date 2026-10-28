Европа остава извън масата за преговори: ЕС няма да участва в следващия кръг за Украйна

Европейски представители няма да участват в следващия кръг от тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна за уреждане на конфликта, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин по външнополитическите въпроси. По думите му разговорите ще се проведат в договорения формат между трите държави, без европейски представители.
„Европа няма да бъде канена на масата за преговори“, е заявил Ушаков, цитиран от „Ведомости“. Той е уточнил, че участието на европейски държави не е било обсъждано по време на телефонния разговор на Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, проведен на 27 октомври.
Срещата се очаква в Абу Даби
Преговорите се планира да се състоят в Абу Даби, но конкретната дата все още не е договорена. Ушаков е заявил, че тя ще бъде обявена скоро. Москва говори за средата на ноември, а прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че Кремъл ще съобщи датата своевременно.
Канцеларията на полския премиер Доналд Туск съобщи, че тристранната среща се планира след 4 ноември, като Абу Даби е посочен като вероятно място. Украинският президент Владимир Зеленски междувременно говори за 10 ноември като възможна дата в интервю за „Сън“, но тази дата не е потвърдена от Москва.
Какво ще обсъждат страните
На 22 октомври Владимир Путин заяви, че бъдещите разговори между Русия, САЩ и Украйна трябва да се съсредоточат върху гаранции за сигурност както за Москва, така и за Киев. Той посочи и необходимостта от обсъждане на по-широки въпроси, свързани с европейската сигурност.
Така следващата среща остава подготвяна в тристранен формат, докато участието на Европа не е включено в договорения дневен ред. Очаква се първо да бъде уточнена датата, след което да бъдат потвърдени окончателно мястото и съставът на делегациите.
Източници: vedomosti.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УРСУЛА
Коментиран от #7, #41, #48
17:00 28.10.2026
2 Сатана Z
Хасково - 47,89%. Станислав Дечев. Там могъщият фактор е Делян Добрев. Той напусна ГЕРБ и започна голям частен бизнес с Николай Павлов, приятел на Румен Радев, който лично откри първия батериен парк на компанията в Твърдица.
Враца - 42,474%. Калин Каменов. Той има огромни проблеми с властта, притискан е жестоко от проверки и компромати.
Стара Загора - 39.935%. Живко Тодоров. Той първи и единствен от ГЕРБ обяви, че неговият избор е Илияна Йотова, на която даде силна подкрепа в кампанията.
Велико Търново - 39,638%. Даниел Панов. Той е близък със Сотир Ушев, мъж на Весела Лечева. Беше посочен поименно от Бойко Борисов, че заедно с Живко Тодоров, са прихванати от Цветан Цветанов да работят за Николай Копринков.
Бургас - 38,54%.
Димитър Николов. Той очаква десетки милиони от правителството за организирането на конкурса Евровизия и за общински проекти.
Габрово - 36,63%. Таня Христова. Тя е неизвестна и без значение. ГЕРБ там се командва от Томислав Дончев.
Симитли - 65,99% (42% активност). Апостол Апостолов. Синът му Стефан е дългогодишен депутат от ГЕРБ.
Това е и отговорът на въпроса на Георги Кандев защо така слабо се работи по въпроса за купуването на гласове в някои региони, които той скъса от проверки.
Коментиран от #13, #19, #30, #46
17:00 28.10.2026
3 Kaлпазанин
17:01 28.10.2026
4 Ясно
17:02 28.10.2026
5 оня с коня
Коментиран от #14, #51
17:03 28.10.2026
6 шаа
17:04 28.10.2026
7 Ердоган
До коментар #1 от "УРСУЛА":За теб миндер няма. Ще киризиш през ключалката.
17:04 28.10.2026
8 По добре
Пък и те участват във войната непосредствено. Украинците ще ги представляват.
17:05 28.10.2026
9 Гошо
Това си е сделка между Путин и Тръмп ,до някъде и Си
17:05 28.10.2026
10 Заети са
17:06 28.10.2026
11 генерал наско -тагарев мирчев оземпика
17:06 28.10.2026
12 Европа
Коментиран от #17
17:06 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ха ха
До коментар #5 от "оня с коня":На Китай му е все тай.Той ще възстановява 404 след мира ,а кой ще плаща ... на Китай му е все тай.
17:11 28.10.2026
15 Сменете
17:11 28.10.2026
16 Естествено че
хахахахаха крееетени на 200... Кухите атлантици до там го докараха. (Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна......)..... Сега Путин ще се гаври до дупка с тях и ще ги унижава да прегласуват собствената си тъпотия
Коментиран от #23, #56
17:14 28.10.2026
17 Само питам
До коментар #12 от "Европа":ЕС ще бомби Абу- Даби или кво?
17:14 28.10.2026
18 Утвърдена традиция
Няма случай, когато това е ставало с дипломация.
За какво да ги канят? Да пречат...
17:15 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Атина Палада
17:19 28.10.2026
21 Бай той Толстой
17:20 28.10.2026
22 БББ
Коментиран от #29
17:21 28.10.2026
23 Няма мозък в ЕК
До коментар #16 от "Естествено че":Тотални лумпени са до един. Пълна загуба на време е да ги отразяваш
17:22 28.10.2026
24 8466848
17:22 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #44, #66
17:24 28.10.2026
27 Най после. Браво !
17:26 28.10.2026
28 Ехааааааа
17:26 28.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 EВРОПА С НЕЙНИЯ ДЕБИЛЕЛИТ
17:29 28.10.2026
33 дезинфектант
17:31 28.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 избирател
17:33 28.10.2026
36 Фалирала и задлъжняла Европа
17:33 28.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 А КАЯ И УРСУЛА
Коментиран от #55
17:33 28.10.2026
39 Това е ясно от поне два месеца
Проблемът е че срещата между тримата големи е преди тази тристранка и бялото носленце ще бъде......
17:35 28.10.2026
40 Мърсуванов
17:36 28.10.2026
41 Макарона верен приятел на марсулите ...
До коментар #1 от "УРСУЛА":Как да те сложим мсрсуло на дивана да си почиваш със вирнати крака ли и на мен ми се клатят краката и тъй си почивам ?????
17:38 28.10.2026
42 Слуга на народа
17:38 28.10.2026
43 ЕВРОПЕЙЦИТЕ СА ПОБЕДЕНИТЕ
17:38 28.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Точно така е
17:42 28.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Може
До коментар #1 от "УРСУЛА":да ти е лошо , ама и по-лошо ще става, така че свиквай.
17:43 28.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Така трябва
17:44 28.10.2026
51 1234
До коментар #5 от "оня с коня":Китай не го грее, там каквото и да се случи за тях е печеливша сделка, освен това нямат нищо общо, нито граница с Украйна. Докато ЕС са главен идеалог на победата над Русия, отделно наливат пари Украйна да се смалява и измира. Финално, в Пекин скоро - Си, Путин и Тръмп ще разделят баницата, пак без ЕС и ЮК.
17:46 28.10.2026
52 Хи хи хи . Голям майтап !
17:48 28.10.2026
53 нннн
17:48 28.10.2026
54 Няма Дата
Агент КРАСНОВ
След Изборите
Ще бъда наритан във Оранжевата Зурла .
17:48 28.10.2026
55 Е как бе
До коментар #38 от "А КАЯ И УРСУЛА":те с дреболии не се занимават. Те гледат мащабно напред в бъдещето и мечтаят.
17:48 28.10.2026
56 Обективен
До коментар #16 от "Естествено че":Ами, той и зеленият оръфляк с декрет забрани да се преговаря с Русия. И кво станА?
17:49 28.10.2026
57 Трол ма Мирпев
До коментар #47 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Ние победихме Русия , Гюров ще е първи лакей на запада у нас .......разбира се ако го изберат !
17:50 28.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Соваж бейби
17:51 28.10.2026
60 ФилоСоффа
17:52 28.10.2026
61 Европа плаща сметката
17:54 28.10.2026
62 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #47 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Чувам ,чувам ,моите хора са преданни и за жълти монети и са на линия 7/18.
17:55 28.10.2026
63 Може поне
17:56 28.10.2026
64 Стоянчо Пуканката
17:57 28.10.2026
65 А ГДЕ
17:58 28.10.2026
66 Пала Марко
До коментар #26 от "Възpожденец 🇧🇬":Да ми седнеш на ....я ,ако наистина искаш да се възродиш !
17:59 28.10.2026
67 az СВО Победа 81
То е все едно да искаш да играеш на финал на Световно първенство по футбол без да си се класирал....
Няма как да стане! 😂
18:00 28.10.2026