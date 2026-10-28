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„НАТО има 32 държави“: Експерт обясни защо Русия трябва да приеме новата реалност
  Тема: Украйна

„НАТО има 32 държави“: Експерт обясни защо Русия трябва да приеме новата реалност

28 Октомври, 2026 21:08 1 755 55

  • нато-
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  • финландия-
  • швеция

Джим Стокс от GLOBSEC отхвърли като невъзможно връщането на Алианса към състоянието отпреди 1997 г. По думите му Финландия и Швеция са се присъединили заради усещането за заплаха, породено от руската война

„НАТО има 32 държави“: Експерт обясни защо Русия трябва да приеме новата реалност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия трябва да приеме, че НАТО вече има 32 държави членки, а връщането на Алианса към военната му структура отпреди 1997 г. е невъзможно. Това заяви Джим Стокс, старши експерт в програмата „Бъдещето на сигурността“ на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО за периода 2023–2025 г.

„Русия трябва да приеме реалността: НАТО вече има 32 държави. Русия може да продължи да говори за това, а НАТО просто да отговори: „Взехме го предвид“. Няма да се променим“, каза Стокс в интервю за Укринформ.

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Той коментира възможността Алиансът да се съобрази с исканията на Кремъл за връщане на военното присъствие към състоянието отпреди 1997 г. Според него това е „абсолютно невъзможно“, тъй като сред новите членове са Финландия и Швеция, а общо 16 държави са се присъединили след края на Студената война.

Няма прецедент за принудително напускане

„Те няма да се съгласят да напуснат Алианса, а останалите съюзници няма да се съгласят просто да им позволят да си тръгнат. В 77-годишната история на НАТО това никога не се е случвало“, заяви Стокс.

По думите му отделен въпрос е дали НАТО ще приема нови съюзници в бъдеще. Решението за разширяване се взема с консенсус от всички 32 държави членки, припомни експертът.

Стокс свързва присъединяването на Финландия и Швеция с промяната във възприятията за сигурността в Европа. Според него именно руската война е повлияла на двете страни да изберат пълноправно членство в НАТО, вместо да останат само партньори на Алианса.

„Русия сама превърна въпроса в политически“

Експертът заяви, че значителна част от отговорността за разширяването на НАТО се пада на Русия, въпреки че Москва обвинява Алианса за приближаването му до руските граници.

„Разбирам, че това не ѝ харесва. Но в края на 90-те и началото на 2000-те години Русия нямаше проблем с това. Тя превърна въпроса в политически и сега ще трябва да се примири с него“, каза Стокс.

Изказването му идва на фона на продължаващите спорове за бъдещата архитектура на сигурността в Европа и за възможните условия около прекратяването на войната в Украйна.

Източници: ukrinform.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    50 10 Отговор
    Невъзможни неща

    Коментиран от #35

    21:10 28.10.2026

  • 2 Хахаха

    48 9 Отговор
    Аааа кво беше това нато, да не е тея дет се карат по между си.

    21:11 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    53 9 Отговор
    Русия не настоява НАТО да се върне към статута си от 1997 г. Русия просто ви обвинява в лъжи и неблагодарност.

    Коментиран от #53

    21:13 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    41 7 Отговор
    Ами НЕ е вярно, че никоя държава НЕ е напуснала НАТьо❗

    Коментиран от #11

    21:13 28.10.2026

  • 10 Сатана Z

    37 8 Отговор
    Абе,мосю Макрон "асвабади" ли Париж или чака казаците да минат по Шанз Елизе

    Коментиран от #24

    21:14 28.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    30 3 Отговор

    До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":

    Та въпросът е :
    Знае и ЛЪЖЕ, или не знае ама е ИкспЕртин🤔

    21:14 28.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Овчар

    24 5 Отговор
    Жалки човечета със силни телевизори..!

    21:19 28.10.2026

  • 16 Авеее,

    25 4 Отговор
    То и художникът с мустачките имаше нова реалност, ама само госпожица Браун му направи компания накрая.

    21:21 28.10.2026

  • 17 САЩ И НАТО СА БЕЗЗАЩИТНИ 😀

    31 6 Отговор
    ЦЯЛ СВЯТ ВИДЯ КАК ИРАН ПОПИЛЯ 20 АМЕРИКАНСКИ БАЗИ ЗА 3 ДНИ. НА АПЕЛА ЗА ПОМОЩ НА САЩ НИКОЙ ОТ НАТО НЕ ДОЙДЕ СРЕЩУ ИРАН...😀😀😀😀 ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА 47 МЛРД $ 😀😀😀

    21:23 28.10.2026

  • 18 Гробар

    19 4 Отговор
    Да. Обаче. Количествените. Натрупвания. Не винаги. Водят. До качествени. Изменения. Факт.

    21:23 28.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пич

    23 4 Отговор
    Мислете така - като отидете сам в детската градина, а срещу вас са 32 хлапета!
    Това е НАТО!!!

    Коментиран от #45

    21:24 28.10.2026

  • 21 Хмм

    26 4 Отговор
    и армията на Наполеон, и армията на Хитлер бяха многонационални, но знаем как свършиха

    Коментиран от #37, #54

    21:24 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нц.....

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Той не може да се освободи от Мадам, ти от арабите го чакай да се освободи!

    21:26 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    22 5 Отговор
    Щом като НАТО не желае да се връща
    към състоянието отпреди 1997г.
    Русия ще направи каквото трябва НАТО
    да се върне в състоянието отпреди 1949г.

    Коментиран от #41

    21:32 28.10.2026

  • 27 отец Чапаев и Петка

    22 4 Отговор
    .....".Няма прецедент за принудително напускане".......има практика на доброзорно приемане.....без референдуми.........ако се дърпат...майдан-преврат

    21:32 28.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аз съм z

    17 3 Отговор
    Верно ли , че две натовки се биха за остров Кипър като хиени ?

    Коментиран от #32

    21:37 28.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мдаа

    6 14 Отговор
    И Русия трябва да бъде разбрана, защото тя не може иначе. Нейната основна функция е да сее зло, да причинява беди, да увеличава смъртта и разрухата.

    Коментиран от #34

    21:40 28.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мдаа":

    Още един "експерт" се изходи по въпроса

    21:46 28.10.2026

  • 35 Хаха хаха ха

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Колкото и да се звери ботокса, трябва да се примири. Сега могъщите САЩ са на страната на Украйна!Мощната икономика на САЩ издигна знамето над Райхстага! Такава е истината!

    21:47 28.10.2026

  • 36 От чужбина

    10 2 Отговор
    Този поне преброил ли е войниците в тези 32 държави за да спре да дрънка глупости.
    ДА, може броя на войниците да е голям, но това е заедно с американската и турската армия. Тези две армии едва ли ще се вкючат в битка заради пишман лидери като Урсула, Кая и други подобни. Така броя само на европейските войници се свежда до около 1 млн. Отделно стои въпроса за цената и издръжката на войната. Ако Европа поведе война с Русия е интересно дали има производствен потенциал за оръжия? Оказа се, че цялото НАТО произвежда за три месеца снарядите които Русия произвежда за 1 месец. Отделно Европа е силно зависима от Русия от вноса на уран. Ако този внос се прекрати, то до 1-2 години спират и повечето АЕЦ-и из Европа. Реално за Европа много по-голяма е заплахата от вътрешни размирици, отколкото заплахата от Русия.

    Коментиран от #44

    21:47 28.10.2026

  • 37 Интересно

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    А на Путин каква е?
    Проблема на всички е че отиват там, където нямат работа.

    Коментиран от #42

    21:48 28.10.2026

  • 38 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не е вярно!":

    Гърция срещу Путин, нали?

    21:49 28.10.2026

  • 39 Факт

    10 1 Отговор
    НАТО 32 ДЪРЖАВИ ОТ 32 ПОЛА ААХААХААХ

    Коментиран от #51

    21:50 28.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Интересно Грешка

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Ами":

    Русия може да направи нещата да се върнат преди 20 или 30 хиляди години. Нищо повече.

    21:51 28.10.2026

  • 42 Бравос

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Интересно":

    По твоему и многонационалната руска армия ,която ни освободи от турското "присъствие" е нямала работа в България .Трябвало е да чакаме дедите на Чърчил и Хитлер да си похортуват с османлиите или да си кютиме още 2-3 века с тях ?

    Коментиран от #50

    21:54 28.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Защо

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "От чужбина":

    лъжеш? Войнолюбците са добре въоръжени. А миролюбивите?

    21:58 28.10.2026

  • 45 Серсемин

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Много си прав! Това е истински ужас. Нито да ги биеш, нито да ги жалиш.

    21:58 28.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 така, така

    1 1 Отговор
    Арогантността на тоя е типична за цивилизования Запад - няма международно право, има наши правила. Затова изказвания от типа, че Русия ще трябвало да се примири са повече от очаквани, когато говорят хора, изгубили връзка с реалността и останали ментално в миналото.
    Човечеца трябва да слезе на земята и да преглътне загубата на НАТО. Да се благодарят и целуват ръка, че Путин им дава все още възможност да излязат от ситуацията с малко достоинство. Но ако дразнят мечката, май ще им се наложи да веят белия флаг и да капитулират. При това подобен развой ще се случи, не толкова защото Русия иска да воюва с НАТО, а защото САЩ не искат (а и не могат) да воюват с Русия. Без САЩ, НАТО са хартиен тигър, да не кажем зайче.
    Крайно време е елита на ЕС и НАТО да почнат да мислят, ако не искат да затрият цял континент.

    22:09 28.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ма защо

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Луганск":

    не си вземаш редовно лекарствата

    22:17 28.10.2026

  • 50 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Бравос":

    Променяш наклона, защото ти убива? Кой още кюти?

    22:18 28.10.2026

  • 51 Дефакто

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Много безполови е по добре!!!

    22:21 28.10.2026

  • 52 Обективен

    0 1 Отговор
    Прав е този “експерт”,НАТОʼняма да се върне в границите от 1977г.
    При разпадането му в близко бъдеще,ще отпадне и необходимостта от всякакви граници.
    Случайно,ако това не се случи,експертина трябва да е наясно,че съществуват и други начини за връщане.

    22:23 28.10.2026

  • 53 Благодарност

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    За какво бе ? За какво трябва да ви благодарим , нещо не се сещам . Коя точно е Русия ?????? Тоест аз знам коя е , ти знаеш ли ? Мога да ти разкажа цялата история на тъй наречената Русия . Ти не можеш .

    22:27 28.10.2026

  • 54 За армията на татарите

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    ми кажи , разкажи ми , моля те . Разкажи ми за руския мир за Руския мир 13 - 15 ти век . Искам да чуя .

    22:31 28.10.2026

  • 55 Яхуууууу

    0 0 Отговор
    поредна розова пропаганда. тука ли са фермата на Мирчев....

    22:32 28.10.2026

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