„НАТО има 32 държави“: Експерт обясни защо Русия трябва да приеме новата реалност

Русия трябва да приеме, че НАТО вече има 32 държави членки, а връщането на Алианса към военната му структура отпреди 1997 г. е невъзможно. Това заяви Джим Стокс, старши експерт в програмата „Бъдещето на сигурността“ на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО за периода 2023–2025 г.
„Русия трябва да приеме реалността: НАТО вече има 32 държави. Русия може да продължи да говори за това, а НАТО просто да отговори: „Взехме го предвид“. Няма да се променим“, каза Стокс в интервю за Укринформ.
Той коментира възможността Алиансът да се съобрази с исканията на Кремъл за връщане на военното присъствие към състоянието отпреди 1997 г. Според него това е „абсолютно невъзможно“, тъй като сред новите членове са Финландия и Швеция, а общо 16 държави са се присъединили след края на Студената война.
Няма прецедент за принудително напускане
„Те няма да се съгласят да напуснат Алианса, а останалите съюзници няма да се съгласят просто да им позволят да си тръгнат. В 77-годишната история на НАТО това никога не се е случвало“, заяви Стокс.
По думите му отделен въпрос е дали НАТО ще приема нови съюзници в бъдеще. Решението за разширяване се взема с консенсус от всички 32 държави членки, припомни експертът.
Стокс свързва присъединяването на Финландия и Швеция с промяната във възприятията за сигурността в Европа. Според него именно руската война е повлияла на двете страни да изберат пълноправно членство в НАТО, вместо да останат само партньори на Алианса.
„Русия сама превърна въпроса в политически“
Експертът заяви, че значителна част от отговорността за разширяването на НАТО се пада на Русия, въпреки че Москва обвинява Алианса за приближаването му до руските граници.„Разбирам, че това не ѝ харесва. Но в края на 90-те и началото на 2000-те години Русия нямаше проблем с това. Тя превърна въпроса в политически и сега ще трябва да се примири с него“, каза Стокс.
Изказването му идва на фона на продължаващите спорове за бъдещата архитектура на сигурността в Европа и за възможните условия около прекратяването на войната в Украйна.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Коментиран от #35
21:10 28.10.2026
2 Хахаха
21:11 28.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Гориил
Коментиран от #53
21:13 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #11
21:13 28.10.2026
10 Сатана Z
Коментиран от #24
21:14 28.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":Та въпросът е :
Знае и ЛЪЖЕ, или не знае ама е ИкспЕртин🤔
21:14 28.10.2026
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Овчар
21:19 28.10.2026
16 Авеее,
21:21 28.10.2026
17 САЩ И НАТО СА БЕЗЗАЩИТНИ 😀
21:23 28.10.2026
18 Гробар
21:23 28.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пич
Това е НАТО!!!
Коментиран от #45
21:24 28.10.2026
21 Хмм
Коментиран от #37, #54
21:24 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Нц.....
До коментар #10 от "Сатана Z":Той не може да се освободи от Мадам, ти от арабите го чакай да се освободи!
21:26 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
към състоянието отпреди 1997г.
Русия ще направи каквото трябва НАТО
да се върне в състоянието отпреди 1949г.
Коментиран от #41
21:32 28.10.2026
27 отец Чапаев и Петка
21:32 28.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Аз съм z
Коментиран от #32
21:37 28.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мдаа
Коментиран от #34
21:40 28.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ха ха
До коментар #31 от "Мдаа":Още един "експерт" се изходи по въпроса
21:46 28.10.2026
35 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "Няма":Колкото и да се звери ботокса, трябва да се примири. Сега могъщите САЩ са на страната на Украйна!Мощната икономика на САЩ издигна знамето над Райхстага! Такава е истината!
21:47 28.10.2026
36 От чужбина
ДА, може броя на войниците да е голям, но това е заедно с американската и турската армия. Тези две армии едва ли ще се вкючат в битка заради пишман лидери като Урсула, Кая и други подобни. Така броя само на европейските войници се свежда до около 1 млн. Отделно стои въпроса за цената и издръжката на войната. Ако Европа поведе война с Русия е интересно дали има производствен потенциал за оръжия? Оказа се, че цялото НАТО произвежда за три месеца снарядите които Русия произвежда за 1 месец. Отделно Европа е силно зависима от Русия от вноса на уран. Ако този внос се прекрати, то до 1-2 години спират и повечето АЕЦ-и из Европа. Реално за Европа много по-голяма е заплахата от вътрешни размирици, отколкото заплахата от Русия.
Коментиран от #44
21:47 28.10.2026
37 Интересно
До коментар #21 от "Хмм":А на Путин каква е?
Проблема на всички е че отиват там, където нямат работа.
Коментиран от #42
21:48 28.10.2026
38 Само питам
До коментар #32 от "Не е вярно!":Гърция срещу Путин, нали?
21:49 28.10.2026
39 Факт
Коментиран от #51
21:50 28.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Интересно Грешка
До коментар #26 от "Ами":Русия може да направи нещата да се върнат преди 20 или 30 хиляди години. Нищо повече.
21:51 28.10.2026
42 Бравос
До коментар #37 от "Интересно":По твоему и многонационалната руска армия ,която ни освободи от турското "присъствие" е нямала работа в България .Трябвало е да чакаме дедите на Чърчил и Хитлер да си похортуват с османлиите или да си кютиме още 2-3 века с тях ?
Коментиран от #50
21:54 28.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Защо
До коментар #36 от "От чужбина":лъжеш? Войнолюбците са добре въоръжени. А миролюбивите?
21:58 28.10.2026
45 Серсемин
До коментар #20 от "Пич":Много си прав! Това е истински ужас. Нито да ги биеш, нито да ги жалиш.
21:58 28.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 така, така
Човечеца трябва да слезе на земята и да преглътне загубата на НАТО. Да се благодарят и целуват ръка, че Путин им дава все още възможност да излязат от ситуацията с малко достоинство. Но ако дразнят мечката, май ще им се наложи да веят белия флаг и да капитулират. При това подобен развой ще се случи, не толкова защото Русия иска да воюва с НАТО, а защото САЩ не искат (а и не могат) да воюват с Русия. Без САЩ, НАТО са хартиен тигър, да не кажем зайче.
Крайно време е елита на ЕС и НАТО да почнат да мислят, ако не искат да затрият цял континент.
22:09 28.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ма защо
До коментар #46 от "Луганск":не си вземаш редовно лекарствата
22:17 28.10.2026
50 Интересно
До коментар #42 от "Бравос":Променяш наклона, защото ти убива? Кой още кюти?
22:18 28.10.2026
51 Дефакто
До коментар #39 от "Факт":Много безполови е по добре!!!
22:21 28.10.2026
52 Обективен
При разпадането му в близко бъдеще,ще отпадне и необходимостта от всякакви граници.
Случайно,ако това не се случи,експертина трябва да е наясно,че съществуват и други начини за връщане.
22:23 28.10.2026
53 Благодарност
До коментар #7 от "Гориил":За какво бе ? За какво трябва да ви благодарим , нещо не се сещам . Коя точно е Русия ?????? Тоест аз знам коя е , ти знаеш ли ? Мога да ти разкажа цялата история на тъй наречената Русия . Ти не можеш .
22:27 28.10.2026
54 За армията на татарите
До коментар #21 от "Хмм":ми кажи , разкажи ми , моля те . Разкажи ми за руския мир за Руския мир 13 - 15 ти век . Искам да чуя .
22:31 28.10.2026
55 Яхуууууу
22:32 28.10.2026