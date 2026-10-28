„НАТО има 32 държави“: Експерт обясни защо Русия трябва да приеме новата реалност

Русия трябва да приеме, че НАТО вече има 32 държави членки, а връщането на Алианса към военната му структура отпреди 1997 г. е невъзможно. Това заяви Джим Стокс, старши експерт в програмата „Бъдещето на сигурността“ на GLOBSEC и бивш директор по ядрената политика на НАТО за периода 2023–2025 г.

„Русия трябва да приеме реалността: НАТО вече има 32 държави. Русия може да продължи да говори за това, а НАТО просто да отговори: „Взехме го предвид“. Няма да се променим“, каза Стокс в интервю за Укринформ.

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Той коментира възможността Алиансът да се съобрази с исканията на Кремъл за връщане на военното присъствие към състоянието отпреди 1997 г. Според него това е „абсолютно невъзможно“, тъй като сред новите членове са Финландия и Швеция, а общо 16 държави са се присъединили след края на Студената война.

Няма прецедент за принудително напускане

„Те няма да се съгласят да напуснат Алианса, а останалите съюзници няма да се съгласят просто да им позволят да си тръгнат. В 77-годишната история на НАТО това никога не се е случвало“, заяви Стокс.

По думите му отделен въпрос е дали НАТО ще приема нови съюзници в бъдеще. Решението за разширяване се взема с консенсус от всички 32 държави членки, припомни експертът.

Стокс свързва присъединяването на Финландия и Швеция с промяната във възприятията за сигурността в Европа. Според него именно руската война е повлияла на двете страни да изберат пълноправно членство в НАТО, вместо да останат само партньори на Алианса.

„Русия сама превърна въпроса в политически“

Експертът заяви, че значителна част от отговорността за разширяването на НАТО се пада на Русия, въпреки че Москва обвинява Алианса за приближаването му до руските граници.

„Разбирам, че това не ѝ харесва. Но в края на 90-те и началото на 2000-те години Русия нямаше проблем с това. Тя превърна въпроса в политически и сега ще трябва да се примири с него“, каза Стокс.

Изказването му идва на фона на продължаващите спорове за бъдещата архитектура на сигурността в Европа и за възможните условия около прекратяването на войната в Украйна.

Източници: ukrinform.ua