Русия разреши на кораби със зърно да напуснат Азовско море

Руските власти са издали разрешителни на кораби, превозващи зърно за износ, да напуснат Азовско море. Това се случва за първи път от 10 юли, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници от бранша.

Морският трафик в района беше спрян през лятото заради украински атаки с дронове. Новите разрешителни ще позволят на корабите да преминат през Керченския проток, който свързва Азовско и Черно море.

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Според източниците разрешенията ще се издават до 15 ноември. Те посочват още, че плавателните съдове ще бъдат ескортирани през Черно море от руски военноморски конвой.

Превозът на селскостопанска продукция в района остава силно ограничен заради атаките срещу пристанища и плавателни съдове в Черно море. В предоставената информация няма данни колко кораба ще се възползват от разрешителните или кога ще започне конкретното им извеждане от Азовско море.

Източници: bnrnews.bg