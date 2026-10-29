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Ванс изпратил писмо до Иран за подновяване на преговорите
  Тема: Иранската криза

Ванс изпратил писмо до Иран за подновяване на преговорите

29 Октомври, 2026 02:07 408 0

  • джей ди ванс-
  • иран-
  • доналд тръмп-
  • мохсен резаи-
  • преговори

Американският вицепрезидент е потърсил контакт с Мохсен Резаи на фона на заплахите за нови удари срещу Техеран. Вашингтон настоява ядрената програма да бъде част от евентуален диалог

Ванс изпратил писмо до Иран за подновяване на преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е изпратил писмо до секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в опит да бъдат подновени преговорите между Вашингтон и Техеран, съобщи The Wall Street Journal. Информацията е цитирана от няколко медии, сред които Axios и агенция AFP.

Според американски източници писмото е било насочено към проверка дали двете страни могат да възстановят дипломатическия канал и да предотвратят нова военна операция на САЩ срещу Иран. По данни на The Wall Street Journal един от източниците е заявил, че инициативата е предприета по указание на президента Доналд Тръмп.

В същото време последвалите контакти между американски и ирански представители са били посветени на възможна рамка за бъдещи преговори, а не на конкретен проект за мирно споразумение. Американски представител е подчертал, че „преговорите изискват обсъждане на ядрения въпрос“.

Разминаване между Вашингтон и Техеран

Вашингтон настоява разговорите да включват ограничения върху ядрената програма на Иран. Техеран, от своя страна, иска първо да бъде облекчен икономическият натиск. Сред поставяните от Иран условия са вдигане на американската морска блокада, освобождаване на замразени средства и възможност за възобновяване на петролните продажби.

Американската позиция е, че Иран трябва да се върне към преговори по ядреното досие, преди да получи значимо облекчаване на санкциите. Това остава едно от основните препятствия пред възстановяването на диалога.

Президентът Тръмп е заявил пред журналисти, че писмото на Ванс е свързано с осигуряването на необходимите медицински доставки за Иран. Това обяснение се различава от информацията на The Wall Street Journal, според която писмото е било част от опит за възобновяване на преговорите.

Военна заплаха след изборите

Дипломатическият ход идва на фона на предупреждения от Вашингтон за възможна нова военна операция срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Според американски представители няколко държави от Близкия изток са били посъветвани да се подготвят както за евентуални удари, така и за ответни действия от страна на Техеран.

Резаи е сред най-влиятелните представители на иранския апарат за сигурност. Той е бивш дългогодишен командир на Корпуса на стражите на ислямската революция и заема поста секретар на Върховния съвет за национална сигурност.

Източници: axios.com, brecorder.com, timesofisrael.com


Иран (Ислямска Република)
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