Тръмп издаде над 100 призовки за данни на избиратели

Администрацията на Доналд Тръмп е издала над 100 призовки, с които изисква изборни записи за десетки хиляди избиратели в най-малко 13 щата. Кампанията е насочена към търсене на доказателства за незаконно гласуване от хора, които не са американски граждани, и се разраства непосредствено преди междинните избори.

Повечето призовки са изпратени през последните три месеца до щатски и местни изборни служби. Сред засегнатите са Минеаполис, Филаделфия, Лос Анджелис, както и щатите Тексас, Канзас и Джорджия. Най-малко 49 от документите са издадени от федерални съдебни състави, което ги свързва с наказателни разследвания и ги прави по-трудни за оспорване от административните искания.

Данните, които федералните власти изискват, включват история на гласуването, адреси и регистрационни документи. Целта е да се установи дали лица, за които има съмнения относно гражданството, са били регистрирани или са гласували във федерални избори. Гласуването на неграждани във федерални избори е незаконно, но множество проучвания и анализ на Ройтерс показват, че явлението е изключително рядко.

Белият дом защитава действията

Белият дом представя разследванията като приоритет за защита на изборите. „Администрацията на Тръмп изпраща ясен сигнал, че всеки, който гласува незаконно на нашите избори, ще бъде подведен под отговорност. Само американците трябва да избират лидерите на Америка“, заяви говорителката Лорън Бис пред Ройтерс.

Федералните действия обаче предизвикаха правни спорове. Федерална съдийка ограничи операциите и разпитите на Министерството на вътрешната сигурност в девет щата, когато те засягат или вероятно ще засегнат американски граждани. В решението си тя посочи висок риск от грешки, тъй като не съществува единна федерална база данни за гражданството на всички жители на страната.

Спорни списъци преди изборите

Министерството на правосъдието поиска от Вашингтон да отдели бюлетините на 405 души, за които твърди, че са се регистрирали без американско гражданство. Според ведомството тези лица са подали около 1500 бюлетини на предишни избори. Държавният секретар на Вашингтон Стив Хобс заяви, че моментът на искането, отправено седмица преди изборите, „несъмнено цели да хвърли необоснирано подозрение върху резултатите“.

В Калифорния федералните власти поискаха да бъдат отделени бюлетините на до 20 000 души. Апелативен съд отказа да ускори процедурата, а спорът беше върнат за разглеждане от по-ниска инстанция. В Лос Анджелис проверка на извадка от 200 записа от федералния списък е установила неактивни или отменени регистрации, хора без история на гласуване и избиратели, които изглеждали родени в САЩ.

Предишни проверки също поставят под въпрос точността на подобни списъци. В Невада твърдението за 1500 потенциални неграждани не е довело до откриването на нито един такъв случай. В окръг Марикопа първоначално обявените 207 потенциални неграждани са се оказали осем след допълнителна проверка.

Малко наказателни производства

Разследване на ProPublica установи, че след изискване на записи за около 130 души през март служители са докладвали, че само един случай е бил препратен за наказателно преследване. Вътрешна оценка на ръководител на екип описва работата като „разпокъсана и неорганизирана“.

Предстои съдилищата да се произнесат по няколко дела, свързани с достъпа до избирателни данни и отделянето на бюлетини. Междинните избори в САЩ са насрочени за 3 ноември, а резултатите в щати като Вашингтон и Калифорния могат да повлияят върху контрола над Конгреса.

Източници: investing.com, apnews.com, propublica.org