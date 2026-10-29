Академията на МВР връчва дипломите на випуск 2026

Академията на МВР ще връчи дипломите на курсантите от випуск 2026 на церемония на 29 октомври. Събитието ще започне в 11:00 часа в сградата на академията на бул. „Александър Малинов“ №1 в София.

Дипломите си ще получат курсантите от факултет „Полиция“ и факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“. С церемонията те приключват обучението си в Академията на МВР и предстои да продължат професионалния си път в системата на вътрешните работи.

На събитието ще присъства министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. Поканен е и министър-председателят Румен Радев.

В публикуваната информация не е посочен точният брой на курсантите, които ще получат дипломите си.

Източници: dariknews.bg