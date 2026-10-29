"Газов шок в Европа: цената премина 100 евро за първи път от 2022 г."

Цената на европейския природен газ надхвърли 100 евро за мегаватчас за първи път от декември 2022 г. Фючърсът за доставка през следващия месец на нидерландския хъб TTF, който е основен ориентир за пазара в Европа, достигна 100,37 евро за мегаватчас в 16:00 часа централноевропейско време на 28 октомври. Повишението за деня беше над 4%.
Ръстът последва предупреждение на еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен. „Отново, заради геополитическата турбулентност, Европа е изправена пред нова енергийна криза“, заяви той пред журналисти в Брюксел. По думите му предстоящата зима ще бъде трудна за европейските граждани и икономиката, а сметките за горива в Европейския съюз „се покачват стремително“.
Ниските запаси увеличават натиска върху пазара
Газовите хранилища в Европейския съюз са били запълнени на 75% към 21 октомври, показват данни на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори ACER. Това е под обичайния целеви процент от 90% за 1 ноември, като държавите членки имат право да прилагат целта по-гъвкаво. В края на предходната зима запасите са били едва 28%, при деветгодишна средна стойност от около 40%.
Попълването на хранилищата е било бавно и скъпо. ACER оценява, че войната е увеличила сметката на Европа за внос на газ с между 18 и 33 милиарда евро. Допълнителен натиск идва от прекъсването на доставки на втечнен природен газ, свързано с войната с Иран. През лятото почти никакъв втечнен газ от Катар не е достигнал до Европейския съюз, което е увеличило зависимостта от доставки от Съединените щати. Те вече осигуряват около 30% от газа за блока.
Европа ще се конкурира с Азия за втечнен газ
През зимата Европейският съюз ще трябва да се конкурира с азиатските купувачи за свободните товари втечнен природен газ. Според ACER това може да доведе до нови резки колебания на цените. Рискът е частично ограничен от по-ниското потребление: търсенето на газ в Европа е с около 20% под равнището отпреди кризата от 2022 г., което позволява наличните запаси да бъдат използвани по-дълго.
Цената на TTF остава под рекордните около 340 евро за мегаватчас, достигнати през август 2022 г., но е значително над равнището от около 32 евро преди началото на войната с Иран. Европейската комисия очаква световният пазар на дизел да остане ограничен до 2027 г. и иска да увеличи производството в европейските рафинерии, около една четвърт от които са затворили през последните две десетилетия.
Като възможна алтернатива Европейският съюз и Канада обсъждат дългосрочно споразумение за доставки на втечнен природен газ. В четвъртък е насрочена среща на министрите на енергетиката на държавите членки, на която се очаква да бъдат обсъдени рисковете за доставките през зимата.
Източници: euronews.com, acer.europa.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #33
08:57 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Урсула
08:58 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Добре дошли в еврозоната глупаци!
09:00 29.10.2026
6 Тръмп нахъса Европа срещу Русия
Коментиран от #20
09:00 29.10.2026
7 Браво на Урсула и компания
09:03 29.10.2026
8 провинциалист
Коментиран от #19
09:03 29.10.2026
9 Газпром
09:04 29.10.2026
10 геополитическата турбулентност
09:07 29.10.2026
11 Ъъъ
Едните Сащ-исани, другите шокирани....🤔
09:09 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БАНко
09:15 29.10.2026
14 Умни ръководни кадри
Ние не сме гласували за тях но те ни управляват.
09:16 29.10.2026
15 Цената на ВЕИ пада
Коментиран от #27, #34
09:17 29.10.2026
16 санкциите работят
Коментиран от #26
09:18 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ?????
Преди евтиният тръбопроводен газ идваше в Европа, а скъпия втечнен в Азия.
Лелките в Брюксел го измислиха да е обратното - тръбите тръгнаха на изток, а втечнения газ в Европа.
Но когато има дефицит втечнения отива там където плащат повече.
Честито на умнокрасивите дето ни оттърваха от газовите зависимости.
09:20 29.10.2026
19 селянин
До коментар #8 от "провинциалист":Защото се освободихме отдавна и даже забравихме какво е да ти спрат газа в най-големия студ. Русия вече не е фактор за енергетиката на Европа. Темата е актуална за китайците.
Коментиран от #24
09:20 29.10.2026
20 селянин
До коментар #6 от "Тръмп нахъса Европа срещу Русия":Когато през 2022 г. Русия нападна Украйна, а в отговор Европа я отряза от пазара си, Тръмп не беше президент на САЩ. Доводът ти не е обезпечен с факти.
09:22 29.10.2026
21 да да
09:24 29.10.2026
22 у7ъ6трът
Този 1 мегават се получава от 95 кубика газ или общо взето 10,5 мегавата се получават от 1000 кубика... За удобство смятаме 1:10 и се оказва, че сегашната цена на 1000 кубика газ е €1000...
Въпрос:
През 2020г. цената на 1000 кубика гаден руски газ беше $130-150- ще познаете ли колко пъти се събират $150 в сегашните €1000? Разбира се зависи от курса, но онези $150 са около €130- значи разликата в цената е от 7 до 8 ПЪТИ... Найс, а...
09:25 29.10.2026
23 Урсула каза...-
09:27 29.10.2026
24 БАНко
До коментар #19 от "селянин":БЪЛГАРИЯ И ПОЛША БЯХА ПЪРВИТЕ КОИТО .......СПРЯХА ДА ПЛАЩАТ ЗА ГАЗ ПО ДЪЛГОСРОЧЕН ДОГОВОР С ,, ГАЗПРОМ" , И ОТ 28.04.2022 ГОДИНА ЗАПОЧНАХТЕ ДА ,, МРЪЗНЕТЕ" , ПРИ КИРЧО И КОКОРЧО !!!
09:27 29.10.2026
25 Андрей
09:28 29.10.2026
26 Реалист!
До коментар #16 от "санкциите работят":Спестяваш им го,казвайки- ,,управляващи на ЕС"...!
Та те са си чисти...- ,,ЕвроКокошки"...!
09:31 29.10.2026
27 За тази инвестиция...
До коментар #15 от "Цената на ВЕИ пада":...трябват пари...,а няма...?!
Дай пари-акъл не щем...!
09:33 29.10.2026
28 Пецо
09:36 29.10.2026
29 Оги
09:37 29.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 селяк
09:41 29.10.2026
33 Селски коч
До коментар #1 от "Гост":жалкото е, че по договора, който руснаците искаха да превалутираме в рубли, цената беше 7 евро за мВат/ч.
09:44 29.10.2026
34 Кйхфжж
До коментар #15 от "Цената на ВЕИ пада":Не си добре,грантаджийски знаеш какъв.
09:50 29.10.2026