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Газов шок в Европа: цената премина 100 евро за първи път от 2022 г.

Газов шок в Европа: цената премина 100 евро за първи път от 2022 г.

29 Октомври, 2026 08:56 911 34

  • европейски газ-
  • природен газ-
  • втечнен природен газ-
  • европейски съюз-
  • енергийна криза

Цената на нидерландския TTF достигна 100,37 евро за мегаватчас, а Брюксел предупреди за трудна зима и нова енергийна криза

Газов шок в Европа: цената премина 100 евро за първи път от 2022 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цената на европейския природен газ надхвърли 100 евро за мегаватчас за първи път от декември 2022 г. Фючърсът за доставка през следващия месец на нидерландския хъб TTF, който е основен ориентир за пазара в Европа, достигна 100,37 евро за мегаватчас в 16:00 часа централноевропейско време на 28 октомври. Повишението за деня беше над 4%.

Ръстът последва предупреждение на еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен. „Отново, заради геополитическата турбулентност, Европа е изправена пред нова енергийна криза“, заяви той пред журналисти в Брюксел. По думите му предстоящата зима ще бъде трудна за европейските граждани и икономиката, а сметките за горива в Европейския съюз „се покачват стремително“.

Ниските запаси увеличават натиска върху пазара

Газовите хранилища в Европейския съюз са били запълнени на 75% към 21 октомври, показват данни на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори ACER. Това е под обичайния целеви процент от 90% за 1 ноември, като държавите членки имат право да прилагат целта по-гъвкаво. В края на предходната зима запасите са били едва 28%, при деветгодишна средна стойност от около 40%.

Попълването на хранилищата е било бавно и скъпо. ACER оценява, че войната е увеличила сметката на Европа за внос на газ с между 18 и 33 милиарда евро. Допълнителен натиск идва от прекъсването на доставки на втечнен природен газ, свързано с войната с Иран. През лятото почти никакъв втечнен газ от Катар не е достигнал до Европейския съюз, което е увеличило зависимостта от доставки от Съединените щати. Те вече осигуряват около 30% от газа за блока.

Европа ще се конкурира с Азия за втечнен газ

През зимата Европейският съюз ще трябва да се конкурира с азиатските купувачи за свободните товари втечнен природен газ. Според ACER това може да доведе до нови резки колебания на цените. Рискът е частично ограничен от по-ниското потребление: търсенето на газ в Европа е с около 20% под равнището отпреди кризата от 2022 г., което позволява наличните запаси да бъдат използвани по-дълго.

Цената на TTF остава под рекордните около 340 евро за мегаватчас, достигнати през август 2022 г., но е значително над равнището от около 32 евро преди началото на войната с Иран. Европейската комисия очаква световният пазар на дизел да остане ограничен до 2027 г. и иска да увеличи производството в европейските рафинерии, около една четвърт от които са затворили през последните две десетилетия.

Като възможна алтернатива Европейският съюз и Канада обсъждат дългосрочно споразумение за доставки на втечнен природен газ. В четвъртък е насрочена среща на министрите на енергетиката на държавите членки, на която се очаква да бъдат обсъдени рисковете за доставките през зимата.

Източници: euronews.com, acer.europa.eu


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    46 0 Отговор
    Санкциите срещу Русия работят....срещу ЕС.

    Коментиран от #33

    08:57 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Урсула

    37 0 Отговор
    Спокойно, спокойно, никой в ЕС няма да плаща, защото газта скоро ще се свърши!

    08:58 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    40 0 Отговор
    Ма изтраскайте още някоя друга антируска санкция и ше се опраите, бе! Не се ли сещате?

    09:00 29.10.2026

  • 6 Тръмп нахъса Европа срещу Русия

    33 0 Отговор
    и сега препродава на ЕвроЗелките на тройни цени, понеже те са много" умни"

    Коментиран от #20

    09:00 29.10.2026

  • 7 Браво на Урсула и компания

    24 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    09:03 29.10.2026

  • 8 провинциалист

    30 0 Отговор
    А защо никой не се радва на освобождаването от зависимостта?

    Коментиран от #19

    09:03 29.10.2026

  • 9 Газпром

    28 0 Отговор
    Сбогом Русия здравей мизерия

    09:04 29.10.2026

  • 10 геополитическата турбулентност

    28 1 Отговор
    Урсулите занулиха Европа и още са на власт - това нормално ли е? Оставка на урсулите, после съд и затвор!

    09:07 29.10.2026

  • 11 Ъъъ

    20 0 Отговор
    "Газов шок в Европа: цената премина 100 евро за първи път от 2022 г."

    Едните Сащ-исани, другите шокирани....🤔

    09:09 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БАНко

    11 0 Отговор
    ,, ЕТО ТАМ ИМА ЕДИН БУТОН И ,,ГАЗПРОМ " ЩЕ ГО НАТСНЕ , ЕДНАТА ТРЪБА НА СЕВЕРЕН ПОТОК НЕ УСПЯХА ДА ПОВРЕДЯТ И ТЯ Е ДО ГЕРМАНИЯ , КОЯТО ЩЕ СТАНЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПА " ...... НАТООВЦЕ , ТОВА СА ДУМИ НА ПУТИН ЗА ЖАЛКАТА БРЮКСЕЛСКА ........ХХХХХХХ

    09:15 29.10.2026

  • 14 Умни ръководни кадри

    12 0 Отговор
    Ама много ,,, умни ,, .
    Ние не сме гласували за тях но те ни управляват.

    09:16 29.10.2026

  • 15 Цената на ВЕИ пада

    0 9 Отговор
    Става все по-изгодно да се произвежда електроенергия от ВЕИ. Изгодно е за производителите, разбира се. Затова станете производители, вместо да недоволствате от цените. Топлоизолирана сграда, 30 kW панели на покрива, 50 kWh батерия и електромобил в гаража - стремете се към това. Тогава цената на газа вече няма да ви интересува.

    Коментиран от #27, #34

    09:17 29.10.2026

  • 16 санкциите работят

    7 0 Отговор
    еми така е понеже са много “умни” управляващите на европа…

    Коментиран от #26

    09:18 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ?????

    14 0 Отговор
    То си е резултат на умна геополитика.
    Преди евтиният тръбопроводен газ идваше в Европа, а скъпия втечнен в Азия.
    Лелките в Брюксел го измислиха да е обратното - тръбите тръгнаха на изток, а втечнения газ в Европа.
    Но когато има дефицит втечнения отива там където плащат повече.
    Честито на умнокрасивите дето ни оттърваха от газовите зависимости.

    09:20 29.10.2026

  • 19 селянин

    0 10 Отговор

    До коментар #8 от "провинциалист":

    Защото се освободихме отдавна и даже забравихме какво е да ти спрат газа в най-големия студ. Русия вече не е фактор за енергетиката на Европа. Темата е актуална за китайците.

    Коментиран от #24

    09:20 29.10.2026

  • 20 селянин

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Тръмп нахъса Европа срещу Русия":

    Когато през 2022 г. Русия нападна Украйна, а в отговор Европа я отряза от пазара си, Тръмп не беше президент на САЩ. Доводът ти не е обезпечен с факти.

    09:22 29.10.2026

  • 21 да да

    5 0 Отговор
    Идва еврокочяк .Хак им наместят целия кочан.....

    09:24 29.10.2026

  • 22 у7ъ6трът

    3 0 Отговор
    Да припомним на розовите понита математиката:

    Този 1 мегават се получава от 95 кубика газ или общо взето 10,5 мегавата се получават от 1000 кубика... За удобство смятаме 1:10 и се оказва, че сегашната цена на 1000 кубика газ е €1000...

    Въпрос:

    През 2020г. цената на 1000 кубика гаден руски газ беше $130-150- ще познаете ли колко пъти се събират $150 в сегашните €1000? Разбира се зависи от курса, но онези $150 са около €130- значи разликата в цената е от 7 до 8 ПЪТИ... Найс, а...

    09:25 29.10.2026

  • 23 Урсула каза...-

    6 0 Отговор
    НЕма се пУашите,важното е,че вече сме енергийно-независими от Русия...!

    09:27 29.10.2026

  • 24 БАНко

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "селянин":

    БЪЛГАРИЯ И ПОЛША БЯХА ПЪРВИТЕ КОИТО .......СПРЯХА ДА ПЛАЩАТ ЗА ГАЗ ПО ДЪЛГОСРОЧЕН ДОГОВОР С ,, ГАЗПРОМ" , И ОТ 28.04.2022 ГОДИНА ЗАПОЧНАХТЕ ДА ,, МРЪЗНЕТЕ" , ПРИ КИРЧО И КОКОРЧО !!!

    09:27 29.10.2026

  • 25 Андрей

    5 0 Отговор
    Сега разбрахте ли, какво ви каза Путин за санкциите и Северен поток??? Че е да се прострелял сам в крака!

    09:28 29.10.2026

  • 26 Реалист!

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "санкциите работят":

    Спестяваш им го,казвайки- ,,управляващи на ЕС"...!
    Та те са си чисти...- ,,ЕвроКокошки"...!

    09:31 29.10.2026

  • 27 За тази инвестиция...

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цената на ВЕИ пада":

    ...трябват пари...,а няма...?!
    Дай пари-акъл не щем...!

    09:33 29.10.2026

  • 28 Пецо

    3 0 Отговор
    Чака на студена зима, дано поне не е и тъмна, че както е тръгнало :Д ама СЛАВА НА ЕС на Клуба на Богатите :Д

    09:36 29.10.2026

  • 29 Оги

    2 0 Отговор
    Санкциите работят.

    09:37 29.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 селяк

    1 0 Отговор
    са идете за Гюрко украйнски да гласувате тиа дни

    09:41 29.10.2026

  • 33 Селски коч

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    жалкото е, че по договора, който руснаците искаха да превалутираме в рубли, цената беше 7 евро за мВат/ч.

    09:44 29.10.2026

  • 34 Кйхфжж

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цената на ВЕИ пада":

    Не си добре,грантаджийски знаеш какъв.

    09:50 29.10.2026