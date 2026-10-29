"Газов шок в Европа: цената премина 100 евро за първи път от 2022 г."

Цената на европейския природен газ надхвърли 100 евро за мегаватчас за първи път от декември 2022 г. Фючърсът за доставка през следващия месец на нидерландския хъб TTF, който е основен ориентир за пазара в Европа, достигна 100,37 евро за мегаватчас в 16:00 часа централноевропейско време на 28 октомври. Повишението за деня беше над 4%.

Ръстът последва предупреждение на еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен. „Отново, заради геополитическата турбулентност, Европа е изправена пред нова енергийна криза“, заяви той пред журналисти в Брюксел. По думите му предстоящата зима ще бъде трудна за европейските граждани и икономиката, а сметките за горива в Европейския съюз „се покачват стремително“.

Ниските запаси увеличават натиска върху пазара

Газовите хранилища в Европейския съюз са били запълнени на 75% към 21 октомври, показват данни на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори ACER. Това е под обичайния целеви процент от 90% за 1 ноември, като държавите членки имат право да прилагат целта по-гъвкаво. В края на предходната зима запасите са били едва 28%, при деветгодишна средна стойност от около 40%.

Попълването на хранилищата е било бавно и скъпо. ACER оценява, че войната е увеличила сметката на Европа за внос на газ с между 18 и 33 милиарда евро. Допълнителен натиск идва от прекъсването на доставки на втечнен природен газ, свързано с войната с Иран. През лятото почти никакъв втечнен газ от Катар не е достигнал до Европейския съюз, което е увеличило зависимостта от доставки от Съединените щати. Те вече осигуряват около 30% от газа за блока.

Европа ще се конкурира с Азия за втечнен газ

През зимата Европейският съюз ще трябва да се конкурира с азиатските купувачи за свободните товари втечнен природен газ. Според ACER това може да доведе до нови резки колебания на цените. Рискът е частично ограничен от по-ниското потребление: търсенето на газ в Европа е с около 20% под равнището отпреди кризата от 2022 г., което позволява наличните запаси да бъдат използвани по-дълго.

Цената на TTF остава под рекордните около 340 евро за мегаватчас, достигнати през август 2022 г., но е значително над равнището от около 32 евро преди началото на войната с Иран. Европейската комисия очаква световният пазар на дизел да остане ограничен до 2027 г. и иска да увеличи производството в европейските рафинерии, около една четвърт от които са затворили през последните две десетилетия.

Като възможна алтернатива Европейският съюз и Канада обсъждат дългосрочно споразумение за доставки на втечнен природен газ. В четвъртък е насрочена среща на министрите на енергетиката на държавите членки, на която се очаква да бъдат обсъдени рисковете за доставките през зимата.

Източници: euronews.com, acer.europa.eu