Руски атаки убиха човек в Киев и оставиха Днипро без ток

Един човек загина при руска балистична атака срещу Киев вечерта на 29 октомври. Отломки от ракета паднаха в двор на жилищен комплекс в Днипровския район, където бяха повредени жилищна сграда и автомобили. Част от магазин също е била разрушена, а възникналият пожар е локализиран.

В Дарницки район са се запалили складови сгради. Според кмета на Киев Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация спешните служби са били изпратени на няколко места в столицата. Кличко призова жителите да останат в укритията, докато продължава балистичната атака.

„В столицата има взривове. Градът е подложен на балистична атака. Намирайте се в укрития“, заяви Виталий Кличко.

Киевската градска военна администрация по-късно съобщи за загинал човек в резултат на ракетния удар. В публикуваната информация не се посочва броят на ранените.

Над 350 000 абонати без електричество в Днипро

Нови руски удари оставиха без електрозахранване над 350 000 абонати в Днипро и близките населени места. Това съобщи ръководителят на Днипропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Врагът за пореден път през деня атакува Днипро. По предварителни данни без ток са останали над 350 000 абонати в града и близките населени места“, каза Ганжа.

Енергетиците работят по възстановяването на електроснабдяването. Помпените станции за водоснабдяване и канализация са превключени към резервно захранване от генератори, за да продължат работа въпреки прекъсванията.

ДТЕК съобщи, че част от Днипро и прилежащите райони са останали без електричество след атака по магистрални електропроводи. В наличната информация не се посочва срок за пълното възстановяване на тока.

Източници: pravda.com.ua