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Руски атаки убиха човек в Киев и оставиха Днипро без ток
  Тема: Украйна

Руски атаки убиха човек в Киев и оставиха Днипро без ток

30 Октомври, 2026 03:28 644 24

  • киев-
  • днипро-
  • руски атаки-
  • балистични ракети-
  • електроснабдяване

При ракетния удар по украинската столица са повредени жилищни сгради, автомобили и магазин. В Днипро над 350 000 абонати останаха без електричество

Руски атаки убиха човек в Киев и оставиха Днипро без ток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек загина при руска балистична атака срещу Киев вечерта на 29 октомври. Отломки от ракета паднаха в двор на жилищен комплекс в Днипровския район, където бяха повредени жилищна сграда и автомобили. Част от магазин също е била разрушена, а възникналият пожар е локализиран.

В Дарницки район са се запалили складови сгради. Според кмета на Киев Виталий Кличко и Киевската градска военна администрация спешните служби са били изпратени на няколко места в столицата. Кличко призова жителите да останат в укритията, докато продължава балистичната атака.

„В столицата има взривове. Градът е подложен на балистична атака. Намирайте се в укрития“, заяви Виталий Кличко.

Киевската градска военна администрация по-късно съобщи за загинал човек в резултат на ракетния удар. В публикуваната информация не се посочва броят на ранените.

Над 350 000 абонати без електричество в Днипро

Нови руски удари оставиха без електрозахранване над 350 000 абонати в Днипро и близките населени места. Това съобщи ръководителят на Днипропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Врагът за пореден път през деня атакува Днипро. По предварителни данни без ток са останали над 350 000 абонати в града и близките населени места“, каза Ганжа.

Енергетиците работят по възстановяването на електроснабдяването. Помпените станции за водоснабдяване и канализация са превключени към резервно захранване от генератори, за да продължат работа въпреки прекъсванията.

ДТЕК съобщи, че част от Днипро и прилежащите райони са останали без електричество след атака по магистрални електропроводи. В наличната информация не се посочва срок за пълното възстановяване на тока.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горките страхливи руснаци

    2 5 Отговор
    Цял свят ги мрази, защото ги е страх от едно джудже в бункер, което им отнема всички човешки права.

    Коментиран от #6

    03:32 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Израелските и Американски атаки срещу цивилни обекти обикновенно завършват със стотици убити Палестинци или Иранци,но Ганев не пише за това.

    03:38 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Горките страхливи руснаци":

    Ако имаш 10 000 евро в сметката или под възглавницата и ти можеш да се почустваш свободен Европеец с щовешки права.10К евро са нищо в днешн време в държава като БГто.Имаш ли ги или найн?

    03:42 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Виталий Кличко заяви, че Киев вече няма собствено производство на електроенергия, въпреки че потреблението на енергия остава огромно.

    „Систематичните атаки на руската армия срещу електропреносната мрежа на киевския режим дадоха резултати. Киев, един от най-големите градове в Украйна, е останал практически без производствени мощности, без електричество. Ситуацията там е катастрофална, тъй като не е останала нито една непокътната електроцентрала, нито един източник на енергия, който би могъл да снабдява военно-промишления комплекс на Украйна

    03:50 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    3 0 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:09 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Горски

    1 0 Отговор
    Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара.
    Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
    Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ?

    04:46 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гнунев

    0 0 Отговор
    Пропуснал си да вмъкнеш и колко деца са загинали, че картината на трагедията да е пълна

    05:16 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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