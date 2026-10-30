Нетаняху оспори изборите след загуба на мнозинството

Партията на израелския премиер Бенямин Нетаняху засили обвиненията си, че арабски формации са „откраднали“ парламентарните избори с предполагаема помощ от чужбина. Това стана, след като преброяването показа, че блокът на премиера е загубил мнозинството си в Кнесета.

Резултатите сочат 53 места за блока на Нетаняху в 120-местния парламент. Опозицията, водена от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, получава 48 мандата, а двете арабски партии – общо 19. За мнозинство са необходими 61 места.

Ликуд разпространи изявление, в което заяви: „Изборите в Израел бяха откраднати!“ Партията твърди без доказателства, че предполагаемата намеса е била насочена към „чуждо превземане на Кнесета“, ислямизиране на Израел и сваляне на дясното правителство. Израелски медии съобщиха, че представители на Ликуд насочват обвиненията към Катар, който отхвърли твърденията като „нелепи и опасни“.

Проверка има, но резултатите не са поставени под съмнение

Председателят на Централната избирателна комисия и върховен съдия Ноам Солберг поиска от службата Шин Бет да провери сигнали за възможно финансиране от „чужди субекти срещу интересите на Израел“. Той обаче заяви, че не може да потвърди твърденията.

Избирателната комисия подчерта, че проверката не променя резултатите. В писмо до депутат тя определи твърденията за системни нарушения на изборната честност като „безпочвени“. Шин Бет също заяви, че разследването не цели да хвърля сянка върху цяла общност, упражнила правото си на глас по законен и демократичен начин. Очаква се службата да представи заключенията си в рамките на седмица.

Айзенкот обвини Ликуд, че се опитва да делегитимира вота. „Правят го, защото загубиха“, каза той. Президентът Ицхак Херцог определи ситуацията като чувствителна и призова за пълна проверка, но предупреди да не бъде очерняна цяла общност.

Арабските партии държат ключа към следващото правителство

Нито блокът на Нетаняху, нито опозицията разполагат самостоятелно с необходимите 61 места. Това поставя арабските партии в решаваща позиция при преговорите за ново управление. Айзенкот е оставил отворена възможността за сътрудничество с тях, макар че част от съюзниците му отхвърлят подобен ход.

Арабските формации могат да подкрепят опозицията при избора на председател на Кнесета и при ключови парламентарни гласувания, без непременно да участват формално в коалиция. Междувременно Нетаняху остава премиер, докато партиите търсят необходимата подкрепа за съставяне на правителство.

Резултатите трябва да бъдат официално заверени и предадени на президента. Новият Кнесет се очаква да положи клетва на 10 ноември. Ако след няколко опита не бъде сформирано мнозинство, Израел може да се насочи към нови избори в началото на следващата година.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, 1news.co.nz