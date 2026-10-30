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Педро Санчес подкрепя министъра на транспорта след трагедията в Урда

Педро Санчес подкрепя министъра на транспорта след трагедията в Урда

30 Октомври, 2026 04:09 473 1

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  • испания

Пуенте ще даде обяснения пред испанския парламент на 3 ноември, докато опозицията и синдикати настояват за политическа отговорност

Педро Санчес подкрепя министъра на транспорта след трагедията в Урда - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес продължава да подкрепя министъра на транспорта Оскар Пуенте, който е подложен на силен политически и синдикален натиск след смъртоносната железопътна катастрофа край Урда. Това съобщи агенция Европа прес, позовавайки се на източници от Монклоа. По тяхна информация Санчес е предал подкрепата си на Пуенте по време на координационна среща в Толедо и смята, че инцидентът не е свързан с управлението на министъра и неговата политическа отговорност.

Катастрофата стана на 28 октомври, когато високоскоростен влак на Ренфе се вряза в спрял влак на компанията Ирио край Урда, в провинция Толедо. По последните публикувани данни жертвите са повече от 70, а десетки пътници са ранени. Инцидентът е вторият смъртоносен сблъсък с високоскоростни влакове в Испания за девет месеца след трагедията край Адамус през януари.

Разследва се решението за подновяване на движението

Пуенте заяви, че около 8:30 часа е отказала системата за сигурност LZB, което е довело до автоматичното спиране на влаковете в участък от около 63 километра. Шест минути по-късно контролен център на Адлиф е разрешил на влака на Ренфе да продължи с нормална скорост, въпреки че влакът на Ирио все още е бил спрян на линията. Сблъсъкът е станал приблизително 17 минути след подновяването на движението.

Министърът определи решението като „необяснимо“ и заяви, че според правилата влакът е трябвало да се движи с ограничена скорост и постоянна видимост, докато повредата бъде отстранена. Пуенте отхвърли възможността да подаде оставка, като каза, че приоритетът му е да изясни причините за катастрофата и да помогне за предотвратяването на подобни инциденти.

„Ще изясним до последния детайл“ случилото се, заяви Санчес след заседание на регионалния координационен център за реакция при извънредни ситуации. Премиерът допълни, че Испания трябва да засили сигурността по железопътната мрежа и че при установени нарушения ще бъдат предприети необходимите действия.

Натискът върху министъра се засилва

Народната партия и Фронтът на труда настояват за политическа отговорност. Част от партньорите на правителството, сред които Сумар, Републиканската левица на Каталуния и „Подемос“, поискаха Пуенте да се яви пред парламента. Синдикати също го критикуваха заради публичното посочване на възможна човешка грешка в контролния център.

Пуенте ще даде обяснения пред Постоянната депутатска комисия на Конгреса на 3 ноември от 17:00 часа. Той е поискал изслушването по собствена инициатива, след като няколко политически сили вече са настояли за появата му в парламента. Преди това министърът трябва да даде и нова пресконференция за хода на разследването и действията на властите.

Разследването все още трябва да установи защо единият влак е продължил движението си, докато другият е останал спрян, както и кой е взел окончателното решение за подновяване на нормалната скорост.

Източници: notimerica.com, europapress.es, telemadrid.es


Испания
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