Проливни дъждове и силни ветрове поставиха Хонконг под повишена тревога

Властите в Хонконг призоваха жителите да останат на сигурни места и да бъдат подготвени за възможни сериозни наводнения заради продължаващите интензивни валежи в региона, предава News.bg.

По данни на Хонконгската обсерватория се очаква дъждовете с интензитет над 70 милиметра на час да продължат и през следващите часове. Това е вторият случай от началото на годината, в който е обявено най-високото ниво на предупреждение - черен код за проливни валежи. Подобна тревога беше издадена и на 8 юни.

Финансовият център на Азия, както и големи части от Южен Китай, са засегнати от продължителни дъждове през последните дни. Причината е активен югозападен мусон, съчетан с устойчив район на ниско атмосферно налягане.

Метеоролозите предупреждават и за опасно силни пориви на вятъра. В района Тай О, разположен в югозападната част на Хонконг, са измерени ветрове със скорост близо 80 километра в час.

Неблагоприятните метеорологични условия настъпват непосредствено преди празника на драконовите лодки в петък, който осигурява тридневен почивен период за жителите на града. Очакванията бяха много хора да предприемат пътувания по време на празничните дни.

От другата страна на границата, в китайския град Шънджън, също беше обявено най-високото ниво на предупреждение за проливни дъждове. Местните власти призоваха гражданите да избягват ниско разположените райони и местата с повишен риск от наводнения.

Китайските метеорологични служби предупредиха още за нарастваща опасност от внезапни планински наводнения, свлачища и други природни бедствия, които могат да бъдат предизвикани от продължаващите интензивни валежи в региона.