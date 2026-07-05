Масивен горски пожар край Солун, 76-годишен е задържан

В съботната вечер над предградията на Солун, вторият по големина град в Гърция, избухна внезапен и силно разрастващ се горски пожар. Пламъците тръгнаха от планинско дере около 20:30 часа и за кратко време обхванаха обширни площи с изсъхнала растителност, предизвиквайки тревога сред местните жители. В отговор на ситуацията, пожарната служба издаде спешни заповеди за евакуация на три селища северно от града – Антуполи, Филотеи и Галини.

Организирана евакуация и грижи за уязвими групи Жителите на засегнатите райони получиха предупреждения чрез текстови съобщения на мобилните си телефони, призоваващи ги да напуснат домовете си незабавно. Особено внимание беше отделено на дом за хора със специални потребности, където живеят 157 души. От тях около 120, които могат да се придвижват самостоятелно, бяха временно настанени във физкултурен салон, докато останалите бяха преместени в близка психиатрична клиника, съобщиха от местните власти.

Заподозрян за пожара – 76-годишен мъж задържан

В хода на разследването бе арестуван 76-годишен мъж, заподозрян в умишлено предизвикване на огнената стихия. Според огнеборците, при задържането си той не е изглеждал трезвен, което може да е допринесло за инцидента. Пожарът засегна няколко търговски обекта, които пострадаха сериозно, макар че жилищни сгради не бяха опожарени.

Огромен дим и експлозии тревожат жителите на Солун

Местните жители разказват, че са наблюдавали ярки пламъци и са чували експлозии, идващи от горящите складове с леснозапалими материали. Гъст, черен дим се разпространи над западните квартали и предградията на града, създавайки сериозен проблем с видимостта и качеството на въздуха.

Борба с огъня: пожарникари и доброволци в непрекъсната готовност

В гасенето на пожара се включиха около 115 пожарникари, подкрепени от 38 специализирани автомобила и множество доброволци. В началото на операцията бяха използвани и противопожарни самолети, но с настъпването на нощта въздушните действия бяха прекратени. Въпреки силните ветрове, които усложняват ситуацията, огнеборците остават на място и очакват подкрепления.

Пожарите в Гърция – част от ежегодната борба с природата

Гърция е свикнала с горските пожари, особено през сухите и ветровити летни месеци. След сравнително спокоен юни, първият сериозен пожар тази година избухна в сряда в централната част на страната, отнел живота на мъж и неговия 12-годишен син. В събота освен Солун, огнени стихии бушуваха и в района на Халкидики – популярна туристическа дестинация, както и близо до град Кукуш на север. За момента страната е успяла да избегне най-тежките горещини, които обхванаха голяма част от Европа.