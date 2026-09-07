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Тръмп провежда разговори с Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Тръмп провежда разговори с Путин и Зеленски

7 Септември, 2026 07:32, обновена 7 Септември, 2026 07:40 580 8

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  • полша

Politico посочи виновните за антиукраинските настроения в Полша; Русия заля Хонконг със санкционирано злато

Тръмп провежда разговори с Путин и Зеленски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп провежда решаващи телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски в понеделник, 7 септември. Дипломатическата офанзива следва ключова мисия на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев. Междувременно международната сцена е разтърсена от разкрития за тайни руски потоци от злато към Азия и засилващо се напрежение между Полша и Украйна.

Дипломацията на Тръмп: Първо разговор с Кремъл

Според източници на Kyiv Independent, Доналд Тръмп ще разговаря първо с руския президент Владимир Путин, след като бъде подробно запознат с резултатите от совалката на своите емисари. Едва след това е планиран разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър се завръщат във Вашингтон след интензивни срещи. През уикенда те проведоха тричасов разговор с Путин в Москва, последван от първо официално посещение в Киев за директни преговори със Зеленски. Целта на Белия дом е спешно възстановяване на тристранния формат за преговори между САЩ, Русия и Украйна.

Проблемите на Зеленски и критиките на германските медии

Германското издание Berliner Zeitung (BZ) и редица европейски наблюдатели подчертават, че позицията на Володимир Зеленски става все по-сложна на фона на визитите на Уиткоф и Къшнър в Руската федерация. Киев изрази скрито разочарование от факта, че американските представители са посетили Москва многократно преди изобщо да кацнат в украинската столица. Въпреки че Зеленски определи разговорите като конструктивни, той публично призна, че настоящата дипломатическа активност едва ли ще доведе до бърз край на войната преди настъпването на зимата.

Полша с остър завой: Politico посочи виновните за антиукраинските настроения

Доскоро най-близкият съюзник на Киев в Европа – Полша, преживява сериозен трус в обществените нагласи. В обширен анализ Politico разкрива плашещ скок от 30% на престъпленията от омраза срещу украинци в страната.

Според изданието, основните виновници за ескалацията са десните и националистическите политически сили в страната. Те умишлено използват историческите спорове за Волинското клане и присъствието на бежанци, за да трупат политически дивиденти преди парламентарните избори през 2027 г.. Премиерът Доналд Туск призова за спешни мерки, но разривът по оста Варшава-Киев продължава да се задълбочава.

Русия заля Хонконг със санкционирано злато

Докато трае дипломатическият натиск, Москва успешно заобикаля западните финансови рестрикции. Разследване на Financial Times показва, че Хонконг се е превърнал в основен клирингов център за руско злато.

  • Рекордни обеми: Само за първите седем месеца на 2026 г. в Хонконг са внесени близо 100 тона руско злато – трикратно увеличение спрямо същия период на миналата година.
  • Финансов пояс: От началото на войната през 2022 г. хонконгски компании са изкупили благороден метал от Русия на стойност над 35 милиарда долара. По-голямата част от това злато впоследствие се пренасочва към континентален Китай, осигурявайки свеж финансов ресурс за руската военна икономика.

Експертите предупреждават, че този масивен поток излага западните банкови институции в региона на сериозен риск от вторични санкции от страна на Вашингтон.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НеGRAMотник

    5 1 Отговор
    НЕ "провежда", сегашно време т.е. в момента, а ЩЕ проведе, бъдеще време!

    Коментиран от #4, #8

    07:44 07.09.2026

  • 2 Радев

    1 5 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис, Германия, Еритрея, Кимчо и аз сме руски.

    07:44 07.09.2026

  • 3 Зеленски

    4 1 Отговор
    Само 35 милиарда долара за войната? Ха-ха-ха
    Та на мен само посления път евробудалите ми кихнаха 90 милиарда за войната! Без да им давам нищо.

    07:49 07.09.2026

  • 4 Негра мотник

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "НеGRAMотник":

    Върни се във втори клас. Нарича се "сегашно историческо време" и се ползва в журналистиката и публицистиката за бъдещи и минали събития. Кодифицирано е в учебниците.

    Четете бре! Къпете се бре!

    07:50 07.09.2026

  • 5 Кая Калас

    1 0 Отговор
    Ох , става ми лошо когато пак започнат совалки за мирни преговори с Русия без тя да е достатъчно наказана

    07:53 07.09.2026

  • 6 ТИ КОРУМПЕ ДЕМЕНТНО

    1 0 Отговор
    Първо си оправи отношенията със Иран и тогава давай съвети. Защото света е болен заради тебе.

    07:54 07.09.2026

  • 7 Иван

    0 0 Отговор
    Ще ги предупреди да не се заглеждат към Луната.

    07:55 07.09.2026

  • 8 Негра мотник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НеGRAMотник":

    Това е стилов похват в публицистиката. По-добре се ориентирай да даваш акъли по футбол и политика. Там си хептен "разбирач".

    07:56 07.09.2026

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