Президентът на САЩ Доналд Тръмп провежда решаващи телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски в понеделник, 7 септември. Дипломатическата офанзива следва ключова мисия на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев. Междувременно международната сцена е разтърсена от разкрития за тайни руски потоци от злато към Азия и засилващо се напрежение между Полша и Украйна.

Дипломацията на Тръмп: Първо разговор с Кремъл

Според източници на Kyiv Independent, Доналд Тръмп ще разговаря първо с руския президент Владимир Путин, след като бъде подробно запознат с резултатите от совалката на своите емисари. Едва след това е планиран разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски.

Специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър се завръщат във Вашингтон след интензивни срещи. През уикенда те проведоха тричасов разговор с Путин в Москва, последван от първо официално посещение в Киев за директни преговори със Зеленски. Целта на Белия дом е спешно възстановяване на тристранния формат за преговори между САЩ, Русия и Украйна.

Проблемите на Зеленски и критиките на германските медии

Германското издание Berliner Zeitung (BZ) и редица европейски наблюдатели подчертават, че позицията на Володимир Зеленски става все по-сложна на фона на визитите на Уиткоф и Къшнър в Руската федерация. Киев изрази скрито разочарование от факта, че американските представители са посетили Москва многократно преди изобщо да кацнат в украинската столица. Въпреки че Зеленски определи разговорите като конструктивни, той публично призна, че настоящата дипломатическа активност едва ли ще доведе до бърз край на войната преди настъпването на зимата.

Полша с остър завой: Politico посочи виновните за антиукраинските настроения

Доскоро най-близкият съюзник на Киев в Европа – Полша, преживява сериозен трус в обществените нагласи. В обширен анализ Politico разкрива плашещ скок от 30% на престъпленията от омраза срещу украинци в страната.

Според изданието, основните виновници за ескалацията са десните и националистическите политически сили в страната. Те умишлено използват историческите спорове за Волинското клане и присъствието на бежанци, за да трупат политически дивиденти преди парламентарните избори през 2027 г.. Премиерът Доналд Туск призова за спешни мерки, но разривът по оста Варшава-Киев продължава да се задълбочава.

Русия заля Хонконг със санкционирано злато

Докато трае дипломатическият натиск, Москва успешно заобикаля западните финансови рестрикции. Разследване на Financial Times показва, че Хонконг се е превърнал в основен клирингов център за руско злато.

Рекордни обеми: Само за първите седем месеца на 2026 г. в Хонконг са внесени близо 100 тона руско злато – трикратно увеличение спрямо същия период на миналата година.

Само за първите седем месеца на 2026 г. в Хонконг са внесени близо – трикратно увеличение спрямо същия период на миналата година. Финансов пояс: От началото на войната през 2022 г. хонконгски компании са изкупили благороден метал от Русия на стойност над 35 милиарда долара. По-голямата част от това злато впоследствие се пренасочва към континентален Китай, осигурявайки свеж финансов ресурс за руската военна икономика.

Експертите предупреждават, че този масивен поток излага западните банкови институции в региона на сериозен риск от вторични санкции от страна на Вашингтон.