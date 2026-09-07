Тръмп провежда разговори с Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп провежда решаващи телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски в понеделник, 7 септември. Дипломатическата офанзива следва ключова мисия на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев. Междувременно международната сцена е разтърсена от разкрития за тайни руски потоци от злато към Азия и засилващо се напрежение между Полша и Украйна.
Дипломацията на Тръмп: Първо разговор с Кремъл
Според източници на Kyiv Independent, Доналд Тръмп ще разговаря първо с руския президент Владимир Путин, след като бъде подробно запознат с резултатите от совалката на своите емисари. Едва след това е планиран разговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски.
Специалният пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър се завръщат във Вашингтон след интензивни срещи. През уикенда те проведоха тричасов разговор с Путин в Москва, последван от първо официално посещение в Киев за директни преговори със Зеленски. Целта на Белия дом е спешно възстановяване на тристранния формат за преговори между САЩ, Русия и Украйна.
Проблемите на Зеленски и критиките на германските медии
Германското издание Berliner Zeitung (BZ) и редица европейски наблюдатели подчертават, че позицията на Володимир Зеленски става все по-сложна на фона на визитите на Уиткоф и Къшнър в Руската федерация. Киев изрази скрито разочарование от факта, че американските представители са посетили Москва многократно преди изобщо да кацнат в украинската столица. Въпреки че Зеленски определи разговорите като конструктивни, той публично призна, че настоящата дипломатическа активност едва ли ще доведе до бърз край на войната преди настъпването на зимата.
Полша с остър завой: Politico посочи виновните за антиукраинските настроения
Доскоро най-близкият съюзник на Киев в Европа – Полша, преживява сериозен трус в обществените нагласи. В обширен анализ Politico разкрива плашещ скок от 30% на престъпленията от омраза срещу украинци в страната.
Според изданието, основните виновници за ескалацията са десните и националистическите политически сили в страната. Те умишлено използват историческите спорове за Волинското клане и присъствието на бежанци, за да трупат политически дивиденти преди парламентарните избори през 2027 г.. Премиерът Доналд Туск призова за спешни мерки, но разривът по оста Варшава-Киев продължава да се задълбочава.
Русия заля Хонконг със санкционирано злато
Докато трае дипломатическият натиск, Москва успешно заобикаля западните финансови рестрикции. Разследване на Financial Times показва, че Хонконг се е превърнал в основен клирингов център за руско злато.
- Рекордни обеми: Само за първите седем месеца на 2026 г. в Хонконг са внесени близо 100 тона руско злато – трикратно увеличение спрямо същия период на миналата година.
- Финансов пояс: От началото на войната през 2022 г. хонконгски компании са изкупили благороден метал от Русия на стойност над 35 милиарда долара. По-голямата част от това злато впоследствие се пренасочва към континентален Китай, осигурявайки свеж финансов ресурс за руската военна икономика.
Експертите предупреждават, че този масивен поток излага западните банкови институции в региона на сериозен риск от вторични санкции от страна на Вашингтон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НеGRAMотник
Коментиран от #4, #8
07:44 07.09.2026
2 Радев
07:44 07.09.2026
3 Зеленски
Та на мен само посления път евробудалите ми кихнаха 90 милиарда за войната! Без да им давам нищо.
07:49 07.09.2026
4 Негра мотник
До коментар #1 от "НеGRAMотник":Върни се във втори клас. Нарича се "сегашно историческо време" и се ползва в журналистиката и публицистиката за бъдещи и минали събития. Кодифицирано е в учебниците.
Четете бре! Къпете се бре!
07:50 07.09.2026
5 Кая Калас
07:53 07.09.2026
6 ТИ КОРУМПЕ ДЕМЕНТНО
07:54 07.09.2026
7 Иван
07:55 07.09.2026
8 Негра мотник
До коментар #1 от "НеGRAMотник":Това е стилов похват в публицистиката. По-добре се ориентирай да даваш акъли по футбол и политика. Там си хептен "разбирач".
07:56 07.09.2026