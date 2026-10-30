Трагедията в Испания: влакът се е движел с поне 160 км/ч при фаталния сблъсък

Влакът на испанската държавна компания „Ренфе“, който на 28 октомври се блъсна в спряла композиция край град Урда в провинция Толедо, се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. Това показва предварителната оценка на Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).
Точната скорост ще бъде установена след извличането на данните от черната кутия на влака. При сблъсъка загинаха най-малко 74 души, а Гражданската гвардия на Испания е получила сигнали за 64 души, които все още са в неизвестност.
Извършена е аутопсия на 49 тела, като самоличността е установена на петима от загиналите – три жени и двама мъже. Не е ясно колко от обявените за изчезнали са сред жертвите, чиято самоличност още не е потвърдена, съобщи говорителката на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Естер Падиля.
Повреда в сигнализацията преди сблъсъка
Катастрофата е станала, след като няколко влака са били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация. След това управлението на движението е поел централният контролен център в Мадрид.
Влакът на „Ренфе“, превозващ 379 пътници и седем служители, е получил разрешение да продължи, въпреки че пред него е имало спрял влак на частния оператор „Ирио“. В него са пътували 147 пътници и петима служители.
Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че разрешението е било дадено в нарушение на протокол, според който при подобни обстоятелства влаковете трябва да се движат с не повече от 40 км/ч. Аудиозаписи на разговорите между диспечерите и машинистите, получени от вестник „Ел Паис“, показват, че на влака на „Ренфе“ е било разрешено да продължи с нормална скорост.„Последователността от технически неизправности, дадени инструкции и предприети действия в крайна сметка е довела до сблъсъка, при липсата на необходимите предпазни механизми“, се посочва в предварителния доклад на AITAT.
Най-тежката железопътна катастрофа от 2013 г.
Трагедията край Урда е най-смъртоносният железопътен инцидент в Испания от 2013 г. насам. Тя последва друг смъртоносен случай през януари с влакове на същите компании и отново постави въпроса за безопасността и поддръжката на испанската високоскоростна железопътна мрежа.
Разследването трябва да изясни причините за повредата в сигнализацията, решенията на диспечерите и обстоятелствата, при които влакът на „Ренфе“ е продължил движението си с висока скорост, докато пред него е имало спряла композиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
13:17 30.10.2026
2 Гражданин
Коментиран от #13
13:20 30.10.2026
3 Трагедията в България
Коментиран от #7
13:21 30.10.2026
4 Съболезнования на близките
13:22 30.10.2026
5 ДрайвингПлежър
13:24 30.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А ти си от Луната,
До коментар #3 от "Трагедията в България":нали!?
13:34 30.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ВЕЧЕ ИМАТ РАДАРИ
ЗА ДА НЕ БЛЪСНЕШ ПЕШЕХОДЕЦ ИЛИ ДРУГО МПС
.....
А ХОМО ХОМО САПИЕНС НЕ Е СЛОЖИЛ ТАКИВА НА ВЛАКОВЕТЕ????
...
13:37 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 МПС
13:58 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хмм
14:10 30.10.2026
13 666
До коментар #2 от "Гражданин":При нас влаковете се палят
14:12 30.10.2026
14 ПАК ЛИ
14:54 30.10.2026