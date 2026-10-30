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Трагедията в Испания: влакът се е движел с поне 160 км/ч при фаталния сблъсък

Трагедията в Испания: влакът се е движел с поне 160 км/ч при фаталния сблъсък

30 Октомври, 2026 13:13 984 14

  • железопътна катастрофа-
  • испания-
  • толедо-
  • ренфе-
  • ирио

Предварителният доклад сочи, че композицията на „Ренфе“ е получила разрешение да продължи при повредена сигнализация. При катастрофата загинаха най-малко 74 души

Трагедията в Испания: влакът се е движел с поне 160 км/ч при фаталния сблъсък - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влакът на испанската държавна компания „Ренфе“, който на 28 октомври се блъсна в спряла композиция край град Урда в провинция Толедо, се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. Това показва предварителната оценка на Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).

Точната скорост ще бъде установена след извличането на данните от черната кутия на влака. При сблъсъка загинаха най-малко 74 души, а Гражданската гвардия на Испания е получила сигнали за 64 души, които все още са в неизвестност.

Извършена е аутопсия на 49 тела, като самоличността е установена на петима от загиналите – три жени и двама мъже. Не е ясно колко от обявените за изчезнали са сред жертвите, чиято самоличност още не е потвърдена, съобщи говорителката на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Естер Падиля.

Повреда в сигнализацията преди сблъсъка

Катастрофата е станала, след като няколко влака са били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация. След това управлението на движението е поел централният контролен център в Мадрид.

Влакът на „Ренфе“, превозващ 379 пътници и седем служители, е получил разрешение да продължи, въпреки че пред него е имало спрял влак на частния оператор „Ирио“. В него са пътували 147 пътници и петима служители.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че разрешението е било дадено в нарушение на протокол, според който при подобни обстоятелства влаковете трябва да се движат с не повече от 40 км/ч. Аудиозаписи на разговорите между диспечерите и машинистите, получени от вестник „Ел Паис“, показват, че на влака на „Ренфе“ е било разрешено да продължи с нормална скорост.

„Последователността от технически неизправности, дадени инструкции и предприети действия в крайна сметка е довела до сблъсъка, при липсата на необходимите предпазни механизми“, се посочва в предварителния доклад на AITAT.

Най-тежката железопътна катастрофа от 2013 г.

Трагедията край Урда е най-смъртоносният железопътен инцидент в Испания от 2013 г. насам. Тя последва друг смъртоносен случай през януари с влакове на същите компании и отново постави въпроса за безопасността и поддръжката на испанската високоскоростна железопътна мрежа.

Разследването трябва да изясни причините за повредата в сигнализацията, решенията на диспечерите и обстоятелствата, при които влакът на „Ренфе“ е продължил движението си с висока скорост, докато пред него е имало спряла композиция.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    5 0 Отговор
    Путин е виновен.

    13:17 30.10.2026

  • 2 Гражданин

    9 0 Отговор
    Добре ,че нашите влакове се движат с 60 км., защото щеше да сме затрити до сега

    Коментиран от #13

    13:20 30.10.2026

  • 3 Трагедията в България

    10 5 Отговор
    Тук влаковете се движат с 80, а патреотичният добитък умира от цигари, парцуца, чист въздух и мнооого добри шофьори...Ганяовци вие сте дъното на Европа и Балканите

    Коментиран от #7

    13:21 30.10.2026

  • 4 Съболезнования на близките

    14 4 Отговор
    Испания инвестира стотици милиони в кървавия украински режим, вместо в безопасност на железопътния транспорт.

    13:22 30.10.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Кат си немат КАТ да виси в растите да ги снима и глей кво стаа - я веднага да се въведе и един кат за влаковете!

    13:24 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А ти си от Луната,

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трагедията в България":

    нали!?

    13:34 30.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    СТОТИЦИ МИЛИОНИ МПС ПО СВЕТА
    ВЕЧЕ ИМАТ РАДАРИ
    ЗА ДА НЕ БЛЪСНЕШ ПЕШЕХОДЕЦ ИЛИ ДРУГО МПС
    .....
    А ХОМО ХОМО САПИЕНС НЕ Е СЛОЖИЛ ТАКИВА НА ВЛАКОВЕТЕ????
    ...

    13:37 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 МПС

    1 0 Отговор
    Ако имаха камери за средна скорост нямаше да стане така, виж в България колко е безопасно вече движението

    13:58 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хмм

    2 0 Отговор
    това е скоростен влак, как да се движи, системата блокирала и скоростният влак блъснал спрелия пред него поради повреда

    14:10 30.10.2026

  • 13 666

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гражданин":

    При нас влаковете се палят

    14:12 30.10.2026

  • 14 ПАК ЛИ

    0 0 Отговор
    Путин?

    14:54 30.10.2026

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