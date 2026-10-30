Трагедията в Испания: влакът се е движел с поне 160 км/ч при фаталния сблъсък

Влакът на испанската държавна компания „Ренфе“, който на 28 октомври се блъсна в спряла композиция край град Урда в провинция Толедо, се е движел със скорост между 160 и 200 км/ч. Това показва предварителната оценка на Независимия орган за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти (AITAT).

Точната скорост ще бъде установена след извличането на данните от черната кутия на влака. При сблъсъка загинаха най-малко 74 души, а Гражданската гвардия на Испания е получила сигнали за 64 души, които все още са в неизвестност.

Извършена е аутопсия на 49 тела, като самоличността е установена на петима от загиналите – три жени и двама мъже. Не е ясно колко от обявените за изчезнали са сред жертвите, чиято самоличност още не е потвърдена, съобщи говорителката на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча Естер Падиля.

Повреда в сигнализацията преди сблъсъка

Катастрофата е станала, след като няколко влака са били спрени автоматично заради повреда в системата за автоматична сигнализация. След това управлението на движението е поел централният контролен център в Мадрид.

Влакът на „Ренфе“, превозващ 379 пътници и седем служители, е получил разрешение да продължи, въпреки че пред него е имало спрял влак на частния оператор „Ирио“. В него са пътували 147 пътници и петима служители.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че разрешението е било дадено в нарушение на протокол, според който при подобни обстоятелства влаковете трябва да се движат с не повече от 40 км/ч. Аудиозаписи на разговорите между диспечерите и машинистите, получени от вестник „Ел Паис“, показват, че на влака на „Ренфе“ е било разрешено да продължи с нормална скорост.

Най-тежката железопътна катастрофа от 2013 г.

„Последователността от технически неизправности, дадени инструкции и предприети действия в крайна сметка е довела до сблъсъка, при липсата на необходимите предпазни механизми“, се посочва в предварителния доклад на AITAT.

Трагедията край Урда е най-смъртоносният железопътен инцидент в Испания от 2013 г. насам. Тя последва друг смъртоносен случай през януари с влакове на същите компании и отново постави въпроса за безопасността и поддръжката на испанската високоскоростна железопътна мрежа.

Разследването трябва да изясни причините за повредата в сигнализацията, решенията на диспечерите и обстоятелствата, при които влакът на „Ренфе“ е продължил движението си с висока скорост, докато пред него е имало спряла композиция.