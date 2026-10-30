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Мощен взрив разтърси испански завод за боеприпаси край Гранада

Мощен взрив разтърси испански завод за боеприпаси край Гранада

30 Октомври, 2026 13:40 1 224 27

  • взрив-
  • завод за боеприпаси-
  • гранада-
  • испания-
  • ел фарге

Експлозията е станала в района Ел Фарге край Гранада. Трима работници са получили помощ заради леки травми

Мощен взрив разтърси испански завод за боеприпаси край Гранада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мощен взрив избухна в завод за боеприпаси в района Ел Фарге, северно от Гранада, Испания. Експлозията е станала около 8:58 часа местно време и е била чута на няколко километра – в Ла Субия, Санта Фе и Фуенте Вакерос.

Над обекта се е издигнал облак дим във формата на гъба, който е бил видим от различни части на Гранада. Първите сигнали до спешната служба 112 в Андалусия са постъпили около 8:57 часа. „Първите сигнали са получени в 8:57 часа“, съобщи службата в информация за инцидента.

Трима работници са получили помощ

По данни на местните власти трима служители са били прегледани заради леки травми. Не са постъпвали съобщения за тежко пострадали хора.

След взрива е избухнал и малък пожар в растителността около завода. Огънят е бил потушен от пожарникари, изпратени на място заедно с полицейски екипи и служители на спешната помощ.

Проверява се как е започнал взривът

Предварителната информация сочи, че експлозията е станала в зона, предназначена за изгаряне на отпадъци. Според първоначалната версия контролирано изгаряне, което редовно се извършва на територията на предприятието, е излязло извън контрол.

Причините за инцидента и размерът на материалните щети все още се изясняват. Районът около завода е бил обезопасен, докато аварийните екипи са извършвали проверки.

Източници: ukrinform.ua, theolivepress.es, elfaromotril.es


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Густо!!!

    21 5 Отговор
    браво на руснаците

    Коментиран от #22

    13:42 30.10.2026

  • 2 Така става

    22 5 Отговор
    когато не се спазва трудовата дисциплина.

    Дисциплина, натовци, дисциплина!

    13:42 30.10.2026

  • 3 Укринформ🤣🤣🤣🤣

    22 1 Отговор
    Путин виновен

    Коментиран от #21

    13:42 30.10.2026

  • 4 КостаДимка

    13 2 Отговор
    Пуфкали цигари.

    13:44 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рашистите са бесни на Испания

    5 20 Отговор
    и редовно провеждат активни мероприятия с диверсии и саботажи.

    Коментиран от #12

    13:45 30.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    ХАЙНРИХ МЮЛЕР ШЕФА НА ГЕСТАПО
    КАЗА НА МАКС ОТТО ФОН ШИРЛИЦ :
    " ЩЕ ТЕ КОМАНДИРОВАМ В ИСПАНИЯ. ЯВНО ИМА РУСКА ЗАПЛАХА ТАМ "

    13:46 30.10.2026

  • 8 И аз го чух

    12 1 Отговор
    Този взрив.

    13:46 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 късичкото именце

    21 2 Отговор
    Истина! Истина ви казвам! И видяха очите ми как путин се навърташе около завода. И бръкна в джеба си Путин и и звади голямо стъкло пълно с новичок. Истина, истина ви казвам. И дойдоха веднага Баширов и Бошаров. Носеха те пластмасови чаши за еднократна употреба. И Путин им наливаше щедро...
    Истина, истина ви казвам!!!

    Коментиран от #13

    13:47 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И кое е му е лошото

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Рашистите са бесни на Испания":

    да гърмят военни заводи в натовските страни? Не разбирам, моля обяснете?

    13:48 30.10.2026

  • 13 И кой

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "късичкото именце":

    Драсна фитила накрая?

    13:49 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бекер

    5 5 Отговор
    Не не не. Руснаците не са виновни и са миролюбци. Винаги тях набеждавате, много е удобно все те да са виновни. Те никога не са виновни, никога, никога, никога!

    13:52 30.10.2026

  • 17 СТИГА СМЕ СПАЛИ! ВОЙНА Е!

    13 2 Отговор
    НЕ ИМ ВЪРВИ НА ИСПАНЦИТЕ, ТО ПЪК НА НАС ЩОТО МНОГО НИ ВЪРВИ.

    14:02 30.10.2026

  • 18 пЕтроф

    9 0 Отговор
    и бъшИроф?

    14:07 30.10.2026

  • 19 Някой може ли да ми каже

    15 3 Отговор
    Защо първият източник на информация е винаги някакъв украински сайт?
    Ние колония на Украйна ли сме?

    Коментиран от #27

    14:16 30.10.2026

  • 20 666

    11 1 Отговор
    Добре че при нас още не са построили завода за барут

    14:18 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Радев-

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Густо!!!":

    "Не е вярно. Митрофанова на чаша чай е увери, че Путин няма нищо общо"

    Коментиран от #23

    14:32 30.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Много ще се раддвам

    4 0 Отговор
    когато всички български евро-атлантиди бъдат уМити като кучета

    14:53 30.10.2026

  • 25 хахаха

    3 0 Отговор
    я вижте да не са случайно Петров и Боширов тъдява...:)))))))))

    14:53 30.10.2026

  • 26 Ауу,

    4 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи нови санкции...

    14:57 30.10.2026

  • 27 Абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Някой може ли да ми каже":

    ние , не сме ,но факти ,явно са...

    14:59 30.10.2026

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