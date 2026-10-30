Мощен взрив разтърси испански завод за боеприпаси край Гранада

Мощен взрив избухна в завод за боеприпаси в района Ел Фарге, северно от Гранада, Испания. Експлозията е станала около 8:58 часа местно време и е била чута на няколко километра – в Ла Субия, Санта Фе и Фуенте Вакерос.

Над обекта се е издигнал облак дим във формата на гъба, който е бил видим от различни части на Гранада. Първите сигнали до спешната служба 112 в Андалусия са постъпили около 8:57 часа. „Първите сигнали са получени в 8:57 часа“, съобщи службата в информация за инцидента.

Трима работници са получили помощ

По данни на местните власти трима служители са били прегледани заради леки травми. Не са постъпвали съобщения за тежко пострадали хора.

След взрива е избухнал и малък пожар в растителността около завода. Огънят е бил потушен от пожарникари, изпратени на място заедно с полицейски екипи и служители на спешната помощ.

Проверява се как е започнал взривът

Предварителната информация сочи, че експлозията е станала в зона, предназначена за изгаряне на отпадъци. Според първоначалната версия контролирано изгаряне, което редовно се извършва на територията на предприятието, е излязло извън контрол.

Причините за инцидента и размерът на материалните щети все още се изясняват. Районът около завода е бил обезопасен, докато аварийните екипи са извършвали проверки.

Източници: ukrinform.ua, theolivepress.es, elfaromotril.es