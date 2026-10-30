Мощен взрив разтърси испански завод за боеприпаси край Гранада

Мощен взрив избухна в завод за боеприпаси в района Ел Фарге, северно от Гранада, Испания. Експлозията е станала около 8:58 часа местно време и е била чута на няколко километра – в Ла Субия, Санта Фе и Фуенте Вакерос.
Над обекта се е издигнал облак дим във формата на гъба, който е бил видим от различни части на Гранада. Първите сигнали до спешната служба 112 в Андалусия са постъпили около 8:57 часа. „Първите сигнали са получени в 8:57 часа“, съобщи службата в информация за инцидента.
Трима работници са получили помощ
По данни на местните власти трима служители са били прегледани заради леки травми. Не са постъпвали съобщения за тежко пострадали хора.
След взрива е избухнал и малък пожар в растителността около завода. Огънят е бил потушен от пожарникари, изпратени на място заедно с полицейски екипи и служители на спешната помощ.
Проверява се как е започнал взривът
Предварителната информация сочи, че експлозията е станала в зона, предназначена за изгаряне на отпадъци. Според първоначалната версия контролирано изгаряне, което редовно се извършва на територията на предприятието, е излязло извън контрол.
Причините за инцидента и размерът на материалните щети все още се изясняват. Районът около завода е бил обезопасен, докато аварийните екипи са извършвали проверки.
Източници: ukrinform.ua, theolivepress.es, elfaromotril.es
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Густо!!!
Коментиран от #22
13:42 30.10.2026
2 Така става
Дисциплина, натовци, дисциплина!
13:42 30.10.2026
3 Укринформ🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #21
13:42 30.10.2026
4 КостаДимка
13:44 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рашистите са бесни на Испания
Коментиран от #12
13:45 30.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАЗА НА МАКС ОТТО ФОН ШИРЛИЦ :
" ЩЕ ТЕ КОМАНДИРОВАМ В ИСПАНИЯ. ЯВНО ИМА РУСКА ЗАПЛАХА ТАМ "
13:46 30.10.2026
8 И аз го чух
13:46 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 късичкото именце
Истина, истина ви казвам!!!
Коментиран от #13
13:47 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И кое е му е лошото
До коментар #6 от "Рашистите са бесни на Испания":да гърмят военни заводи в натовските страни? Не разбирам, моля обяснете?
13:48 30.10.2026
13 И кой
До коментар #10 от "късичкото именце":Драсна фитила накрая?
13:49 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бекер
13:52 30.10.2026
17 СТИГА СМЕ СПАЛИ! ВОЙНА Е!
14:02 30.10.2026
18 пЕтроф
14:07 30.10.2026
19 Някой може ли да ми каже
Ние колония на Украйна ли сме?
Коментиран от #27
14:16 30.10.2026
20 666
14:18 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Радев-
До коментар #1 от "Густо!!!":"Не е вярно. Митрофанова на чаша чай е увери, че Путин няма нищо общо"
Коментиран от #23
14:32 30.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Много ще се раддвам
14:53 30.10.2026
25 хахаха
14:53 30.10.2026
26 Ауу,
14:57 30.10.2026
27 Абе,
До коментар #19 от "Някой може ли да ми каже":ние , не сме ,но факти ,явно са...
14:59 30.10.2026