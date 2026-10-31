Германия очаква протести в 34 града на 31 октомври

Германия се подготвя за младежки протести в 34 града, насрочени за 31 октомври. Организаторите от движението „Gen Z regelt“ очакват над 160 000 души да се включат в демонстрациите, които ще се проведат на фона на растящо недоволство от високите разходи за живот, съкращенията в публичните услуги и плановете за задължителна военна служба.

Сред основните градове, в които са обявени акции, са Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Кьолн. По-ранна оценка на Франс прес сочи около 150 000 регистрирани участници в приблизително 30 града. Разликата в броя на градовете и очакваните демонстранти се дължи на последващото присъединяване на местни инициативи към националния призив.

Какви са исканията

Движението настоява за повече средства за образование, здравеопазване и социална защита, както и за мерки за по-достъпен живот. Организаторите се обявяват против задължителната военна служба и срещу бюджетни ограничения, които според тях прехвърлят тежестта върху младите хора.

Мобилизацията е част от по-широка вълна от младежки протести в Европа. Демонстрациите във Франция, Италия и Испания са сред събитията, които повлияха върху германския призив. В някои от тези държави протестите прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи, което засили вниманието на германските власти към предстоящите акции.

„Разграничаваме се от „Gen Z regelt“, но не и от учениците, които имат легитимни притеснения“, заявява генералният секретар на Германската федерална ученическа конференция Ейми Кирххоф.

Полицията предупреждава за възможни провокации

Организаторите подчертават, че протестите трябва да бъдат мирни и че движението отхвърля насилието. Германските власти обаче предупреждават, че екстремистки групи могат да се опитат да използват събиранията за провокации или нападения срещу полицията.

Хиляди полицаи са мобилизирани за охрана на демонстрациите. В някои централни части на германски градове магазини са укрепили витрините си заради опасения от безредици и грабежи. Допълнително напрежение създава фактът, че протестите съвпадат с празнуването на Хелоуин.

Полицията в Лайпциг съобщава, че за планираната демонстрация в града към момента няма данни, които да оправдават сравнение със ситуацията във Франция. Властите все пак предупреждават за възможни временни ограничения на движението и затваряне на улици в централните райони.

Очаква се протестите да започнат следобед на 31 октомври. Част от местните организатори предупреждават, че часовете и маршрутите могат да бъдат променени в кратък срок.

Източници: internazionale.it, afp.com, amp.dw.com