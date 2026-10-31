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Германия очаква протести в 34 града на 31 октомври

Германия очаква протести в 34 града на 31 октомври

31 Октомври, 2026 07:19, обновена 31 Октомври, 2026 07:20 1 173 28

  • протести в германия-
  • поколението z-
  • задължителна военна служба-
  • образование

Над 160 000 души са заявили участие в младежки демонстрации срещу високите разходи за живот, съкращенията и задължителната военна служба

Германия очаква протести в 34 града на 31 октомври - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германия се подготвя за младежки протести в 34 града, насрочени за 31 октомври. Организаторите от движението „Gen Z regelt“ очакват над 160 000 души да се включат в демонстрациите, които ще се проведат на фона на растящо недоволство от високите разходи за живот, съкращенията в публичните услуги и плановете за задължителна военна служба.

Сред основните градове, в които са обявени акции, са Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Кьолн. По-ранна оценка на Франс прес сочи около 150 000 регистрирани участници в приблизително 30 града. Разликата в броя на градовете и очакваните демонстранти се дължи на последващото присъединяване на местни инициативи към националния призив.

Какви са исканията

Движението настоява за повече средства за образование, здравеопазване и социална защита, както и за мерки за по-достъпен живот. Организаторите се обявяват против задължителната военна служба и срещу бюджетни ограничения, които според тях прехвърлят тежестта върху младите хора.

Мобилизацията е част от по-широка вълна от младежки протести в Европа. Демонстрациите във Франция, Италия и Испания са сред събитията, които повлияха върху германския призив. В някои от тези държави протестите прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи, което засили вниманието на германските власти към предстоящите акции.

„Разграничаваме се от „Gen Z regelt“, но не и от учениците, които имат легитимни притеснения“, заявява генералният секретар на Германската федерална ученическа конференция Ейми Кирххоф.

Полицията предупреждава за възможни провокации

Организаторите подчертават, че протестите трябва да бъдат мирни и че движението отхвърля насилието. Германските власти обаче предупреждават, че екстремистки групи могат да се опитат да използват събиранията за провокации или нападения срещу полицията.

Хиляди полицаи са мобилизирани за охрана на демонстрациите. В някои централни части на германски градове магазини са укрепили витрините си заради опасения от безредици и грабежи. Допълнително напрежение създава фактът, че протестите съвпадат с празнуването на Хелоуин.

Полицията в Лайпциг съобщава, че за планираната демонстрация в града към момента няма данни, които да оправдават сравнение със ситуацията във Франция. Властите все пак предупреждават за възможни временни ограничения на движението и затваряне на улици в централните райони.

Очаква се протестите да започнат следобед на 31 октомври. Част от местните организатори предупреждават, че часовете и маршрутите могат да бъдат променени в кратък срок.

Източници: internazionale.it, afp.com, amp.dw.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полицаите ще осурвакат

    2 28 Отговор
    на Путин платените протестиращи.

    Коментиран от #24

    07:22 31.10.2026

  • 2 безпартиен

    23 0 Отговор
    Истинските германци и истинската Германия свършиха на 9 май 1945! Сега там има повече джамии отколкото в Анадола!

    07:26 31.10.2026

  • 3 DWееееее

    25 3 Отговор
    Русия е виновна!КГБ организира протестите.Нямаме доказателства но няма кой друг да е.Тя е агресор и в никакъв случай грешната политика и решенията на управляващите няма как да са виновни!

    07:27 31.10.2026

  • 4 козлякос , кво става

    25 0 Отговор
    Путин щяхте да сваляте а се запали гетото . Франция ,Испания ,Португалия ,Италия ,Албания ,Белгия ...а сега и в Полша !!
    За довечера да се готвят и Германците !

    07:34 31.10.2026

  • 5 Оня

    18 0 Отговор
    ЕС - кво беше туй!

    07:34 31.10.2026

  • 6 Само питам

    27 0 Отговор
    Санкциите работят ли , а ?

    07:36 31.10.2026

  • 7 Йосиф Весериьнович

    22 0 Отговор
    А чичко ви Путин ви гледа сеира! Айде сега кажете за кво да ви напада ?

    07:36 31.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    23 0 Отговор
    Четири статии подред посветени на ПРОСПЕРИРАЩАТА ЗАПАДНалА ЕВРОПА ❗
    Протести в Британия..
    Протести в Италия...
    Протести в Испания....
    Протести в Германия....
    Протести в Полша....

    Коментиран от #9, #15

    07:37 31.10.2026

  • 9 Пък сърбите

    0 10 Отговор

    До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":

    натириха Вучич

    07:38 31.10.2026

  • 10 Смях

    14 0 Отговор
    Санкции по плана, още повече санкции.

    07:39 31.10.2026

  • 11 Софиянец

    15 0 Отговор
    Такова евро развитие ли ни чака и нас? Айде, не благодаря!

    07:45 31.10.2026

  • 12 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Ай честито ,а сега да видиш м дали ще бъдат и отразени подобаващо ,

    07:45 31.10.2026

  • 13 Стойко

    15 1 Отговор
    Изобщо не й трябва на Русия да ви напада червивия евро бардак, само трябва да си стои и да ви гледа дебилизма! 😂

    07:46 31.10.2026

  • 14 Ха Ха

    16 0 Отговор
    Санкциите работят. Когато искаш да причиниш злини на някои, бумерангът се завръща

    07:48 31.10.2026

  • 15 Хихихи

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":

    И в Брюксел, меката на дИмокрацията 🤭 там даже щели да пускат футболни агитки срещу протестиращите, хахахах

    Коментиран от #26

    07:48 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 3.14К

    11 0 Отговор
    Мерц и Бербок обясняваха, че за тях е важна помощта за Украйна пред исканията и настроенията на гражданите. Водефул.отказа да е на обща снимка с Лавров и Мерц достигна " колосалните" 13% подкрепа.

    07:52 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 У ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ

    5 0 Отговор
    Не са добре нещата.

    07:55 31.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Много умно. На Хелоуин, когато всички са с маски , кютек на улицата и после полицията трябва да разпознава зомбитата.

    07:56 31.10.2026

  • 21 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    6 0 Отговор
    Как ще коментира тази новина?

    07:56 31.10.2026

  • 22 Ддд

    4 1 Отговор
    Е, защото са в клуба на богатите. От богатия е, като няма какво да правят, протестират.

    07:58 31.10.2026

  • 23 Търновец

    1 0 Отговор
    В Германия има поне три милиона Русо Украинци един милион Сирийци не знам колко Афганистанци. Колко милиарда годишно харчи страната за натрапени от глобалисти икономически мигранти?

    08:02 31.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 кой както я нареди...

    0 1 Отговор
    Не знам какви протести има в германия ,но ми изпращат снимки от тяхното източно море и от хелоуин ,та ....пс..кой както я нареди ,а при вас кремъл както заповяда,нал тьй мешелче.

    08:05 31.10.2026

  • 26 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хихихи":

    А в РФ защо никой не протестира? А в оня Северен град построен от политически репресирани и военнопленници - Воркута - местни хора вече разбиват стените на хранителните магазини, до Москва няма път повечето улици никога не са били асфалтирани а на гробищата има няколко кръста от метални тръби, едно двустайно жилище е около 550 евра

    Коментиран от #28

    08:09 31.10.2026

  • 27 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Запада пламна ,един Призрак вече броди из Европа ,този на разпада .

    08:13 31.10.2026

  • 28 АсанБГ

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Търновец":

    Абе турновец не съм любил досега и ми е многу интерсно ,заповядай на гости в Мъглиж ,само един телефон и един проход ни делят,масрафа е за моя сметка .

    08:16 31.10.2026

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