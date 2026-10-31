Германия очаква протести в 34 града на 31 октомври

Германия се подготвя за младежки протести в 34 града, насрочени за 31 октомври. Организаторите от движението „Gen Z regelt“ очакват над 160 000 души да се включат в демонстрациите, които ще се проведат на фона на растящо недоволство от високите разходи за живот, съкращенията в публичните услуги и плановете за задължителна военна служба.
Сред основните градове, в които са обявени акции, са Берлин, Франкфурт, Мюнхен и Кьолн. По-ранна оценка на Франс прес сочи около 150 000 регистрирани участници в приблизително 30 града. Разликата в броя на градовете и очакваните демонстранти се дължи на последващото присъединяване на местни инициативи към националния призив.
Какви са исканията
Движението настоява за повече средства за образование, здравеопазване и социална защита, както и за мерки за по-достъпен живот. Организаторите се обявяват против задължителната военна служба и срещу бюджетни ограничения, които според тях прехвърлят тежестта върху младите хора.
Мобилизацията е част от по-широка вълна от младежки протести в Европа. Демонстрациите във Франция, Италия и Испания са сред събитията, които повлияха върху германския призив. В някои от тези държави протестите прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи, което засили вниманието на германските власти към предстоящите акции.
„Разграничаваме се от „Gen Z regelt“, но не и от учениците, които имат легитимни притеснения“, заявява генералният секретар на Германската федерална ученическа конференция Ейми Кирххоф.
Полицията предупреждава за възможни провокации
Организаторите подчертават, че протестите трябва да бъдат мирни и че движението отхвърля насилието. Германските власти обаче предупреждават, че екстремистки групи могат да се опитат да използват събиранията за провокации или нападения срещу полицията.
Хиляди полицаи са мобилизирани за охрана на демонстрациите. В някои централни части на германски градове магазини са укрепили витрините си заради опасения от безредици и грабежи. Допълнително напрежение създава фактът, че протестите съвпадат с празнуването на Хелоуин.
Полицията в Лайпциг съобщава, че за планираната демонстрация в града към момента няма данни, които да оправдават сравнение със ситуацията във Франция. Властите все пак предупреждават за възможни временни ограничения на движението и затваряне на улици в централните райони.
Очаква се протестите да започнат следобед на 31 октомври. Част от местните организатори предупреждават, че часовете и маршрутите могат да бъдат променени в кратък срок.
Източници: internazionale.it, afp.com, amp.dw.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полицаите ще осурвакат
Коментиран от #24
07:22 31.10.2026
2 безпартиен
07:26 31.10.2026
3 DWееееее
07:27 31.10.2026
4 козлякос , кво става
За довечера да се готвят и Германците !
07:34 31.10.2026
5 Оня
07:34 31.10.2026
6 Само питам
07:36 31.10.2026
7 Йосиф Весериьнович
07:36 31.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Протести в Британия..
Протести в Италия...
Протести в Испания....
Протести в Германия....
Протести в Полша....
Коментиран от #9, #15
07:37 31.10.2026
9 Пък сърбите
До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":натириха Вучич
07:38 31.10.2026
10 Смях
07:39 31.10.2026
11 Софиянец
07:45 31.10.2026
12 Kaлпазанин
07:45 31.10.2026
13 Стойко
07:46 31.10.2026
14 Ха Ха
07:48 31.10.2026
15 Хихихи
До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":И в Брюксел, меката на дИмокрацията 🤭 там даже щели да пускат футболни агитки срещу протестиращите, хахахах
Коментиран от #26
07:48 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 3.14К
07:52 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 У ГРАДИНАТА НА БАРОЗУ
07:55 31.10.2026
20 РЕАЛИСТ
07:56 31.10.2026
21 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
07:56 31.10.2026
22 Ддд
07:58 31.10.2026
23 Търновец
08:02 31.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 кой както я нареди...
08:05 31.10.2026
26 Търновец
До коментар #15 от "Хихихи":А в РФ защо никой не протестира? А в оня Северен град построен от политически репресирани и военнопленници - Воркута - местни хора вече разбиват стените на хранителните магазини, до Москва няма път повечето улици никога не са били асфалтирани а на гробищата има няколко кръста от метални тръби, едно двустайно жилище е около 550 евра
Коментиран от #28
08:09 31.10.2026
27 стоян георгиев
08:13 31.10.2026
28 АсанБГ
До коментар #26 от "Търновец":Абе турновец не съм любил досега и ми е многу интерсно ,заповядай на гости в Мъглиж ,само един телефон и един проход ни делят,масрафа е за моя сметка .
08:16 31.10.2026