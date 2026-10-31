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Осем души, сред тях три деца, са ранени в Павлоград
  Тема: Украйна

Осем души, сред тях три деца, са ранени в Павлоград

31 Октомври, 2026 18:10, обновена 31 Октомври, 2026 18:13 546 6

  • павлоград-
  • днепропетровска област-
  • руски удар-
  • ранени деца-
  • украйна

При руския удар са повредени няколко многофамилни жилищни сгради. Пострадалите са в болница

Осем души, сред тях три деца, са ранени в Павлоград - 1
Снимка: ОВА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Осем души са ранени при руски удар по Павлоград в Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа. Сред пострадалите има три деца. Повредени са няколко многофамилни жилищни сгради.

Първоначално е било съобщено за трима ранени, сред които 12-годишно момче. По-късно броят на пострадалите е нараснал до осем. Всички ранени са откарани в болница, където медиците ги преглеждат и им оказват необходимата помощ.

„Сред ранените са три деца. Медиците оказват помощ“, заяви Олександър Ганжа.

Не се посочват данни за загинали при удара. Не са обявени и допълнителни подробности за вида на използваното оръжие или размера на щетите по жилищните сгради.

Източници: dsnews.ua, bukvy.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Десислава Димитрова

    5 0 Отговор
    Ееех тези руски удари ,при тях винаги пострадали са деца ,бременни ,старци ,монахини и понякога църковна утвар .

    18:26 31.10.2026

  • 2 В украинската столица са въведени

    5 0 Отговор
    строги графици за тока. Според медийни съобщения, в някои райони ще бъде включен само за 1,5 часа в денонощието. Освен това над 80 хиляди семейства все още нямат никакво електричество. Кметът на Киев Виталий Кличко е заявил, че в града има прекъсвания не само с електричеството, но и с водата.

    18:28 31.10.2026

  • 3 Лоши новини няма ли?

    2 0 Отговор
    Нещо само хубави пускате напоследък.

    18:51 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този следобед Въоръжените сили

    2 0 Отговор
    на Руската федерация са продължили да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по морски съдове, участващи в транспортирането на военни стоки. В резултат на удара по морския мост на 37 км южно от Одеса е ударен кораб превозващ товар предназначен за Въоръжените сили на Украйна.

    19:00 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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