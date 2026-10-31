Осем души, сред тях три деца, са ранени в Павлоград

Осем души са ранени при руски удар по Павлоград в Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ганжа. Сред пострадалите има три деца. Повредени са няколко многофамилни жилищни сгради.

Първоначално е било съобщено за трима ранени, сред които 12-годишно момче. По-късно броят на пострадалите е нараснал до осем. Всички ранени са откарани в болница, където медиците ги преглеждат и им оказват необходимата помощ.

„Сред ранените са три деца. Медиците оказват помощ“, заяви Олександър Ганжа.

Не се посочват данни за загинали при удара. Не са обявени и допълнителни подробности за вида на използваното оръжие или размера на щетите по жилищните сгради.

Източници: dsnews.ua, bukvy.org