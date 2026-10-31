Лавров: Позицията на Москва за Украйна не се е променила

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че позицията на Москва по уреждането на конфликта в Украйна не се е променила от началото на руската военна операция. Той говори на пресконференция в Атланта след срещата на външните министри от Г-20.

„Нашата позиция не се е променила. Тя не се е променила от самото начало на тази операция“, каза Лавров, цитиран от „Интерфакс“.

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По думите му Русия не приема Украйна да бъде военна заплаха за руските интереси в сферата на сигурността. Лавров посочи още дискриминацията на руското и рускоговорещото население и разпространението на нацистка идеология като въпроси, които Москва смята за част от причините за конфликта.

Лавров допуска среща Путин - Зеленски в Москва

Лавров заяви, че руският президент Владимир Путин е готов на лична среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но разговорът трябва да се проведе в Москва. По думите му Зеленски може да пристигне там, ако желае.

Руският министър допълни, че изявленията на Зеленски за продължаване на ударите по руска територия не помагат за подготовката на преговори. Москва не е обявила промяна в условията, които поставя за евентуално споразумение.

Все още няма дата за разговорите в Абу Даби

Тристранните разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби се очаква да се проведат през ноември, но точната дата остава неуточнена. По-рано руският помощник-президент Юрий Ушаков посочи като ориентир средата на месеца, докато Лавров каза, че датата ще бъде съобщена след окончателното ѝ потвърждение.

Темата е свързана с подновяването на преговорния формат между трите държави. Към момента няма публично потвърждение за постигнато споразумение по дневния ред или за участието на допълнителни страни.

Разговор с Рубио и критики към отношенията със САЩ

Лавров съобщи, че е провел кратък разговор с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-20. Двамата са обсъдили двустранните отношения, работата в ООН и подготовката за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънчжън през ноември.

„Беше добър разговор, кратък по понятни причини“, каза Лавров. Според него американската страна поддържа дипломатически контакти с Москва, но основните проблеми между двете държави остават нерешени.

Руският министър посочи продължаващите санкции на САЩ и оръжейните доставки за Украйна като пречки пред реален напредък. Той заяви също, че Москва не вижда практическо развитие по въпроса за дипломатическите имоти.

Лавров изрази съмнение, че европейските държави могат да бъдат гаранти по бъдещо споразумение за Украйна, като заяви, че тяхната досегашна политика трябва да бъде взета предвид. В отделен разговор с японския външен министър Тошимицу Мотеги руската страна е поставила условие за отказ от „недружелюбния курс“ на Токио, за да бъде възстановен пълноценният междудържавен диалог.

Източници: interfax.ru