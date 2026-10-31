Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Лавров: Позицията на Москва за Украйна не се е променила
  Тема: Украйна

Лавров: Позицията на Москва за Украйна не се е променила

31 Октомври, 2026 19:46 994 38

  • сергей лавров-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • марко рубио

Руският външен министър заяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски в Москва. Датата на тристранните преговори в Абу Даби остава неуточнена

Лавров: Позицията на Москва за Украйна не се е променила - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че позицията на Москва по уреждането на конфликта в Украйна не се е променила от началото на руската военна операция. Той говори на пресконференция в Атланта след срещата на външните министри от Г-20.

„Нашата позиция не се е променила. Тя не се е променила от самото начало на тази операция“, каза Лавров, цитиран от „Интерфакс“.

Още новини от Украйна

По думите му Русия не приема Украйна да бъде военна заплаха за руските интереси в сферата на сигурността. Лавров посочи още дискриминацията на руското и рускоговорещото население и разпространението на нацистка идеология като въпроси, които Москва смята за част от причините за конфликта.

Лавров допуска среща Путин - Зеленски в Москва

Лавров заяви, че руският президент Владимир Путин е готов на лична среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но разговорът трябва да се проведе в Москва. По думите му Зеленски може да пристигне там, ако желае.

Руският министър допълни, че изявленията на Зеленски за продължаване на ударите по руска територия не помагат за подготовката на преговори. Москва не е обявила промяна в условията, които поставя за евентуално споразумение.

Все още няма дата за разговорите в Абу Даби

Тристранните разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби се очаква да се проведат през ноември, но точната дата остава неуточнена. По-рано руският помощник-президент Юрий Ушаков посочи като ориентир средата на месеца, докато Лавров каза, че датата ще бъде съобщена след окончателното ѝ потвърждение.

Темата е свързана с подновяването на преговорния формат между трите държави. Към момента няма публично потвърждение за постигнато споразумение по дневния ред или за участието на допълнителни страни.

Разговор с Рубио и критики към отношенията със САЩ

Лавров съобщи, че е провел кратък разговор с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-20. Двамата са обсъдили двустранните отношения, работата в ООН и подготовката за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънчжън през ноември.

„Беше добър разговор, кратък по понятни причини“, каза Лавров. Според него американската страна поддържа дипломатически контакти с Москва, но основните проблеми между двете държави остават нерешени.

Руският министър посочи продължаващите санкции на САЩ и оръжейните доставки за Украйна като пречки пред реален напредък. Той заяви също, че Москва не вижда практическо развитие по въпроса за дипломатическите имоти.

Лавров изрази съмнение, че европейските държави могат да бъдат гаранти по бъдещо споразумение за Украйна, като заяви, че тяхната досегашна политика трябва да бъде взета предвид. В отделен разговор с японския външен министър Тошимицу Мотеги руската страна е поставила условие за отказ от „недружелюбния курс“ на Токио, за да бъде възстановен пълноценният междудържавен диалог.

Източници: interfax.ru


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ей това е мъжка дума

    21 15 Отговор
    Лавров: Позицията на Москва за Украйна не се е променила

    Коментиран от #33

    19:51 31.10.2026

  • 4 историк

    22 16 Отговор
    Каквото е решил Путин ще си го вземе , дори и с хиляди санкции !

    Коментиран от #8, #20, #25

    19:51 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ей това е мъжка дума

    17 11 Отговор
    Ще думкаме зелени носърчета до дупка

    19:52 31.10.2026

  • 7 Русия

    7 9 Отговор
    Или всичко или още реактивно желязо..!

    19:53 31.10.2026

  • 8 А има ли

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    МЕСО ЗА ФРОНТ?

    Коментиран от #38

    19:53 31.10.2026

  • 9 Никой

    15 13 Отговор
    Тръмп и Путин са ядосани на украинците , че отказват да се предат и да умрат тихо , докато Тръмп и приятели печелят от сделките с Путин .

    19:56 31.10.2026

  • 10 Без майтап

    10 1 Отговор
    Москва? САЩ? Северна Корея ?Израел? Иран? Миротворци загрижени за милиардите жители на Земята или да милиардите кървави долари ?

    19:57 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЗЕЛЕНСКИ ПАК ЩЕ РИВЕ

    17 12 Отговор
    По телевизора.

    19:58 31.10.2026

  • 13 Чичо Манчо

    3 7 Отговор
    Ееех, пак няма да има фото.

    19:59 31.10.2026

  • 14 Дърт ,фашистки 🫏

    14 12 Отговор
    Друго не се и очаква от фашисти.

    19:59 31.10.2026

  • 15 Държат , ми мъ-ете ...

    12 13 Отговор

    До коментар #1 от "Много ясно":

    "Пусин" си е по рождение , силно ограничен селянин!

    20:02 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Катъра

    11 14 Отговор
    Е нагъл както винаги.

    20:08 31.10.2026

  • 18 Браво

    14 9 Отговор
    не са фурнаджийска лопата като нашите атлантенца

    20:10 31.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Касата

    12 12 Отговор
    Конската глава, марш обратно в бункера

    20:13 31.10.2026

  • 22 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Войнолюбци срещу убийци!

    20:17 31.10.2026

  • 23 Ларвов:

    6 7 Отговор
    Полюцията на Москва за Украйна не се е променила.

    20:18 31.10.2026

  • 24 Чорапът

    7 8 Отговор
    Другарю Путин, може ли да дойда аз!

    20:18 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лавров е велик

    13 5 Отговор
    Най великият човек който пред ООН е говорил. Всяка дума му е статус и трябва да се изучава от студентите по международни отношения. За "политолозите" , европеистите и социолозите няма нужда. Те и без това нищо няма да разберат

    Коментиран от #29, #30

    20:20 31.10.2026

  • 27 Иди Йотова

    6 6 Отговор
    Аз искам да разговарям с Путин. Имам стратегия за прекратяване на войната.

    20:20 31.10.2026

  • 28 Срещата да е КИЕВ

    3 6 Отговор
    и дарове за Украйна

    20:21 31.10.2026

  • 29 Лавров е велик

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Лавров е велик":

    Само идиоти без капка морал могат да си помислят, че Русия ще нападне Украйна! ... изучавайте това в учебниците! Записвайте си статусите ми.

    20:23 31.10.2026

  • 30 Бай Ганьо

    5 11 Отговор

    До коментар #26 от "Лавров е велик":

    Лавров е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    20:23 31.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Паспортът на Путин

    4 3 Отговор
    е съдбата на Немцов, Политковская, Навални и гибелта на повече от милион руснаци и украинци

    20:26 31.10.2026

  • 33 Жестоко, коравосърдечно и

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ей това е мъжка дума":

    авторитарно ръководство на Русия

    20:30 31.10.2026

  • 34 Православие сър

    1 0 Отговор
    Лавров къде ще освобождават в анклава си варна,някой блок или пазара,както навремето Света Неделя

    20:31 31.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    5 1 Отговор
    Украйна е основана на 24.08.1991г., що за държава е това?! Не е ли руска провинция, че какъв е този украински език, каква азбука ползва...?😂

    20:35 31.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зеленски ли

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А има ли":

    питаш?

    20:51 31.10.2026