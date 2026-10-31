Лавров: Позицията на Москва за Украйна не се е променила

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че позицията на Москва по уреждането на конфликта в Украйна не се е променила от началото на руската военна операция. Той говори на пресконференция в Атланта след срещата на външните министри от Г-20.
„Нашата позиция не се е променила. Тя не се е променила от самото начало на тази операция“, каза Лавров, цитиран от „Интерфакс“.
По думите му Русия не приема Украйна да бъде военна заплаха за руските интереси в сферата на сигурността. Лавров посочи още дискриминацията на руското и рускоговорещото население и разпространението на нацистка идеология като въпроси, които Москва смята за част от причините за конфликта.
Лавров допуска среща Путин - Зеленски в Москва
Лавров заяви, че руският президент Владимир Путин е готов на лична среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски, но разговорът трябва да се проведе в Москва. По думите му Зеленски може да пристигне там, ако желае.
Руският министър допълни, че изявленията на Зеленски за продължаване на ударите по руска територия не помагат за подготовката на преговори. Москва не е обявила промяна в условията, които поставя за евентуално споразумение.
Все още няма дата за разговорите в Абу Даби
Тристранните разговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби се очаква да се проведат през ноември, но точната дата остава неуточнена. По-рано руският помощник-президент Юрий Ушаков посочи като ориентир средата на месеца, докато Лавров каза, че датата ще бъде съобщена след окончателното ѝ потвърждение.
Темата е свързана с подновяването на преговорния формат между трите държави. Към момента няма публично потвърждение за постигнато споразумение по дневния ред или за участието на допълнителни страни.
Разговор с Рубио и критики към отношенията със САЩ
Лавров съобщи, че е провел кратък разговор с американския държавен секретар Марко Рубио в кулоарите на срещата на Г-20. Двамата са обсъдили двустранните отношения, работата в ООН и подготовката за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънчжън през ноември.
„Беше добър разговор, кратък по понятни причини“, каза Лавров. Според него американската страна поддържа дипломатически контакти с Москва, но основните проблеми между двете държави остават нерешени.
Руският министър посочи продължаващите санкции на САЩ и оръжейните доставки за Украйна като пречки пред реален напредък. Той заяви също, че Москва не вижда практическо развитие по въпроса за дипломатическите имоти.
Лавров изрази съмнение, че европейските държави могат да бъдат гаранти по бъдещо споразумение за Украйна, като заяви, че тяхната досегашна политика трябва да бъде взета предвид. В отделен разговор с японския външен министър Тошимицу Мотеги руската страна е поставила условие за отказ от „недружелюбния курс“ на Токио, за да бъде възстановен пълноценният междудържавен диалог.
Източници: interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Ей това е мъжка дума
Коментиран от #33
19:51 31.10.2026
4 историк
Коментиран от #8, #20, #25
19:51 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ей това е мъжка дума
19:52 31.10.2026
7 Русия
19:53 31.10.2026
8 А има ли
До коментар #4 от "историк":МЕСО ЗА ФРОНТ?
Коментиран от #38
19:53 31.10.2026
9 Никой
19:56 31.10.2026
10 Без майтап
19:57 31.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЗЕЛЕНСКИ ПАК ЩЕ РИВЕ
19:58 31.10.2026
13 Чичо Манчо
19:59 31.10.2026
14 Дърт ,фашистки 🫏
19:59 31.10.2026
15 Държат , ми мъ-ете ...
До коментар #1 от "Много ясно":"Пусин" си е по рождение , силно ограничен селянин!
20:02 31.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Катъра
20:08 31.10.2026
18 Браво
20:10 31.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Касата
20:13 31.10.2026
22 Атина Палада
20:17 31.10.2026
23 Ларвов:
20:18 31.10.2026
24 Чорапът
20:18 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Лавров е велик
Коментиран от #29, #30
20:20 31.10.2026
27 Иди Йотова
20:20 31.10.2026
28 Срещата да е КИЕВ
20:21 31.10.2026
29 Лавров е велик
До коментар #26 от "Лавров е велик":Само идиоти без капка морал могат да си помислят, че Русия ще нападне Украйна! ... изучавайте това в учебниците! Записвайте си статусите ми.
20:23 31.10.2026
30 Бай Ганьо
До коментар #26 от "Лавров е велик":Лавров е по -голям смотаняк и палячо, даже и от Путин
20:23 31.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Паспортът на Путин
20:26 31.10.2026
33 Жестоко, коравосърдечно и
До коментар #3 от "Ей това е мъжка дума":авторитарно ръководство на Русия
20:30 31.10.2026
34 Православие сър
20:31 31.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гост
20:35 31.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зеленски ли
До коментар #8 от "А има ли":питаш?
20:51 31.10.2026