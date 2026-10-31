Рубио: Не сме организирали заминаването на Болсонаро

Съединените щати не са организирали и не са улеснявали напускането на Бразилия от Флавио Болсонаро. Това заяви държавният секретар Марко Рубио на пресконференция след срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.

„Ние не сме улеснявали нищо“, каза Рубио в отговор на въпрос дали Вашингтон е участвал в извеждането на бразилския политик след загубата му на президентските избори.

По думите му Болсонаро вече е имал американска виза, когато е пристигнал в САЩ. „Разбрахме, че е пристигнал в Съединените щати. Той вече имаше виза, а президентът взе решение да му позволи да влезе в страната“, заяви Рубио.

Държавният секретар подчерта, че американското правителство не е участвало пряко в подготовката или изпълнението на пътуването. „Не сме били въвлечени в каквито и да е договорености, които той може да е направил за напускането си от Бразилия. Най-малкото, американското правителство не е участвало пряко в нито една от предприетите стъпки“, каза той.

Болсонаро е в Маями след изборното поражение

Флавио Болсонаро загуби президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва. Според данните на бразилските изборни власти Лула е получил 51,8 процента от гласовете и е спечелил с близо 4,4 милиона гласа преднина.

След вота Болсонаро не призна поражението си и заяви, че е жертва на политическо и съдебно преследване. Асошиейтед прес съобщи, че той вече се намира в Маями и възнамерява да ръководи опозицията от САЩ.

Напускането му последва разпореждане за предаване на паспортите му. Според бразилските власти мярката е свързана с разследвания за предполагаеми корупция, пране на пари и укриване на данъци. Болсонаро отрича да е извършил нарушения.

Вашингтон призна за разрешението за влизане

Темата предизвика въпроси в Конгреса на САЩ. Демократи от Камарата на представителите са изпратили писмо до Рубио, в което настояват за информация за евентуалната роля на администрацията на Доналд Тръмп при пътуването на бразилския политик.

На срещата на Г-20 Рубио разговаря с бразилския външен министър Мауро Виейра. Двамата са се договорили да проведат двустранна среща преди срещата на лидерите от Г-20, насрочена за 14 и 15 декември в Маями.

Източници: apnews.com, noticias.uol.com.br, agenciabrasil.ebc.com.br