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САЩ: Русия и Украйна не са близо до мирно споразумение
  Тема: Украйна

САЩ: Русия и Украйна не са близо до мирно споразумение

31 Октомври, 2026 21:08, обновена 31 Октомври, 2026 21:10 668 15

  • марко рубио-
  • русия-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • сергей лавров

Марко Рубио заяви, че Вашингтон все още проверява дали преговорите могат да сложат край на войната.

САЩ: Русия и Украйна не са близо до мирно споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати не смятат, че Русия и Украйна са близо до прекратяване на войната чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на пресконференция в Атланта след срещата на външните министри от Г-20. „Не знам дали договорен мир в Украйна е възможен. Именно това се опитваме да установим“, каза Рубио.

Той уточни, че Вашингтон не твърди, че е на прага на мирно споразумение, въпреки че американската администрация е отделила значително внимание и високопоставени представители за дипломатическите усилия. Срещата на външните министри от Г-20 в Атланта приключи без общо комюнике заради разногласията по ключови международни въпроси.

Рубио: Войната става все по-кървава

Американският държавен секретар заяви, че целта на САЩ е да бъде прекратена „изключително кървава“ война. По думите му Киев продължава да бъде подложен на тежки удари по енергийната инфраструктура, а броят на цивилните жертви се увеличава.

Рубио каза още, че около 20 000 руснаци загиват всеки месец. Числото беше представено като оценка на американския държавен секретар, без да бъдат посочени методика или независим източник за изчислението. Той добави, че с всеки изминал месец броят на жертвите нараства, а възстановяването на Украйна става по-трудно и по-скъпо.

В изказването си Рубио подчерта и значението на руския ядрен арсенал. Според него този фактор често остава на заден план, въпреки че налага САЩ и Русия да поддържат поне минимални канали за комуникация, за да се избегне опасна ескалация.

Кратък разговор с Лавров в Атланта

Рубио съобщи, че е разговарял накратко с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на срещата на Г-20. Той уточни, че двамата не са провели официална двустранна среща, а са обсъдили възможността президентите на САЩ и Русия да разговарят по време на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември.

По думите на Рубио няма поет конкретен ангажимент за такава среща. Той обаче защити поддържането на контакт с Москва като необходимо условие за евентуална посредническа роля на Вашингтон. „Как може да бъде постигнато споразумение, ако не разговаряте с тях и не взаимодействате с тях?“, заяви американският държавен секретар.

Източници: apnews.com, afp.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Йгжкгжхб

    11 5 Отговор
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    Литвиненко - чай с полоний
    Политковская - разстрел на рожденния му ден
    Пригожин - взривен самолет
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    Коментиран от #3

    21:15 31.10.2026

  • 2 Гюров

    10 4 Отговор
    Клоунът Тръмп вчера каза друго. За 57-ми път. Щеше да спира войната за 24 часа. Другия палячо на изток от нас ,дето щеше да превзема Киев за три дни,се бори едно украинско село по 10 месеца,като прасе с тиква. Все циркаджии около нас...

    Коментиран от #8

    21:18 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Няма значение

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "И Наркоманскийй":

    колко йййй ще напишеш, твоят идол е 💩

    Коментиран от #13

    21:24 31.10.2026

  • 6 Гост

    2 5 Отговор
    Мирът не им изнася на либералите и затова матрала в сайта така поднесен. Тенденциозно. Му ха ха

    21:26 31.10.2026

  • 7 Стоянчо Пуканката

    5 5 Отговор
    Могъщата Руска Империя ще прекрати военните действия в покрайнините на владенията си само тогава, когато прецени че е постигнала целите си. Не се съобразява с никой и с нищо- както през вековете, така и сега Русия налага волята си с огън и меч.

    21:26 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами сега?

    3 0 Отговор
    На кого да вярваме?
    "31 Октомври, 2026: САЩ: Русия и Украйна не са близо до мирно споразумение. ...Вашингтон не твърди, че е на прага на мирно споразумение..."
    "31 октомври 2026: Говорейки за войната в Украйна, стопанинът на Белия дом отбеляза, че споразумение за нейното прекратяване е вече много близо. Той каза, че преди това се е "въздържал" от подобни оценки. "Мисля, че почти сме постигнали съгласие по този въпрос. Не съм го казвал преди. Сега мога да го кажа", каза Тръмп."

    Поне да си съгласуват мненията преди да ги обявят.

    21:32 31.10.2026

  • 10 НАТО гледаме встрани

    5 1 Отговор
    Господаря русия сега като почне да освобождава анклава си варна като Донбас,къде ще бомбардира първо,в черно море видяхме убиха моряци

    Коментиран от #12

    21:32 31.10.2026

  • 11 Примати

    3 2 Отговор
    Това до което сме близо и то вече са случва , е че Украйна буквално размазва Русия…

    21:32 31.10.2026

  • 12 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "НАТО гледаме встрани":

    Ще бомби Софето. Партийния дом дето се крият комуненцата от ппдбгербдпс.

    21:34 31.10.2026

  • 13 Наркоса ли

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Няма значение":

    Той е аут.

    21:34 31.10.2026

  • 14 Уточниха от САЩ

    1 2 Отговор
    Рубио е забравил да каже, че всеки месец загиват по 120 000 украински войници. На война, като на война.

    21:39 31.10.2026

  • 15 Същият

    3 1 Отговор
    Съдбата на почти всички агресори и диктатори е идентична. РФ и бункерния фюрер няма да са изключение.

    21:39 31.10.2026

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