САЩ: Русия и Украйна не са близо до мирно споразумение

Съединените щати не смятат, че Русия и Украйна са близо до прекратяване на войната чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на пресконференция в Атланта след срещата на външните министри от Г-20. „Не знам дали договорен мир в Украйна е възможен. Именно това се опитваме да установим“, каза Рубио.

Той уточни, че Вашингтон не твърди, че е на прага на мирно споразумение, въпреки че американската администрация е отделила значително внимание и високопоставени представители за дипломатическите усилия. Срещата на външните министри от Г-20 в Атланта приключи без общо комюнике заради разногласията по ключови международни въпроси.

Рубио: Войната става все по-кървава

Американският държавен секретар заяви, че целта на САЩ е да бъде прекратена „изключително кървава“ война. По думите му Киев продължава да бъде подложен на тежки удари по енергийната инфраструктура, а броят на цивилните жертви се увеличава.

Рубио каза още, че около 20 000 руснаци загиват всеки месец. Числото беше представено като оценка на американския държавен секретар, без да бъдат посочени методика или независим източник за изчислението. Той добави, че с всеки изминал месец броят на жертвите нараства, а възстановяването на Украйна става по-трудно и по-скъпо.

В изказването си Рубио подчерта и значението на руския ядрен арсенал. Според него този фактор често остава на заден план, въпреки че налага САЩ и Русия да поддържат поне минимални канали за комуникация, за да се избегне опасна ескалация.

Кратък разговор с Лавров в Атланта

Рубио съобщи, че е разговарял накратко с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на срещата на Г-20. Той уточни, че двамата не са провели официална двустранна среща, а са обсъдили възможността президентите на САЩ и Русия да разговарят по време на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември.

По думите на Рубио няма поет конкретен ангажимент за такава среща. Той обаче защити поддържането на контакт с Москва като необходимо условие за евентуална посредническа роля на Вашингтон. „Как може да бъде постигнато споразумение, ако не разговаряте с тях и не взаимодействате с тях?“, заяви американският държавен секретар.

Източници: apnews.com, afp.com