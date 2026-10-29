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Британският бюджет предизвика критики заради данъците и доходите
  Тема: Икономика

Британският бюджет предизвика критики заради данъците и доходите

29 Октомври, 2026 04:13 402 0

  • британски бюджет-
  • джон хийли-
  • данъци-
  • жизнен стандарт-
  • енергийни сметки

Планът на Джон Хийли включва 100 паунда помощ за енергия, но и нови данъци за 7 милиарда паунда годишно. Опозицията и икономисти предупредиха за спад на жизнения стандарт

Британският бюджет предизвика критики заради данъците и доходите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият бюджет на финансовия министър на Обединеното кралство Джон Хийли предизвика критики заради новите данъци, слабата прогноза за растежа и очаквания спад на жизнения стандарт. Планът, представен на 28 октомври, предвижда повишаване на данъчните приходи със 7 милиарда паунда годишно, докато икономиката се очаква да нарасне с едва 1% през 2027 г.

Офисът за бюджетна отговорност предупреди, че реалният разполагаем доход на човек от домакинство ще бъде с 420 паунда по-нисък спрямо две години по-рано. Според прогнозата възстановяването до предишните равнища няма да бъде достигнато преди април 2029 г. Представителят на институцията Дейвид Майлс определи перспективата пред жизнения стандарт като „доста мрачна“.

Помощ за сметките и нови данъчни тежести

Правителството ще изплати по 100 паунда на около 20 милиона домакинства в Англия в данъчни категории A до D. Плащанията ще започнат през януари 2027 г. и са предназначени да смекчат очакваното поскъпване на енергията.

Увеличението на акциза върху горивата с 6 пенса на литър е отложено до юли 2027 г. Премахват се и вносни мита за повече от 100 хранителни продукта, сред които боб, шоколад и кисели краставички. Правителството изчислява, че тази мярка може да намали годишните разходи на средно семейство с до 21 паунда. Малкият размер на част от облекченията обаче даде повод на опозицията да нарече плана „бюджетът на киселите краставички“.

Наред с това се увеличават данъците върху доходите от спестявания и имоти, както и налозите за банките. Замразяването на данъчните прагове се запазва, което постепенно вкарва повече работещи в по-високи данъчни категории. Разходите за социални помощи ще нараснат с още 5 милиарда паунда годишно.

Опозицията: „Не отговаря на момента“

Лидерът на Консервативната партия Кеми Баденок определи бюджета като недостатъчно смел и заяви, че правителството е оставило без отговор ключови въпроси за разходите и социалната система.

„Повечето хора, които слушат този бюджет, ще си кажат: Това ли е? Наистина ли това е всичко?“, каза Баденок.

Тя обвини кабинета на премиера Анди Бърнам, че увеличава данъците, заемите и разходите за помощи, без да посочва как ще финансира обещанието разходите за отбрана да достигнат 3% от брутния вътрешен продукт до края на десетилетието. Баденок заяви още, че бюджетът „не се доближава до това да отговори на момента“.

Критики дойдоха и от бизнеса и синдикатите. Главният изпълнителен директор на Британската конфедерация на индустрията Рейн Нютън-Смит каза, че липсват смели решения, които да улеснят компаниите да инвестират, да наемат служители и да растат.

Предупреждения за несигурност

Икономистът Пол Джонсън, бивш ръководител на Института за фискални изследвания, заяви, че бюджетът не осигурява необходимата предвидимост.

„Числата се получават, защото числата са измислени. Ако бизнесът и страната се нуждаят от сигурност и стабилност, за да растат, този бюджет не ги осигурява“, каза Джонсън.

Фондация Resolution определи перспективата пред жизнения стандарт като „тежка“. Според организацията помощта за енергията е разпределена твърде широко, а по-големите решения за данъците и разходите са отложени за следващата година.

Хийли защити плана като „бюджет за работещите хора“ и заяви, че мерките ще дадат на домакинствата необходимото пространство за справяне с кризата на разходите. Правителството представи и отказа от по-ранна идея за ограничаване на необлагаемите спестявания в парични индивидуални спестовни сметки.

Източници: dailymail.com, apnews.com, theguardian.com


Великобритания
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